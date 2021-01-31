Как сдавать бухотчетность в 2021 году

Добрый день, уважаемые коллеги.

Сегодняшняя информация нужна организации, которая предоставляет бухгалтерскую отчетность. Этот приказ, с практической точки зрения, нужен каждому бухгалтеру.

Приказ ФНС России от 24.12.2020 №ЕД-7-26/945@ «О внесении изменений в приказ ФНС России от 27.08.2014 N ММВ-7-6/443@».

Если вы отчитываетесь перед налоговой инспекцией по телекоммуникационным каналам связи, то этот приказ для вас.

Моя идея — донести до вас, что вышел такой приказ, и в 2021 году вашему бухгалтеру этот приказ потребуется. Используйте его таким образом, чтобы налоговики спокойненько приняли вашу отчетность.

И хочу добавить, что осталось 6 месяцев спокойной жизни. Например, с 1 июля у нас могут не принять декларацию, если она не соответствует показателям. То есть мало того, что с 1 января 2021 года вступило в силу множество изменений, и как я говорил, вероятность того, что после 11 января обнальные конторы будут существовать, не очень высокая. Их потихонечку начнут отстреливать. А с 1 июля 2021 года все декларации должны будут соответствовать контрольным соотношениям, которые разработает ФНС России.

Если декларация не соответствует контрольным соотношениям, у вас ее не примут и предложат быстренько изменить. Я могу целую лекцию прочитать о том, какими будут эти контрольные соотношения. У меня есть на этот счет некоторые соображения. А когда выйдет уже документ с контрольными соотношениями, я вам обязательно расскажу.

Но тут еще новости свалились на нашу голову: наверняка вы знаете, что у нас поменялись правила игры с контрагентами. Допустим, у ваших контрагентов не примут декларацию по каким-то причинам. Например, потому что они не соответствуют контрольным соотношениям или потому что подпись неправильная, или потому что после 1 июля 2021 года человек, подписавший декларацию, не представил в налоговую доверенность (или иной документ, на основе которого он действовал)... А еще может быть так, что декларация подписана лицом, который уже попал в список директоров, кому запрещено быть директором. Есть много оснований, почему декларацию могут не принять или почему ее могут отменить.

Если у вашего контрагента декларация по НДС отменяется, вас заставляют доплачивать НДС. Ситуация так себе, к сожалению. В январе-феврале я вам, безусловно, доложу о развитии событий. А пока лишь рекомендую: сделайте все возможное, чтобы научиться работать легально с НДС и с налогом на прибыль.

А я и мои сотрудники научим вас работать легально. Записывайтесь на ближайший семинар, не пожалеете. Там все и разберем. Ну а сейчас что? Удачи в делах, и чтобы у вас не было нарушений данного приказа, и налоговики спокойно принимали ваши декларации. Я и моя команда делали, делаем и будем делать все возможное, чтобы ваша жизнь проходила более комфортно.

Спасибо.