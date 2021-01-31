Что надо знать о вакцинации от «короны»

Добрый день, уважаемые коллеги.

У нас еще есть время, чтобы подумать над будущим. Если кто-то захочет себе сделать прививку от COVID-19... Я не собираюсь агитировать за те или иные вакцины. Я не знаю, какой вакциной вы будете прививаться, но, с юридической точки зрения, я хочу дать вам рекомендации, которые подготовило Правительство Москвы.

Если ссылаться на документы Роспотребнадзора, то должно привиться все население Российской Федерации. В этом документе перечислены все обязательные категории, такие как врачи, учителя, полиция и т. д. А в самом конце есть очень интересный пункт, где написано, что прививку от COVID-19 также должны получить люди, у которых имеются хронические заболевания.

Честно говоря, если взять взрослое население России, то процент людей, у которых нет хронических заболеваний, будет мал. Поэтому получается, что прививаться должны все. А вот в части, касающейся методологии прививки, я сошлюсь на документ Правительства Москвы. Наверняка в регионах будут выпущены или уже выпущены аналогичные документы.

В первую очередь собираются прививать тех, кто контактирует с различными категориями людей (сейчас мы их перечислим), а также лиц старше 60 лет. Конкретно в Москве открыто более 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Соответственно, в каждом городе на сайте Роспотребнадзора или на сайте Правительства вы тоже сможете обнаружить эти пункты вакцинации. В Москве эти пункты работают с 8 утра до 8 вечера. Запись доступна на 2 недели вперед.

Чтобы сделать прививку от коронавируса (подчеркиваю, я читаю документ московский, наверняка правила будут одинаковыми по всей стране), необходим паспорт и полис ОМС, причем неважно, в каком конце страны этот полис ОМС выдан. В то же самое время для работников отраслей (а по отраслям мы пройдемся) необходим документ, который подтверждает факт работы в той или иной отрасли в Москве. У вас могут потребовать справку с места работы, подтверждая, что, например, вы живете в Воронеже и поэтому вы в Воронеже имеете право прививаться.

Прививку надо делать 2 раза. Но записаться надо только на первую вакцинацию. А на вторую вакцинацию вас запишут автоматически. За сутки до вакцинации вам придет СМС-сообщение с напоминанием, где будут указаны дата, время и место прививки.

«На вакцинацию потребуется не менее часа свободного времени: 10 минут Осмотр врача перед прививкой. Около 15 минут Подготовка препарата. Вакцина хранится в замороженном виде, препарат размораживается перед процедурой. 30 минут Наблюдение после прививки. Вы получите сертификат с отметками о двух прививках (дата вакцинации, название вакцины, подпись врача). Этот документ подтверждает, что вы прошли вакцинацию против COVID-19».

В Москве записаться на вакцинацию можно:

на mos.ru;

через мобильное приложение «Госуслуги Москвы»;

через мобильное приложение «Моя Москва»;

на info;

через мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО»;

в информационных киосках городских поликлиник;

позвонив в пункт вакцинации.

Кому доступна прививка?

«научные исследования и разработки;

информационные технологии, телекоммуникации и связь;

частные и некоммерческие организации по социальному обслуживанию населения;

управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью;

гостиницы, туристические агентства и прочие организации, которые предоставляют услуги в сфере туризма;

медицина (государственная и частная);

образование (государственное и частное);

культура (государственная и частная);

торговля и услуги;

промышленность;

энергетика;

транспорт;

городские социальные службы;

средства массовой информации;

центры госуслуг „Мои Документы“;

ЖКХ;

общественное питание;

спорт;

органы охраны правопорядка;

некоммерческие организации;

религиозные организации;

волонтеры;

строительный комплекс;

банковский и финансовый сектор;

органы власти и бюджетные учреждения федерального, регионального и муниципального уровней».

Ну и для тех, кому больше 60 лет, тоже доступны прививки.

Вот такая информация по прививкам сейчас есть, которая, надеюсь, вам поможет. Мое мнение по поводу прививок, если кому-то интересно. Я пока не имею права прививаться, потому что у меня есть антитела. Как только антитела исчезнут, я буду принимать решение. Честно говоря, слегка опасаюсь, но, наверное, все-таки придется прививаться.

Доверяю ли я российской вакцине? Больше доверяю, чем нет. Я уверен, что в марте этот дурдом с «карантином» закончится. Выпущено уже очень много вакцин, и в Америке, и в Британии, и в Европе, и в Китае. Я смотрел статистику, вакцин будет произведено за первые 3 месяца буквально чуть ли не сотни миллионов. Дай бог, чтобы Россия разрешила ввозить на территорию страны западные вакцины без всякой сертификации. Будем надеяться, что этот психоз с ковидом и с локдаунами закончится, и мы, наконец, вернемся, с экономической точки зрения, к нормальному образу жизни.

Надеюсь, информация пошла вам на пользу.

Спасибо и удачи в делах.