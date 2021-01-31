Как платить налоги и кому положены льготы в 2021 году

Добрый день, коллеги.

Сегодня я дам два документа, которые вам точно потребуются. Первый документ нужен любому бухгалтеру, работающему у какого-нибудь ИП на любой системе налогообложения или работающему в крупной корпорации, где трудятся тысячи сотрудников.

С расчетного периода 2020 года расчеты по страховым взносам представляются налогоплательщиками в налоговые органы по обновленной форме в соответствии с этим приказом. Приказ ну очень длинный, но, что поделаешь, он необходим бухгалтерам. Этот приказ как раз после 11 января потребуется каждому бухгалтеру. У нас ведь как только наступает новый год, то нужны новые формы.

Это письмо разъясняет условия применения налоговых льгот для IT-отрасли. Например, вы узнаете порядок освобождения от НДС операций по реализации исключительных прав на программы для ЭВМ и баз данных, которые включены в соответствующий единый реестр.

Также вы узнаете, какие льготы предоставляются по налогу на прибыль и по страховым взносам. Поэтому если вы имеете какое-то отношение к IT-отрасли, то я вас искренне поздравляю, потому что у вас куча льгот. И дай бог, чтобы 2021 год в этом отношении был победный.

Про обновления 2021 года

На 2021 год я вместе со своими специалистами подготовил огромное количество новых материалов и разработок, которые помогут вам не просто пережить этот год, особенно по НДС, но и даже не заметить всех тех ужесточений, которые придумали налоговики. Когда я говорю «ужесточения», если вы не смотрели мои предыдущие ролики, вы можете опять сейчас покрутить у виска и сказать: «Туров опять нас запугивает, чтобы загнать на свой семинар»... Ну а те, кто мои ролики смотрел или был у меня на семинаре, уже ознакомились с новой нормативной базой. Они хватаются за голову.

Стартовало все 11 января, а основной кошмар начнется после 1 июля 2021 года. Я неоднократно уже рассказывал, что там будет, сейчас упоминать не буду. Наши расчеты показывают, что даже если вы начнете платить полный НДС напрямую в бюджет, не используя никаких черных и серых схем, то совокупное налогообложение у вас не поменяется. И ваши расходы, с учетом расходов на обнальщиков, будут даже ниже. Если вы легализуете бизнес в соответствии с той методологией, которая разработана мной и моими специалистами, то в результате у вас затраты на налоги окажутся меньше, чем если б вы работали «в серую». В 2021 году работать легально намного выгоднее.

Мое ключевое пожелание на 2021 год очень простое: я хочу, чтобы вы, не вызывая излишнего антагонизма со стороны налоговых органов и со стороны правоохранительных органов, с достоинством и гордостью смотрели им в глаза и, улыбаясь, говорили: «Привет, вы чего у нас забыли? До свиданья. Мы работаем уже легально. Успехов, господа налоговики. А то, что у нас совокупное налогообложение ниже, чем у других, даже у тех, кто работает нелегально, извините, так случилось. Где научились? Научились в ЮК «Туров и партнеры». И все.

Спасибо и удачи в делах.