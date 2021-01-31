Как изменился патент в 2021 году

Добрый день, уважаемые коллеги.

Сегодня речь пойдет о микробизнесе, об индивидуальных предпринимателях, которые применяют или собираются применять патентную систему налогообложения. Если вы занимаетесь розничной торговлей (или собираетесь заняться), торгуете через расположенные в торговых центрах и торговых комплексах объекты стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов (розничные рынки, ярмарки, киоски, палатки, торговые автоматы и другие аналогичные объекты), то вы тоже можете применять патентную систему налогообложения.

Письмо ФНС России от 23.12.2020 №КВ-4-3/21216 «О применении патентной системы налогообложения».

Но, конечно же, одного этого письма недостаточно. На ближайшем семинаре я очень много расскажу про патентную систему. Мы полностью переработали материал семинара о подготовке и переходе ПСН, как и где применять ККТ и т. д. Потому что патентную систему налогообложения сильно расширили.

Если вы работаете на ОСН, то на семинаре вы узнаете, как абсолютно легально использовать ПСН внутри вашего бизнеса. И как сделать так, чтобы у вас там были обороты не 15 млн рублей, а 60. Или как сделать так, чтобы у вас было не 15 человек, а 100 (мы будем совмещать ПСН с другими налоговыми спецрежимами). Я дам огромное количество нормативки.

Кстати, патентную систему налогообложения сильно улучшили с 1 января 2021 года. Теперь на патенте площадь торгового зала и зала обслуживания посетителей можно расширить до 150 м². Но, с другой стороны, появилось и куча ограничений, в статье быстро всего и не расскажешь. Плюс регионам дали возможность немножко, мягко говоря, чудить. И я не хочу, чтобы вы вляпались. Потому что может показаться, что ПСН является лучшей в сравнении с другими системами. Но нет, все нужно считать с учетом регионального законодательства.

Ставьте лайки, делайте репосты, пусть больше людей узнают о том, что они могут работать либо самозанятым, либо на патенте. Будете платить государству 3 копейки, но чувствовать себя спокойно и свободно.

Спасибо и удачи в делах!