Купил колечко жене? Террорист!

Добрый день, друзья.

Знаете, когда еще 18 лет назад, в 2002 году, вышел № 115-ФЗ, в соответствии с которым Росфинмониторинг должен контролировать каждый наш шаг. Но первые 10 лет все было как-то спокойненько, никто ничего не замечал. Но, начиная с 2013 года я не переставал удивляться, когда Росфинмониторинг вместе с банками стали «активно подозревать» всех в отмывании доходов, полученных преступным путем и спонсировании терроризма.

И каждый раз, когда я вижу новый документ, думаю: «Ну нет же, уже дно. Оно не должно пробиваться. Уже на дне стоим, хватит». Нет, дна не существует. Они решили «поправить» новую отрасль.

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 23.12.2020 «О методических рекомендациях по выявлению организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий операций (сделок), которые могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и представлению сведений о них».

Короче, если организация или ИП торгуют драгметаллами, ювелирными изделиями и так далее, то это письмо необходимо полностью соблюдать. А если вы не торгуете ювелиркой, а просто ее покупаете, то это письмо тоже для вас. Потому что именно в соответствии с этим письмом, в ювелирном магазине вас будут подозревать и проверять, не отмываете ли вы доходы, полученные преступным путем, покупая любимой колечко, понимаете? Это касается организаций и ИП.

Драгоценные металлы, камни и ювелирные изделия могут являться имуществом или выступать формой доходов, полученных от преступной деятельности, использоваться в схемах ухода от налогообложения. Слышите? Ювелирка может использоваться, по мнению нашего замечательного Росфинмона, в схемах ухода от налогообложения или приобретаться на денежные средства, полученные от преступной деятельности. И в последующем эта ювелирка может использоваться для легализации и отмывания доходов, полученных преступным путем. Также ювелирку можете использовать, покупая колечко любимой, как инструмент финансирования терроризма.

И основой выявления необычных операций выступает постоянный финансовый мониторинг, проводимый как в отношении клиентов, совершающих разовые операции или покупки, так и в отношении клиентов, с которыми имеются длительные гражданско-правовые отношения. Все это, конечно же, должно оцениваться на основе рисков отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, которые, указаны в этих методических рекомендациях.

«Дополнительными критериями при оценке операций могут являться следующие:

Операционные критерии: Необоснованное дробление клиентом сумм покупки, потенциальной целью которой является уклонение от проведения процедур надлежащей проверки клиентов. Расчет за приобретаемые изделия корпоративной картой либо картой, принадлежащей третьему лицу. Покупка дорогостоящих изделий за наличный расчет. Использование лицом при расчете за изделие электронных средств платежа, эмитированных в государстве, не являющемся государством, в котором у него имеется гражданство. Систематическая покупка клиентом изделий дистанционно с оформлением доставки на адреса, не являющиеся его местом регистрации или местом нахождения».

Я вам нормативную базу и от себя ничего не выдумываю. Если лицо не может объяснить источник происхождения денежных средств, драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий, то правоохранители начинают проверять на предмет отмывания доходов, полученных преступным путем.

«Клиент скупает изделия без акцента на их эстетические свойства, а ориентируясь в большей степени на стоимость и физические характеристики (компактность)».

Это я прямо про себя говорю. Я как-то жене тут покупал кольцо, я вообще ни ухом, ни рылом в этом ничего не понимаю. Все, что меня интересовало, это сколько стоит и можно ли потом продать, если что. И если бы я вот так заявил в магазине, то я попал бы под подозрение. Информацию о такой покупке отправляют в Росфинмониторинг, оттуда — в МВД, а у них там автоматический обмен информацией с ФНС. И налоговики спросят: «Брат, а на какие шиши ты покупал колечко жене? Почему не интересовался эстетическими свойствами этого колечка? Почему налоги не заплатил с этого?»

Я не являюсь противником Росфинмона. Более того, давайте признаем, что левых операций вокруг просто за гланды. То, что бизнесмены проводится до фига левых операций, это точно.

Но совершенно точно, что это не относится к обычным гражданам, которые копили всю жизнь три копейки, чтобы жене купить колечко. Это совершенно точно не относится к честным бизнесменам. А удар-то, прежде всего, будет нанесен именно по ним. Вот что мне не нравится.

Мне бы хотелось, чтобы подобные вещи все-таки, уважаемый Росфинмониторинг, применялись к «нужным» людям. Вы это лучше меня знаете. В Росфинмониторинге в тысячу раз точно лучше меня знают, какие категории граждан действительно нужно проверить на отмывание доходов, полученных преступным путем, а не обычных работяг и предпринимателей.

Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы обо всем этом думаете.

Спасибо и удачи в делах.