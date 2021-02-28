15,3 трлн на борьбу с бедностью: мы выйдем из нищеты?

Добрый день, уважаемые налогоплательщики.

Помните слова Маргарет Тэтчер, что не бывает государственных денег, бывают только деньги налогоплательщиков?

Так вот, наше государство решило деньги налогоплательщиков потратить с пользой для населения и в 2 раза снизить бедность в РФ до 2024 года, потратив на это более 15 трлн рублей.

Если кто-то не представляет, сколько это – 15 трлн рублей, то напишите от руки эту сумму, только не ошибитесь с нулями. Потом эти 15 триллионов разделите на свою годовую прибыль, и вы узнаете, сколько лет ваша компания должна впахивать, чтобы заработать такую прибыль. Эти ваши деньги будут потрачены до 2024 года на снижение бедности в Российской Федерации. Вы, наверное, должны сейчас радоваться.

Куда пойдут эти деньги?

«Общий объем финансирования данных мер составляет 15,294 трлн рублей в 2019 - 2024 годах: 89 % финансирования мероприятий, связанных с национальными целями по росту реальных доходов и снижению уровня бедности (согласно основным направлениям деятельности правительства Российской Федерации и единому плану), или 26,6 % финансирования мероприятий всех федеральных проектов и государственных программ. Отмечается, что достижение национальных целей на федеральном уровне осуществляется в рамках 992 мероприятий национальных проектов, федеральных проектов и государственных программ. При этом ряд крупномасштабных мер позволит существенно снизить уровень бедности. “Данные меры приводят к снижению уровня бедности на 2,32 п. п. и росту реальных располагаемых доходов на 1,04 п. п. от уровня бедности и реальных располагаемых доходов до введения мер. Дополнительные денежные пособия семьям с детьми снижают дефицит доходов населения на 6,7 %, что приводит к снижению бедности на 1,99 п. п. и росту реальных располагаемых доходов на 0,82 п. п.».

Есть ли альтернатива?

Довольно сложный текст, согласитесь. В общем, бедность в нашей стране снизится, и на снижение бедности потратят 15 трлн 294 млрд рублей. Я считаю подобную практику абсолютно порочной. Бедность надо снижать, не раздавая деньги, параллельно их разворовывая и осваивая, а путем двух простых вещей.

Первая: установить стимулы для людей зарабатывать деньги самостоятельно и стимулы для предприятий выплачивать эти деньги в виде заработной платы легально.

Вторая: нужно разрешить миру бизнесу за счет полной или частичной уплаты налогов выделять деньги малоимущим, благотворительным фондам и т.д., как это делается, например, в США. Там, вместо того чтобы платить налог в бюджет, ты можешь налоговым органам предъявить документ, что ты эти деньги отдал в детский дом, и тебе это засчитывается в счет уплаты налогов. Не просто уменьшает твою налоговую базу, а засчитывается в счет уплаты налогов.

Третья: сделать НДС не 20 %, а 10 %, но для всех. Сама по себе эта мера автоматически убирает всю коррупционную составляющую и путаницу, связанную с НДС. Плюс НДС в бюджет будет поступать в 2 раза больше. Одновременно с этим можно сделать так, чтобы предприятия, организации и индивидуальные предприниматели могли больше денег оставлять в компании, а дальше через увеличение конкуренции на рынке труда могли бы поднимать заработные платы.

И можно было бы дополнительно к этому всему добавить еще один элемент: регрессивную шкалу зарплатных налогов. Немного, буквально на 1 - 5 процентных пункта. Грубо говоря, чем более легальна твоя заработная плата, тем меньше у тебя налоговые ставки как по страховым взносам, так и по НДФЛ.

Вывод

Существует огромное количество мер, которые комплексно можно было бы предпринять, чтобы не высасывать деньги, а потом раздавать, снижая бедность, а оставлять их у людей и у компаний, чтобы люди не были бедными. И тогда ничего не придется раздавать. Вот за что я ратую, это моя точка зрения. Поэтому я считаю подобную практику, когда собираются потратить 15 трлн 294 млрд рублей на снижение бедности, порочной.

А что вы об этом думаете, коллеги? Может быть, государство правильно делает: сначала изымает деньги у налогоплательщиков, а потом раздает? Может быть, другого пути нет? Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях.

Спасибо и удачи в делах.