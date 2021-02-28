Все идет по плану: в 2021 году правительство выпустит 153 федеральных закона

Коллеги, день добрый.

В России в год принимается где-то не меньше 550 новых федеральных законов, которые каждый год меняют правила игры. Кто может инициировать эти законопроекты? Любая Дума любого субъекта Федерации может инициировать законопроекты, администрация Президента, Правительство. Некоторые законопроекты, по их мнению, должны что-то улучшить. Некоторые законопроекты, скажем честно, носят политический репрессивный характер, а некоторые – характер навязчивых изменений, менять все в пользу определенных групп, группок, интересов.

Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 № 3683-р «Об утверждении плана законопроектной деятельности Правительства РФ на 2021 год» (вместе с «Планом законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2021 год»).

В соответствии с этим распоряжением Правительство решило внести свою лепту в законотворческую деятельность. В 2021 году члены Правительства собираются внести в Госдуму 153 новых федеральных закона. Все 153 закона я вам перечислять не собираюсь, но штук 10 назову для обзора.

Например, под номером 6 идет законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве” и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части осуществления на земельных участках сельскохозяйственного назначения, принадлежащих крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, сбыта произведенной ими продукции)».

Я не знаю, о чем будет этот законопроект. Но речь явно идет о сбыте сельскохозяйственной продукции. Может быть, какими-нибудь налогами дополнительными обложат, а может, и нет. Может быть, какими-нибудь правилами дополнительными обложат, а может быть, облегчат жизнь и освободят от контроля фермеров.

Под номером 12 идет законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации (в части реализации основных направлений налоговой политики)».

Я подозреваю, что это будет законопроект, о котором уже объявил глава ФНС России, для торговых сетей и для всей розницы. Благодаря этому закону, налоги можно будет взимать в транзакционном порядке. Егоров сказал, что это сильно облегчит жизнь.

Год не успел начаться, а уже есть 3 законопроекта о внесении изменений в НК РФ.

Под номером 19 запланирован законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон “О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования правовых механизмов содействия реализации новых инвестиционных проектов)».

То есть наше правительство хочет привлечь дополнительные инвестиции в Россию. Отвечаю сразу: не сработает. Какие инвестиции? Какая защита инвестиций? Где вы в России видели защиту собственности? Будь то микробизнес, средний бизнес или крупный бизнес. Да, можно написать что угодно. Только сначала надо поднять доверие российских бизнесменов к собственным властям, а затем поднять доверие иностранных инвесторов. Законопроект, наверное, будет хорошим. Ждем.

Под номером 23 запланирован законопроект «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» (в части совершенствования системы управления потребительскими обществами и их союзами и развития потребительской кооперации в целом)».

Отлично, что у нас будут развивать потребительскую кооперацию.

Под номером 62 запланирован законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания условий для формирования рынка частного наемного жилья».

Отлично, что у нас будет сформирован рынок частного наемного жилья. Но я так подозреваю, что этим законопроектом будет создан реестр квартир, сдаваемых в аренду. И будут созданы какие-то программулины по отлову физлиц, которые сдают в аренду жилье и не платят налогов.

Я не верю в облегчение жизни. Может быть, я плохо думаю о наших властях, а вы должны им верить. Вы должны верить, что вам будут созданы хорошие условия формирования рынка частного наемного жилья. Однозначно. Я думаю, что так оно и будет.

Под номером 64 запланирован законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” (в части систематизации обязательных требований в сфере образования)». Эта систематизация требований приводит, по моему мнению, к ухудшению качества образования. У меня даже есть на этот счет уже кое-какая нормативная база про экзамены, которые будут проходить в 2021 году.

Короче, это систематизация приводит к тому, что дети меньше учатся, меньше экзаменов сдают, соответственно, меньше профессионализма будет. Может быть, наоборот, закон будет хорошим. Может быть, я зря подозреваю наше правительство в том, чего оно еще не сделало.

А вот это мне нравится.

Под номером 71 идет законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон “О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования регулирования общественных отношений в сфере ведения гражданами садоводства и огородничества)».

Так и хочется сказать: «Ты чего туда лезешь?! Ты чего лезешь к этому садоводу и огороднику?! Ну, вырастил он чего-то там и продал, заработал свои несчастные 3 рубля, чтобы не протянуть ноги. Ты чего, государство, к нему лезешь, оставь его в покое!» Нет, они собираются урегулировать эти отношения.

Я просто перевожу на человеческий язык эти инициативы. Я не исключаю, что садоводов и огородников заставят маркировать свои огурцы. И не надо думать, что я сейчас несу вздор. Я уже вам рассказывал про законопроект о маркировке ослов, мулов, кур, гусей и другой живности, которую вы надумаете продавать. Я не шучу. Поэтому посмотрим, что там будет. Не надо их регулировать. Не надо, не лезь туда, пожалуйста, родное государство. Оставь людей в покое. У нас и так около 20 миллионов живут полуголодной жизнью.

Под номером 75 идет законопроект «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части формирования новой категории налогоплательщиков – старателей и налогообложения старательской деятельности)».

Шикарно. Для старателей и старательской деятельности будет придуман новый налоговый режим. А давайте для каждого бизнесмена придумаем новый налоговый режим, а потом сами запутаемся в этих налоговых режимах к чертовой матери. Например, как сейчас это происходит с патентной системой налогообложения, где каждый субъект Федерации устанавливает свои правила.

Под номером 88 идет законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования деятельности по организации дорожного движения».

Отлично! Надо усовершенствовать организацию дорожного движения. Обычно это усовершенствование происходит путем дополнительных ужесточений и введения новых штрафов.

Наверное, этот вам понравится.

Законопроект под номером 104 «О внесении изменений в Федеральный закон “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию” (в части признания документов для выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации недействительными)».

Давайте я сейчас займусь предсказанием. Я не знаю, о чем будет этот законопроект, но предсказываю, что он будет о том, что у нашего президента появится право кого угодно лишать российского гражданства.

Поехал на отдых? Отлично! Ты неугодный стране элемент. Возвращаешься домой в Российскую Федерацию, а тебе говорят: «До свидания, ты больше не гражданин РФ. Езжай, откуда приехал. Получи российскую визу в российском посольстве в Турции или куда ты там ездил, и потом въедешь обратно. А визу мы тебе не дадим. Мы посольствам уже дали команду не давать тебе визу. Ты у нас в черных списках».

Это мое гадание на кофейной гуще. И вы знаете, в связи с чем и с кем этот законопроект вносится. Я могу ошибаться, но мне так кажется.

А, может быть, вам понравится инициатива под номером 116. Она классная.

Законопроект «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в части включения Министерства юстиции Российской Федерации в перечень лиц, имеющих право на получение от кредитных организаций сведений, являющихся банковской тайной)».

Я уже говорил о том, что у нас банковская тайна фактически исчезает. Теперь, согласно новому законопроекту любые Министерства и ведомства будут иметь право получить доступ к любым личным кабинетам налогоплательщиков, будь-то ИП-шники, физические или юридические лица. А тут еще и перед минюстом полностью исчезает банковская тайна.

Не хочу все 153 законопроекта вам зачитывать. Это лишь план Правительства по законотворчеству. Такие же планы есть у депутатов Госдумы и администрации президента.

Короче, в 2021 году нас опять ожидает не меньше 500 новых федеральных законов, с помощью которых государство облегчит нашу жизнь, усовершенствует ее, и мы все будем счастливы.

И вот об этом предстоящем счастье я попрошу вас высказаться в комментариях.

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Спасибо и удачи в делах.