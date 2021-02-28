Старые песни о главном: почему обналу конец и как работать легально

Добрый день, друзья.

В сентябре 2013 года после выхода Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», я начал говорить о том, что у налоговиков появилась возможность отслеживать все эти операции. А в 2014 - 2015 году я начал уже кричать, что обналичке конец. Я предрекал, что она кончится к 2017 году. Ну, и, естественно, она не кончилась.

Я стал разбираться, почему обнал не исчез. Встретился с некоторыми высокопоставленными чиновниками из налоговой, которые мне растолковали, почему обнал не кончается. Потом встретился с рядом обнальщиков, который тоже мне толковали, почему он не кончается. Но, тем не менее, ставки по обналу стали расти.

В общем, на тот момент перед налоговиками не стояла задача поймать всех. На тот момент времени ставилась задача проводить показательные казни, типа «дело королевской воды». Погуглите, это одно из показательных дел по отъему денег не у той компании, которой доначислили налоги, а у соседей.

И в 2014 - 2015 году я столкнулся с неприятием ситуации со стороны некоторых бизнесменов, которые выводили деньги через обнальные конторы. Многие меня заверяли, что они спокойно работают, и обналичка как бы forever.

Очень жаль, что некоторые бизнесмены тогда меня не послушали, потому что сейчас по ним идут дела. Сегодня разберем одно из таких дел. Это не означает, что это дело по тому бизнесмену, которого я консультировал. Нет. Просто я в целом говорю, что некоторые бизнесмены меня не послушали.

Определение Верховного Суда РФ от 23.12.2020 № 307-ЭС20-19988 по делу № А13-12044/2018

Все банально. Суды исходили из того, что у этого бизнесмена присутствовали факты невозможности исполнения контрагентами договоров, создания формального документооборота с целью получения обоснованной налоговой выгоды в виде возмещения из бюджета НДС.

«Совокупность представленных обществом в ходе проведения проверки и в процессе рассмотрения дела в суде документов, а также доказательств, полученных налоговой инспекцией в ходе мероприятий налогового контроля свидетельствует о следующем:

представленные обществом первичные документы по исполнению договоров подряда с ООО «Д» и ООО «А» формально соответствуют установленным требованиям;

необходимые документы по договорам перевозки с ООО «Д» в полном объеме не представлены (отсутствуют транспортные накладные), что лишает общество права на применение налоговых вычетов в этой части;

допрошенный в качестве свидетеля руководитель ООО «Д» на вопросы о наличии в 2014 году у ООО «Д» основных средств, об обстоятельствах подписания договора от 14.08.2014 N 2014-178 и выполнения работ, об основных поставщиках и покупателях ООО «Д», об участии ООО «С» при выполнении работ для общества в 4 квартале 2014 года, о собственнике помещения по юридическому адресу ООО «Д», о подписании счетов-фактур, актов либо иных документов, об использованных материалах руководитель ООО «Д» ответить не смог;

по результатам почерковедческой экспертизы установлено, что в договорах подряда, счетах-фактурах и актах ООО «А», а также в одном в счете-фактуре и одном акте ООО «Д» подписи выполнены не теми лицами, которые являлись руководителями ООО «А» и ООО «Д»;

при обследовании юридического адреса установлено, что в 2015 году ООО «Д» не находилось по юридическому адресу;

составленный в 2018 голу акт обследования юридического адреса ООО «А» не свидетельствует об отсутствии ООО «А» по юридическому адресу в период взаимоотношений с обществом;

вступившими в законную силу решениями суда установлена невозможность выполнения ООО «Д» каких-либо работ;

то обстоятельство, что на расчетный счет ООО «Д» поступали денежные средства от общества, не свидетельствует о фактах выполнения ООО «Д» рассматриваемых работ и оказания услуг;

ООО «Д» и ООО «А» не имели персонала, имущества и транспортных средств;

вступившим в законную силу решением суда установлено, что заключение части договоров аренды с ООО «ДО» не свидетельствует о привлечении ООО «ДО» для выполнения работ; исполнение остальных договоров аренды с ООО «Д» и ООО «ДО» не подтверждено обществом.

Таким образом, налоговая инспекция сделала правильный вывод о невозможности реального выполнения ООО «Д» и ООО «А» рассматриваемых работ и услуг. Данные обстоятельства в силу пунктов 4 и 5 Постановления № 53 являются достаточными для признания налоговой выгоды необоснованной».

Этот контрагент по совокупности всех признаков соответствует стопроцентно признакам недобросовестных контор: через него налили деньги, незаконно выводили их из бюджета и возвращали НДС. Тут много всего, например, спорные контрагенты не имели персонала, имущества, транспортных средств.

Вывод

Банальность. Именно об этом я говорил в сентябре 2013, весь 2014 и весь 2015 год. И в роликах говорил, и на каждом семинаре говорил. Не было ни одного семинара, чтобы на нем не присутствовали обнальщики. И все они задавали вопросы о своей судьбе и возможности выйти из тени. Один из них сидел в моем кабинете еще 2 месяца назад и говорил мне: «У меня крыша ФСБ-шная, я спецагент. Я все делаю под крышей много лет подряд». И где он сейчас? Отвечаю: в бегах. В бегах прямо сейчас.

В начале декабря мне позвонил человек, который в теме, и говорит: «Смотри, по поводу обнальщиков, сейчас в декабре не до них. Трогать как бы не будем. Начнем их потихонечку брать в конце января – в начале февраля». Поговорили с ним, а про себя я подумал, что: «Блин, может, он блефует. Почему не сейчас?»

И что вы думаете? Именно в конце января – начале февраля этот процесс по обнальщикам пошел. Представляете? В прессе начала всплывать информация: в одном месте накрыли, в другом месте накрыли. Нужно понимать, что в прессу и одной десятой этих случаев не попадает.

Вместо того чтобы отдавать 20 % обнальщикам, вы можете научиться, как вообще ничего никому не отдавать и при этом законно экономить НДС.

И как законно экономить, не связываясь с обнальными конторами. Либо, если в крайнем случае не получится конкретно в вашей ситуации сэкономить, то отдадите НДС в бюджет. Все остальные вопросы решаются. Вам нужны деньги для конвертной зарплаты? А зачем? Мы ее легализуем. И порешаем проблемы по страховым и НДФЛ. Законно на 100 %, с подтвержденной судебной практикой, с письмами главы ФНС России, с решениями Конституционного и Верховного Суда.

Я вообще не понимаю, какой смысл сейчас заниматься этой «серой» фигней. Потому что налоговики сформируют на вас досье, а потом попросят скорректировать налоговые обязательства.

В 2020 году налоговики просили бизнесменов скорректировать такие налоговые обязательства почти на 200 млрд. рублей.

Предприниматели заплатили, потому что прекрасно понимали, что лучше отдать эти 200 млрд. рублей, чем к тебе придет налоговая. В этом году эта цифра будет возрастать.

Если хотите проверить всю глубину этой кроличьей норы, посмотрите мои вебинары от 10 ноября, 23 ноября и 20 января. После просмотра этих трех вебинаров вы поймете, что никакая обналичка больше невозможна. То, что к вам еще не пришли, не означает, что вы не попадете в 2021, 2022, в 2024 или 2025 годах. Так что кому интересно, как научиться работать легально, приходите на семинары 17-18 февраля в Москве, 17-18 марта в Казани.

Спасибо и удачи в делах.