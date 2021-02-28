Кибербезопасность от ФСБ, льготы для IT и другие новости

Добрый день, коллеги.

Сегодня поговорим о новых письмах Минфина и ФНС, обновлении судебной практики по коллективному договору, новом налоговом режиме для общепита и кибербезопасности.

Письмо ФНС России от 27.01.2021 №СД-4-3/883@ «О направлении письма Минфина России» (вместе с Письмом Минфина России от 10.12.2020 № 03-03-10/108118).

Это письмо по вопросу применения льгот по налогу на прибыль организации и льгот по страховым взносам для тех, кто занимается разработкой различного рода программ и высокими технологиями.

Для российских организаций, которые осуществляют деятельность в области инновационных технологий, разрабатывают и реализуют программы для ЭВМ, базы данных на материальном носителе действуют пониженные ставки по налогу на прибыль и страховым взносам. Плюс эти компании получили освобождение от НДС.

Письмо ФНС России от 14.01.2021 №БС-4-11/148@.

«Федеральная налоговая служба в связи с вступлением в силу с 01.01.2021 приказа ФНС России от 28.08.2020 N ЕД-7-11/615@ „Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме“, которым утверждена новая форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2020 год, сообщает следующее. При заполнении новой формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц следует руководствоваться Порядком ее заполнения, утвержденным указанным выше приказом ФНС России».

В этом письме ФНС разжевывает, как нужно заполнять эту новую налоговую декларацию, чтобы ваш бухгалтер не допустила ошибок.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 14.12.2020 N 64-КГ20-7-К9.

Это определение очень важное. Если у вас есть коллективный договор, и в нем написано, что при выходе на пенсию вы должны дать кому-то денег, то эти деньги нужно точно платить. Даже если у вас этих денег нет, вам все равно их придется отдать. Никого не волнует, где вы их возьмете. Так решил Верховный Суд. Он направил дело на новое рассмотрение.

Титов предложил Путину ввести специальный налоговый режим для общепита

Борис Титов, защитник прав трудящихся бизнесменов, предложил президенту ввести новый налоговый режим для общепита и назвать его «УСН-общепит». Потому что, как говорит Титов, в прошлом году прибыль общепита упала на 50% и более. Закрылось не меньше 20% предприятий общепита. Так же бизнес-омбудсмен говорит, что большая часть общепита вообще вынуждена работать на ОСН, и они становятся неконкурентоспособными. Именно по этой причине, по словам господина Титова, они вынуждены дробить свой бизнес. А, когда они его дробят, то становятся жертвами налоговых органов.

По сути, Титов предлагает правильно. Но давайте я сюда вставлю свои пять копеек. Когда мы начинаем по отраслям выдумывать налоговые режимы, лоббируя отдельно взятые группы или отрасли, мы вообще всю систему запутываем и ломаем.

Политические очки так можно зарабатывать, но дела на государственном уровне так не делаются, господин Титов. Вы же сами доклад президенту Путину положили на стол. В этом докладе вы пишите, что из всех действительно пострадавших бизнесменов господдержка была оказана только 23%. Причем в эти 23% включены не только те, кто деньги получил по 12 130 рублей на человека, но и те, кому продлили кредиты или снизили арендную ставку. У меня, например, из нескольких организаций только одна получила поддержку, все остальные по кодам ОКВЭД не попали. Хотя все остальные тоже пострадали и сидели дома.

Идея хорошая. Но с точки зрения госполитики, надо как-то заботиться масштабно, а не так, как голову взбредет, об отдельно взятых людях.

За нарушение компьютерной безопасности предлагают штрафовать

ФСБ будет штрафовать за нарушение компьютерной безопасности. Даже говорить не хочу. У нас ФСБ контролирует каждый шаг, даже лифты контролируют. Везде ФСБ.

Более подробно о правильных способах оптимизации расскажу на ближайших семинарах в Москве 7-8 апреля и в Казани 17-18 марта.

Спасибо и удачи в делах.