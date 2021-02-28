Оксана «защитница бизнеса» Дмитриева предлагает увеличить НДФЛ до 50 %

Добрый день, коллеги!

«Экономист» (в данном случае я это слово поставил в кавычки, и я в данном случае выражаю свое оценочное суждение, так как у нас сейчас депутатский народ стал обидчивым) Оксана Дмитриева предлагает увеличить подоходный налог со сверхдоходов до 50 %.

Что она считает сверхдоходами?

Она считает сверхдоходами доход от 50 млн. рублей в год. И, конечно же, ее инициатива народными массами будет поддержана, если дело дойдет до законопроекта. Естественно, простые граждане в едином порыве проголосуют за то, чтобы ввести прогрессивную шкалу налогообложения по НДФЛ и брать со сверхдоходов 50 %.

«После 50 млн. рублей дохода налог должен быть как минимум 50%, возможно, тогда нам и хватит денег на все нужды страны».

Правда, до этого и после она говорит об НДФЛ. Такую точку зрения высказал российский политик, экономист, руководитель фракции «Партии Роста» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, то есть партия бизнесменов выступает за то, чтобы увеличить налоговую ставку до 50 %. Оксана Дмитриева в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН заявила, что существующую базу страховых взносов нужно тоже максимально приблизить к базе по подоходным налогам с физических лиц. Какая прелесть!

«Конечно, налоги всегда дестимулируют. Но не стоит забывать, что есть подоходные налоги — НДФЛ и налог для физических лиц».

Слушайте, такая каша! Вначале она говорит про налог на прибыль, потом она говорит, что есть подоходные налоги – НДФЛ и налог для физических лиц. Боже ж ты мой, дорогой «экономист», НДФЛ и налог для физических лиц – это одно и то же, но НДФЛ не является налогом на прибыль.

«Проблема в том, что значительного вычета в существующей системе налогообложения нет. А тот прогрессивный налог в 15%, который недавно ввели, — это просто смех».

Дорогая «экономист» Оксана Дмитриева, возможно, вы что-то слышали про эффект Лафера, про кривые зависимости налоговых ставок и доходов бюджет, а может, вы что-то слышали, что при увеличении налоговых ставок в любой стране мира, а тем более, в России, вы вообще ни хрена не получите, потому что люди тупо уйдут в тень. Какие бы дурацкие методы контроля вы ни использовали – бизнес уйдет в тень.

Возможно, вы также что-то слышали, уважаемый «экономист», что наилучший способ убить деловую инициативу обычного человека – это сделать так, что чем больше он зарабатывает, тем больше с него взимать налогов. И тогда у него пропадает всякое желание качественно работать, либо он уходит в тень. Это законы экономики, их преодолеть невозможно, они действуют в отношении любого бизнеса.

Возможно, вы также слышали, как увеличение налоговых ставок убивает, в прямом смысле, экономику в краткосрочной перспективе, убивая деловую активность снизу доверху. Но она же экономист, у нее же диплом, наверное, какой-то есть. Дмитриева считает, что систему страховых взносов тоже стоит пересмотреть. Например, снизить их для предприятий с высокотехнологичными отраслями. Ну, вообще-то, она немножко опоздала. Это уже сделано. Ей надо бы открыть и посмотреть Налоговый кодекс.

«Но сделать это пока невозможно. Если смотреть на ситуацию с другой стороны, то их, наоборот, стоит увеличить».

О как! Только что сказала, что надо бы снизить, но с другой стороны, налоги надо увеличить. А дальше эксперт отметила, что для стабильной работы системы налогообложения, базу страховых взносов нужно дифференцировать в зависимости от вида деятельности и доходов.

Какая прелесть! А ведь ее называют экспертом-экономистом. Но больше всего меня удивило, что это предлагает не руководитель фракции «Единой России», а «Партии Роста», твою мать, партии, которая должна заботиться о российском бизнесе!

Выскажитесь в комментариях, что вы об этом думаете. И помните, что ваше мнение важно не только для меня и для вас. Ваше мнение важно для понимания другими людьми, которые прочтут эту статью, прочитают ваш отзыв, и они увидят, что в своих мыслях они не одиноки.

Здесь работает следующий закон: сначала у нас происходят изменения ментальные, и мы меняем свою точку зрения относительно чего-то, а уже потом эти изменения очень быстро начнут происходить вне нашего разума, в нашей жизни, в нашей стране. И эти изменения в нашей стране произойдут в лучшую сторону, я очень надеюсь на это.

Спасибо и удачи в делах!