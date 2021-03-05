Два новых налога и «пунктик» в НДФЛ: что ждет россиян в 2021 году

Добрый день, уважаемые коллеги.

Давайте быстренько пробежимся по «налоговым» новостям.

Новость № 1

В России в этом году должны появиться новые налоги. Глава ФНС обещал, что летом будет разработан новый налог для розничной торговли. Он будет действовать независимо от товара и размера бизнеса. А также позволит налоговиками вместо нас рассчитывать налоги и выставлять счета для оплаты.

По словам Егорова, это облегчит жизнь всем бизнесменам и сэкономит им кучу денег. А в будущем налоги будут взыматься в транзакционном режиме. Новый налоговый режим будет разработан по образу и подобию налога на профессиональный доход. Он будет очень простым, с точки зрения, контроля со стороны налоговых органов и использования со стороны бизнесменов.

По крайней мере, так объявлено.

Новость № 2

Минфин задумался над тем, чтобы ввести новый цифровой налог. По мнению ведомства, крупные иностранные цифровые компании, которые продают свои программные продукты на территории РФ, не имеют в нашей стране представительств, и поэтому их деятельность в России никак не облагается.

Чиновники планируют договориться с организациями стран экономического сотрудничества ввести новый международный налог. И этот новый международный налог будет наднациональным и, в зависимости от того, в какой стране сколько продуктов продано, деньги будут делиться между странами.

Если этот налог будет введен, то стоимость для потребителей этих программ вырастет.

Новость № 3

Вышел новый Федеральный закон от 17 февраля 2021 г. № 6-ФЗ, который увеличил сроки хранения бухгалтерских документов до 5 лет. Также законом введена обязанность для банков передавать в налоговые органы копии документов.

Какие документы банки будут передавать? Например, копии ваших паспортов, копии доверенностей на лиц, имеющих право на получение денег со счета клиента, все документы, связанные с открытием вами вашего счета, договоры на расчетно-кассовое обслуживание, заявления, написанные от руки, анкеты, которые вы заполняли в банке, документы по системе «Клиент-банк», карточки с образцами подписей и оттиски ваших печатей.

Если в цепочке по НДС налоговики найдут какой-то разрыв, то они смотрят счета фактур, доверенности, кто что подписал за вашего контрагента, поставщика. Несовпадение в подписях – хлоп, после 1 июля декларацию уже не примут. Эту декларацию направят назад в серую или черную контору, а обратно через 5 дней, скорее всего, ничего не получат. Значит, в цепочке произошел разрыв, потому что сомнительные контрагенты ничего не заплатили.

А кому претензии предъявят, если на декларации и счетах-фактурах подписи с банковской карточкой не совпадают? Естественно, к тому, кто воспользовался этой схемкой. Вы же прекрасно понимаете, что это все направлено на борьбу с обналичкой.

Новость № 4

Налоговая служба готовит приказ, которым будут утверждены бланки и электронный формат сообщения о начисленных вкладчикам процентов. Если вы физлицо, у вас есть вклад в каком-то банке, вам начисляется процент, и если он окажется выше лимита, то налоговики с вас будут взыскивать дополнительный налог.

Сейчас налоговики подготавливают бланки уведомлений. И когда приказ ФНС вступит в силу, банки начнут информацию о вас сливать в автоматическом режиме в налоговую инспекцию. Я говорю сейчас о физических лицах.

С 2021 года проценты, начисляемые на банковские вклады, превышающие 1 млн миллион рублей, облагаются НДФЛ». То есть если у вас на депозитах лежит 5 миллионов, то вы должны заплатить НДФЛ со всех процентов.

«Сведения о размере выплаченных вкладчикам процентов кредитные организации обязаны подавать в ИФНС по месту своего расположения до 1 февраля года, следующего за отчетным». На дворе уже март, но ничего страшного, подадут задним числом.

Надеюсь, информация пошла вам на пользу.

Спасибо и удачи в делах.