ФНС запустит новую цифровую платформу и АИС «Налог-4» в 2021 году

Добрый день, уважаемые коллеги.

На повестке дня 40-страничный документ, который называется «План деятельности ФНС России на 2021 год». Этот План был утвержден Министерством финансов только 19 февраля 2021 года, и совсем недавно он появился в открытом доступе. Я внимательнейшим образом все 40 страниц проштудировал, и некоторые вещи вам из этого Плана процитирую. Советую дочитать статью до конца, потому что самое интересное припасено напоследок.

План деятельности ФНС России на 2021 год

Этот План деятельности ФНС России касается любых более-менее взрослых физических лиц, у которых есть какая-нибудь банковская карта. Также этот План касается всех бизнесменов. То есть этот План охватывает всех нас.

На что направлен План?

План направлен на развитие системы налогового администрирования, на развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров.

При этом первый раздел Плана посвящен, конечно же, налоговому контролю.

«Организация и проведение налогового контроля налогоплательщиков, плательщиков страховых взносов с применением аналитических инструментов, выявление сокрытой налоговой базы и недостоверной информации при расчете налогов, сборов и страховых взносов».

Все эти системы направлены на то, чтобы аналитическим путем выявлять сокрытую налоговую базу и взыскивать соответствующие недоимки, пени и штрафы.

Будет сделана «Актуализация и совершенствование межведомственного взаимодействия, в том числе разработка предложений по внесению изменений в соглашения Федеральной налоговой службы с органами исполнительной власти, правоохранительными органами и др. по вопросу противодействия от уклонения уплаты налогов».

Есть соглашение между ФНС и правоохранительными органами, согласно которому они должны информацией друг с другом делиться. Например, налоговики должны немедленно передавать информацию, если у вас сумма недоимки тянет на уголовное преступление. А полиция должны делиться своей информацией. Эта работа будет продолжена и усовершенствована.

И аналогично будет проведена совместная работа по выявлению объектов налогообложения с ФТС. Чтобы в результате этой аналитической работы от налоговиков не ушла ни одна копейка.

«Реализация отраслевых проектов по пресечению незаконных схем уклонения от уплаты налогов в сельскохозяйственной отрасли, а также в сфере осуществления автомобильных грузоперевозок и транспортно-экспедиционного обслуживания».

Вспоминаю, когда 2 - 3 года назад они взялись за клининговые компании. И у меня тогда спрашивали: «Кто будет следующим?» Я тогда назвал эти 3 отрасли, также еще называл строительный бизнес. Почему-то строительный бизнес упущен. Должны были заняться и строительным бизнесом тоже.

Дальше усовершенствуют налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Здесь будет мониторинг и соответствующие разъяснение Минфина. Также нас ждет проведение проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами.

Про АИС «Налог-3»

«Внедрение в промышленную эксплуатацию прикладного программного обеспечения АИС «Налог-3» в части реализации дашборда по управленческой отчетности и прикладной подсистемы «Экспедитор данных».

Что из себя представляет система АИС «Налог-3», а также что такое дашборд и подсистема «Экспедитор данных»? В АИС «Налог-3» можно найти абсолютно всю информацию о физических лицах, юридических лицах, ИП-шниках, по оборотам, доходам, расходам, налоговым платежам, вся история взаимосвязей и т. д.

А дашборд – это панель управления. И эта панель управления будет усовершенствована так, чтобы министерства и ведомства с помощью подсистемы «Экспедитор данных» могли более эффективно за вами наблюдать. И это будет запущено в промышленную эксплуатацию в 2021 году.

Следующее, что будет запущено в промышленную эксплуатацию, касается бухгалтерской отчетности в АИС «Налог-3».

«Развитие прикладного программного обеспечения АИС “Налог-3”, реализующего функции государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ресурс БФО) путем дополнения в ресурс БФО бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год».

Это будет введено, чтобы все министерства и ведомства видели всех как на ладони.

Давайте посмотрим, что у нас дальше.

«Разработка “Аналитического портала ФНС России” на официальном сайте ФНС России для отражения индикаторов эффективности работы ФНС России и налоговых индикаторов развития экономики на основании официальных данных, полученных в процессе администрирования».

И все то, что я перечислил, делается, чтобы вам, бизнесменам, стало легче. Давайте теперь взглянем на следующий раздел.

«Развитие инструментов риск-анализа и дистанционного автоматизированного контроля»

То есть нас всех будут подвергать риск-анализу и дистанционному автоматическому контролю. Для этого, внимание, запланировано кое-что интересное.

«Повышение качества налогового администрирования в части проведения дистанционного автоматизированного контроля. Обеспечение полноты учета выручки в целях правильного формирования налогооблагаемой базы».

Это будет введено приказом ФНС России. Также эта система будет введена в промышленную эксплуатацию в рамках АИС «Налог-3».

«Ввод в промышленную эксплуатацию программного обеспечения АИС “Налог-3”, реализующего автоматизацию функции контроля за применением контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».

Полный автоматический контроль! А к этому будет подстыкована система, которая тоже в этом году вступит в промышленную эксплуатацию.

«Реализация мероприятий по созданию национальной системы прослеживаемости товаров».

И все, доходы контролируются в автоматическом режиме. Выручка торговых и розничных сетей контролируется, прослеживаемость контролируется. Все это стыкуется. Ну, кайф!

Дальше налоговики усовершенствуют план работы с ФССП по повышению эффективности взыскания задолженности по обязательным платежам.

Также будет создан единый государственный реестр арбитражных управляющих. И арбитражные управляющие подпадут под контроль налоговиков, чтобы никто не договорился с теми, кого они банкротят. Чтобы арбитражные управляющие качественно, в рамках субсидиарной ответственности, искали имущество. Система контроля арбитражных управляющих будет пристыкована к АИС «Налог-3» как подсистема.

Налоговики стыкуют разные модули, как космический корабль, наращивают объемы.

Аналогично будет введено в промышленную эксплуатацию программное обеспечение «Налоговые споры». Все тоже под козырьком теперь, налоговые споры будут под козырьком аналитиков из ФНС России, чтобы никто ни в коем случае там не мог договориться.

Дальше, коллеги. Также в промышленную эксплуатацию будет введена еще одна платформа.

«Автоматизация процесса досудебного обжалования на проведенные контрольно-надзорные мероприятия». «Развитие платформы Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), расширение прозрачности процесса рассмотрения материалов жалобы на всех этапах ее «жизненного цикла», требование Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Как вам такое?

«Разработка автоматизированных методов контроля за исполнением организациями финансового рынка положений главы 20.1 НК РФ «Автоматический обмен финансовой информацией с иностранными государствами (территориями)».

Как я уже говорил, банки потихоньку начнут обмениваться информацией с налоговиками. И начнут с этого. Дальше поговорим о том, что автоматический обмен банковской информацией с налоговиками к концу года будет запущен. Я об этом сто раз уже говорил. Может быть, кто-то думал, что я шучу. Нет, я не шутил. Я об этом знал еще в прошлом году.

Пока что это были цветочки. Ягодки будут дальше. Я же обещал ответить на вопрос: «Зачем все это делается?» Все, что я читал, это, конечно же, приведет к более качественному обслуживанию налогоплательщиков, и в разделе «Организация работы с налогоплательщиками» запланировано многое.

«Обеспечение функционирования мониторинга, контроля качества и оценки результатов предоставления государственных услуг с сохранением уровня удовлетворенности не менее 90 процентов в 2020 году».

То есть налогоплательщики, будет удовлетворены качеством работы, услуг, предоставляемых ФНС России благодаря всем этим системам, не меньше чем на 90 %. Или еще одно хорошее дело от налоговиков:

«Проведение Дня открытых дверей по информированию граждан о законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах, порядке и сроках уплаты налога на доходы физических лиц (в случае улучшения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции)».

Это же здорово, что налоговики будут информировать, как платить налоги.

С 1 июля 2021 года будет утвержден формат электронной доверенности. Если декларация подписана не директором, то у подписавшего должна быть электронная доверенность, иначе у вас не примут декларацию.

Или, например, налоговики, придумали еще одну подсистему:

«Внедрение прикладной подсистемы “УСН-онлайн”, реализующей возможность аналитического учета доходов в оперативном режиме и исключения обязанности предоставления налоговой декларации субъектами МСП».

Все, за нас посчитают все налоги. Кнопку нажал, все списали.

Добрались наконец до конца документа. Эту информацию прочитайте внимательно. Это коснется всех вас. И в 2021 году это будет введено, внимание, в промышленную эксплуатацию.

«Создание цифровой платформы для обмена сведениями о налогоплательщике при оказании финансовых и иных услуг».

А кто оказывает нам финансовые и иные услуги? Банки. Но речь тут идет не только о них. Тут еще и иные услуги указаны. Какие? Не сказано. Может быть, услуги ломбардов и лизинговых компаний. Я не знаю, что они имеют в виду. Но с банками точно с 2021 года заработает цифровая платформа для обмена сведениями о налогоплательщике.

И естественно, налоговики, с помощью этой цифровой платформы начнут получать всю нужную им информацию о налогоплательщиках (физических и юридических лицах). Если, например, будут вопросы о происхождении денег на вашей карте, робот выставит требование дать пояснения. И если ваши требования не удовлетворят налоговиков, то вас ждут санкции и штрафы.

Аналогично будет контролироваться крипта и электронные деньги. Эти системы будут запущены и введены в промышленную эксплуатацию в этом году.

«Создание цифровой аналитической платформы и передачи данных в органы государственной власти».

Отлично! То есть будет запущена цифровая платформа по сбору данных, как минимум, от организаций, оказывающих финансовые услуги, то есть от банков. А затем вся эта информация будет доступна органам государственной власти.

Для меня тут вообще ничего нового. Но для вас, возможно, есть новинки. Еще одна система будет запущена в опытную эксплуатацию.

«Развитие электронного документооборота в хозяйственной деятельности, в том числе перевод в электронную форму выставляемых хозяйствующими субъектами счетов-фактур».

Я вам больше скажу, планируется в ближайшие пару лет стандартизировать вообще все документы во всех организациях. И после этой стандартизации, когда система будет запущена, налоговики получат доступ к вашим «внутренностям».

И как нам уже было объявлено (первый раз это было еще в апреле 2018 года) господином Мишустиным: «Мы сможем взимать налоги самостоятельно, без участия налогоплательщиков буквально с каждой транзакции». Я не цитирую Мишустина, но идею воспроизвел точно.

Ну, что вам еще сказать? Ну, конечно же, в эксплуатацию будет запущена «Автоматизация процессов налогообложения физических лиц с доходов в виде процентов по банковским вкладам». Ну, здоров же! Чик – денежку забрали. Кайф!

«Создание программного обеспечения и ИТ-инфраструктуры Ведомственного центра ФНС России».

Супер, у нас будет создан целый ведомственный центр.

«Развитие обеспечивающей подсистемы “Большой мониторинг” (ОП БМ) АИС «Налог-3».

Честно, не знаю, что имеется в виду под системой «Большой мониторинг». Не знаю. Вот это для меня новое. Честно вам скажу.

Будет создана АИС «Налог-4». Тоже не знаю, что в ней будет.

«Разработка концепции автоматизированной информационной системы ФНС России четвертого поколения в условиях динамического внешнего окружения с учетом применения технологий импортозамещения».

Ну, наверное, хватит. Я коротко ознакомил вас с Планом деятельности ФНС России на 2021 год, утвержденным Министерством финансов.

И мы с вами видим, что все цели направлены на автоматический электронный цифровой налоговый контроль. Я не хочу за вас делать выводы. Мне, наоборот, интересно ваше мнение. Почитайте и напишите свое мнение в комментарии. Мы с вами прекрасно понимаем, к чему все эти системы контроля введут.

Добавьте сюда все новые законы о контроле НДС, о стыковке счетов-фактур и деклараций по НДС с прослеживаемостью товаров. Добавьте сюда маркировку всего и вся. И все это будет встроено вот в эти подсистемы, системы.

И вы видели, что ¾ систем, которые я вам перечислил, а я перечислил не все, будут до конца года запущены. Поэтому выскажитесь, что вы думаете об этом. Жду ваших отзывов. Мне крайне интересны ваши отзывы.

Спасибо и удачи в делах.