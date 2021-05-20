Импорт под контролем: с 1 июля заработает система прослеживаемости товаров

Добрый день, уважаемые коллеги!

Давайте еще раз поговорим о системе прослеживаемости, чтобы не было уже никакой путаницы. У нас есть маркировка товаров, которая охватит все, кроме воздуха. Уже давно маркируются меховые изделия, обувь, лекарства, молочная продукция, столы, стулья, табуретки и даже трусы. Маркироваться будет вообще все.

Но сейчас дополнительно вводится так называемая национальная система прослеживаемости. Что это такое? С 1 июля 2021 года эта система вводится на весь импорт. Неважно, что вы импортируете на территорию Российской Федерации и откуда, все товары должны попасть в единую национальную систему прослеживаемости импортных товаров.

«С 1 июля 2021 года на территории России будет запущена национальная система прослеживаемости импортных товаров. Она разработана в рамках международного Соглашения и позволит обеспечить единый механизм налогового и таможенного администрирования. Такой контроль направлен на формирование добросовестной конкурентной среды и сделает прозрачными процессы ценообразования при импорте товаров и их обороте на территории Российской Федерации. На начальном этапе прослеживаемости будут подлежать не все импортные товары, а ограниченный перечень их групп, утверждаемый Правительством РФ».

Правительство на этот счет выпустило Проект постановления, где есть уже и холодильники, и стиральные машины, и всякая электроника, всякая бытовая техника, какие-то механизмы и оборудование.

Если вы импортируете нечто подобное, что попадает в это постановление правительства или, вы купили у российского импортера и дальше продаете, перевозите или храните на складах, значит, вы должны попасть в систему прослеживаемости. Также вы должны будете указывать это и в счетах-фактурах, и в декларациях, и отчитываться перед налоговиками и т. д.

Допустим, у вас магазин по продаже бытовой техники. Вы сами импортом не занимаетесь. Кто-то импортировал эту бытовую технику, а вы у этого оптовика купили. И соответственно, когда вы продали физлицу стиральную машину, вы ее из системы прослеживаемости убираете. Таким образом, государство будет видеть ценообразование на каждом этапе, и будет видеть, кто, сколько заработал на каждой стиральной машинке. Это нужно, чтобы правильно потом взыскивать налог на прибыль и НДС.

Соответственно, в декларации по НДС после 1 июля у вас попадут регистрационный номер партии товаров, код единицы измерения товаров, количество товаров в единицах измерения. Также в декларацию включаются сведения о стоимости товара, подлежащего прослеживанию без НДС в рублях.

Советую изучить эти три документа:

Приказ ФНС России от 26.03.2021 № ЕД-7-3/228@. Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 № 534. Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости на территории Российской Федерации».

Вам нужно изучить эти документы, и если вы торгуете, храните или перевозите что-то из перечисленных товаров, то вы попадаете в эту систему прослеживаемости. Необязательно, чтобы вы сами что-то импортировали, достаточно, чтобы кто-то импортировал. И если вы эти торгуете, вы уже под это подпадаете.

Уже с 1 июля вы начинаете выставлять счета-фактуры со всеми новыми реквизитами. Налоговики внесли изменения, в частности, в ст. 169 НК РФ. Дальше все в этой цепочке товаров должны отчитываться, сдавать специальные отчеты в налоговую инспекцию. Неважно, ИП-шник вы или ООО-шка, работаете вы на упрощенке 6 % или на упрощенке 15 %, или у вас патент, если вы продаете то, что подлежит прослеживаемости, то вы уже должны будете сдавать специальные отчеты о прослеживаемости товаров. Вашему бухгалтеру тоже нужно изучить эту нормативку, чтобы не напортачить в документации.

Мы видим, что на территории России благодаря чипированию животных и маркировке у нас все будет под стопроцентным контролем. А теперь, благодаря системе прослеживаемости у нас ставится под контроль еще и весь импорт. И все хорошо. Теперь у государства будут все сведения о нас. Как сказал глава ФНС России господин Егоров, у всех будут равные конкурентные условия, государство освободит бизнесменов от излишней бухгалтерской нагрузки и сможет за вас рассчитывать все налоги.

Напишите в комментариях, нравится ли вам идея, что все на территории России будет отчипировано и отмаркировано. И еще дополнительно у нас будет все прочипировано и промаркировано благодаря национальной системе прослеживаемости импортных товаров. И счастливы ли вы от того, что у всех теперь будут равные конкурентные условия?

Спасибо и удачи в делах.