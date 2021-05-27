КС РФ разрешил отбирать единственное жилье за долги

Добрый день, уважаемые коллеги.

Что такое субсидиарная ответственность, вы знаете. Вы также знаете, что субсидиарная ответственность может быть возложена на директора, главбуха, финансового директора, учредителя, бывшего учредителя, номинального учредителя. Когда приходят налоговики и доначисляют какие-то налоги, и запускают процедуру банкротства, то та компания, которую они банкротят, считается должником. А все те люди, которых я перечислил, считаются лицами, контролирующими должника. На всех них, если у организации нет денег расплатиться с бюджетом, может быть возложена субсидиарная ответственность. И они будут отвечать всем своим личным имуществом.

Вы также знаете, что субсидиарка может распространяться на соседей, на иных юридических и физических лиц, если куда-то выводились активы или деньги, в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ. Вы также знаете, что субсидиарка может быть возложена на директора по ст. 1064 ГК РФ, за то, что он плохо руководил своей организацией.

Существует еще несколько типов субсидиарки. Но во всех этих ситуациях никогда не отнимали последнее жилье. А теперь Конституционный Суд РФ, при соблюдении нормативов жилья на одного человека, разрешил изымать в результате субсидиарки единственное жилище.

Постановление Конституционного Суда РФ от 26.04.2021 № 15-П

«...Конституционный Суд Российской Федерации приходит к выводу, что со вступлением в силу итогового решения по настоящему делу абзац второй части первой статьи 446 ГПК Российской Федерации в дальнейшем не может служить нормативно-правовым основанием безусловного отказа в обращении взыскания на жилые помещения...».

Раньше, если это жилье было единственным, то что бы там ни происходило: процедура банкротства, субсидиарная ответственность, все что угодно, всегда был безусловный отказ на обращение взыскания на единственное жилье. А теперь это не может служить безусловным основанием. И если суд считает необоснованным применение исполнительного иммунитета, в том числе при несостоятельности, банкротстве гражданина-должника (но не всегда), поскольку отказ в применении этого иммунитета не оставит его без жилища...

То есть тебе сказали: «Нет, у тебя иммунитета нет. Мы забираем у тебя жилье, но тебя не оставят без жилища, пригодного для проживания. Самого должника и членов его семьи «наградят» жилплощадью по нормам предоставления жилья на условиях социального найма. Тот кредитор, который у тебя отнимает квартиру по субсидиарке, он предоставит тебе жилье.

Допустим, у тебя отнимают квартиру в 110 м², где прописаны 2 человека. По федеральному стандарту на каждого человека приходится 18 м². Но если брать ст. 50 ЖК РФ, то тебе положено 42 м² на двоих, отлично. У тебя отобрали квартиру в 110 м², предоставив тебе жилплощадь в 42 м². Все, достаточно, твои жилищные условия не ухудшились в соответствии с нормами предоставления жилья на условиях социального найма. Все нормально.

«...наличие хотя бы таких — близких по своему назначению и установленных жилищным законодательством — критериев принятия соответствующего решения необходимо для защиты прав должника и кредитора в их балансе), и в пределах того же поселения, где эти лица проживают. Это условие может быть обеспечено, в частности, если соответствующее жилое помещение предоставляет гражданину-должнику кредитор (взыскатель) в порядке, который установит суд, в том числе в процедуре несостоятельности (банкротства)».

В этом случае они защищают и права кредитора (квартиру-то у тебя забрали), и тебя, как должника (тебе же дали другое жилье). Обратите внимание, что жилье должно предоставляться в пределах того же поселения. Допустим, у тебя была квартира в центре Москвы, а теперь ты получишь на границе с Калужской областью, потому что на границе с Калужской областью находится Новая Москва. И вот тебе, пожалуйста, 42 м² в пределах поселения.

Это условие может быть обеспечено, если соответствующее жилое помещение предоставляет гражданину кредитор, то есть взыскатель, в порядке, который установит суд. Он выходит с ходатайством в суд, который говорит: «Да, купи ты ему эту квартиру». Он пошел, купил квартиру в 40 м² и забрал у тебя квартиру в 110 м². Вес просто как три копейки.

Вывод

Я не буду столь критичен к решению этого Конституционного Суда. Потому что здесь КС РФ пишет, что за маленькие долги не надо отбирать большое жилье. Надо, чтобы суды на местах анализировали и смотрели: не было ли такого, что человек долг не возвращал, хотя у него были деньги.

Потому что в этом конкретном примере ответчик в процессе процедуры банкротства купил себе жилье, а с кредиторами не расплачивался. Это нехорошо. Надо было сначала с кредиторами расплатиться, а потом себе покупать квартиру. Дело началось еще в 2006 году, а через 3 года после того, как дело было запущено, он как раз эту квартиру и приобрел. Поэтому конкретно по этому делу у меня нет вопросов. КС РФ решил все правильно, потому что действительно так нехорошо: человек был должен денег, а вместо того, чтобы эти деньги вернуть, он приобрел себе квартиру.

Но у меня есть опасение: не будет ли такого, что это будут криво толковать на местах? Будут ли учитывать всех фактически проживающих или будут учитывать только прописанных?

Например, квартира 120 м², живут пять человек, а прописан только один человек. И вот скажут: «Какие проблемы? Прописан-то один! А то, что там пятеро живут, так это ты их специально подселил. Поэтому мы эту квартиру у тебя забираем, вот тебе по нормативам...» А Федеральные нормативы следующие: на одного человека должно быть 33 м², если вас двое, то не меньше 42 м². Меньше может быть только на определенных условиях. А если вас трое и более, то не меньше 18 м² на каждого.

И в результате ты был прописан в 120-метровой квартире один, вас проживает пятеро, но тебе говорят: «Нет, считаем только прописанных. Вот тебе новая квартира на окраине города в трущобах 33 м², до свиданья. Мы твои жилищные условия удовлетворили, забираем эти 120 м²». Вот какие у меня опасения. Будут ли суды учитывать все эти нюансы. Не случится ли такого, что этим решением КС РФ, защищая права кредиторов, а права кредиторов надо защищать, откроет воротца для нарушения прав должников на сохранение единственного жилья.

А конкретно по этому делу у меня нет вопросов к решению Конституционного Суда. Он поступил правильно. Потому что должник не возвращал долги. Сам при этом жил припеваючи. Через 3 года после того как он уже был объявлен виноватым по этим долгам, он пошел, себе купил квартиру, а на кредитора продолжал чихать с большой колокольни. Поэтому тут Конституционный Суд прав.

Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях, как вы относитесь к этому решению суда? Уважаемые коллеги-бизнесмены, так как теперь мы видим, что и на единственное жилье может быть обращено взыскание в виде субсидиарной ответственности, то, наверное, надо еще больше позаботиться о безопасности своего жилища. А то, как это сделать, я расскажу на ближайшем семинаре. Приходите, не пожалеете.

Спасибо и удачи в делах.