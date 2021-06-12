Как ФНС будет вести учет крупнейших налогоплательщиков-физлиц

Добрый день, уважаемые коллеги.

Государство создает новые платформы по цифровому контролю. В этом году нас активно цифруют, ничего не поделаешь.

Приказ ФНС России от 14.04.2021 №ЕД-7-22/342@ «О Порядке формирования и ведения справочника крупнейших налогоплательщиков Российской Федерации — физических лиц»

В этом приказе господин Егоров пишет: «Утвердить Порядок формирования и ведения справочника крупнейших налогоплательщиков Российской Федерации — физических лиц (далее — Порядок) согласно приложению к настоящему приказу.

Дополнить ведомственный классификатор документов, используемый налоговыми органами при реализации своих полномочий в соответствии с утвержденным приказом ФНС России от 20 октября 2020 года № ЕД-7-19/765@ „Об утверждении порядка ведения ведомственного классификатора документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий“, информацией о справочнике крупнейших налогоплательщиков Российской Федерации — физических лиц».

Ну и так далее, дается куча поручений, кому что нужно сделать.

«Основной целью создания и ведения справочника крупнейших налогоплательщиков Российской Федерации — физических лиц является повышение оперативности обработки и достоверности информации, необходимой для решения задач налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков — физических лиц, а именно обеспечение:

сбора сведений по крупнейшим налогоплательщикам — физическим лицам;

автоматизации процесса учета крупнейших налогоплательщиков — физических лиц;

формирования аналитических таблиц по крупнейшим налогоплательщикам — физическим лицам на основе информационного ресурса „Расчеты с бюджетом“;

формирования и представления информации, отражающей состояние расчетов с бюджетом крупнейших налогоплательщиков — физических лиц, на основе информационного ресурса „Расчеты с бюджетом“ структурным подразделениям центрального аппарата ФНС России, на которые возложены функции администрирования крупнейших налогоплательщиков — физических лиц».

И когда это справочник появится, а появится он уже в этом году, то этот справочник по крупнейшим налогоплательщикам будет являться составной частью системы классификации и кодирования технико-экономической информации.

Кому интересно, почитайте сами в приложении, что же будет в этом справочнике. Не хочу с этими аббревиатурами разбираться. Короче, там будет вся информация, чтобы можно было эффективненько взыскивать налоги, и чтобы никакая копейка от государства ока не ушла.

Если кто-то из вас сейчас начнет бурно радоваться и говорить: «так им и надо», «пусть богатые платят!», то маленькая ремарка с моей стороны.

Стопроцентный автоматический контроль предусмотрен также для обычных граждан в части, касающейся любой копейки, которая у вас есть.

Я на этот счет уже много чего говорил. Сейчас я не буду возвращаться к этой теме. Скажу только, что начиная с 2023 года, по каждому физлицу информация будет автоматически попадать к налоговикам. Чтобы они могли взыскать с вас каждую копейку, потому что вы, как физлицо не заплатили соответствующие налоги.

Поэтому мы и богатые, и бедные, все в одной лодочке. Наверное, мы с вами должны радоваться, что государство в лице налоговых органов является таким продвинутым в области цифровых технологий. Напишите в комментариях, кто вместе со мной гордится нашим государством. А тех, кто не очень гордится, жду на ближайшем семинаре, где я научу вас выживать в эпоху цифрового контроля.

Спасибо и удачи в делах.