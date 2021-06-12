Имущество и инвестиции: как получить налоговые вычеты

Добрый день, уважаемые коллеги.

Цифровизация и автоматический режим взимания налогов потихонечку начинает внедряться. И это не только с точки зрения взыскания налогов, когда все будет оцифровано, но и с точки зрения облегчения жизни простым гражданам.

Информация ФНС России «Подписан закон о введении упрощенной процедуры предоставления налоговых вычетов по НДФЛ»

С 21 мая 2021 года все физлица смогут получить имущественные и инвестиционные налоговые вычеты на приобретение жилья, уплату процентов по ипотеке в упрощенном порядке.

Что такое инвестиционные вычеты

Это когда у вас есть инвестиционный счет или вы покупаете акции, облигации на рынке ценных бумаг, работаете с брокерами и т. д. и там вам положены вычеты. Или если вы купили квартиру, то вы имеете право получить НДФЛ обратно. Например, в банке вы взяли ипотечный кредит 3 млн. рублей. И ваша зарплата за эти годы составила 2 млн. рублей, и с этих 2 млн. рублей у вас бухгалтерия взыскала 260 тысяч рублей НДФЛ. И вот эти 260 тысяч и есть налоговый вычет.

Тот НДФЛ, который раньше у вас забрали, вам вернут. Или по п. 4 ст. 220 НК РФ, за эти годы вы заработали еще 3 млн. рублей, с которых тоже взыскивали 390 тысяч рублей НДФЛ, то вам могут вернуть эти деньги.

Первый налоговый вычет — это будет помощь государства, приходящаяся на погашение тела кредита, а второй налоговый вычет — это помощь государства, которую надо направить на погашение процентов по кредиту.

Раньше приходилось бегать, собирать справки, сдавать декларацию по НДФЛ. А теперь с 21 мая этого делать больше не придется. Банки добровольно будут подключаться к этой системе. Государство будет получать информацию про вашу зарплату, налоги, которые вы заплатили и так далее.

Чтобы государство в автоматическом режиме налогоплательщику предоставило эти налоговые вычеты, у физлица должен быть личный кабинет на сайте ФНС России. И налоговики получат всю необходимую информацию от участников финансового рынка.

Если же так случилось, что вы взяли ипотеку, в том банке, который еще не подключился к этому сервису, то вы просите банк, чтобы он к этому сервису тоже подключился. И дальше все это будет работать буквально одним кликом.

Упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ

Как все это будет работать?

Вы зашли в свой личный кабинет, а там уже у вас будет уведомление, в котором написано, вы имеете право на налоговый вычет. И все, что вам нужно сделать, чтобы получить этот налоговый вычет, это заранее подписать заполненное заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика.

То есть вам пришлют готовую форму заявления на вычет и вы просто должны его подписать электронной подписью. Дальше налоговики это дело проверяют. Как долго они будут проверять? Раньше они 4 месяца проверяли все данные, а теперь проверять будут 1,5 месяца. Согласитесь, это довольно быстро.

Если эта проверка прошла успешно, то налоговики автоматически отдадут ваши деньги. И не надо никуда бегать, собрать какие-то справки по НДФЛ. То есть в этой части, цифровизация — это плюс для нас. Наверное, если у вас зарплата вся нелегальная, а берете вы ипотеку, то, наверное, это сподвигнет вас на то, чтобы попросить работодателя выплачивать вам легальную зарплату или сменить работу. Потому что и 260 тысяч и 390 тысяч рублей лишними в семье точно не бывают.

А вообще, этих электронных систем контроля и подобных возвратов налогоплательщикам в этом году запускается десятки. Я уже не раз рассказывал о них. Эти системы будут помогать как взыскивать налоги качественно, буквально с каждой транзакции, включая крипту и электронные деньги, так и предоставлять вычеты без лишней суеты.

Напишите в комментариях, довольны ли вы подобной заботой государства или нет? Я считаю, что в данном случае это хороший сервис.

Спасибо и удачи в делах.