Что и как будут прослеживать с 1 июля 2021 года

Добрый день, уважаемые коллеги.

Я уже говорил, что государство вводит многочисленные системы цифрового контроля, включая контроль над криптой. А для контроля над всеми товарами запущено 3 системы:

система цифровой маркировки и прослеживаемости;

система прослеживаемости импортных товаров;

система по контролю электронной торговли.

Сейчас эти 3 эксперимента заканчиваются успешно и вводятся в промышленную эксплуатацию. Цель всех трех систем — поставить каждую товарную группу, каждую товарную единицу от авторучки до грузовика под контроль. И убедиться, что бизнесмены по всей цепочке заплатили все налоги и так далее.

Зачем нам эта система прослеживаемости

«Систему прослеживаемости не надо путать с системой маркировки товаров — это разные способы контроля за оборотом товаров. Главное их отличие состоит в том, что прослеживается ввезенная партия товара, а не каждая его единица. Никакие маркеры на продукцию не наносят, партии отслеживают исключительно по документам. Поэтому появятся новые формы отчетности, которые нужно сдавать в налоговую, например, уведомление о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости».

Началось все с соглашения «О механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического Союза», которое было заключено в рамках ЕАЭС в Нур-Султане 29 мая 2019 года. И вступило в силу с 1 февраля 2021 года.

«Документ предусматривает создание двух сегментов системы:

внешнего (наднационального), который будет обеспечивать обмен информацией о пересечении прослеживаемой продукции границы между странами — участницами ЕАЭС;

внутреннего (национального), который будет обеспечивать прослеживаемость продукции на территории государств, входящих в ЕАЭС».

В РФ эксперимент проводится с 1 июля 2019 по 30 июня 2021 года. А так как эксперимент уже признали успешным, то с 1 июля 2021 года прослеживаемость становится обязательной на основании ст. 4 № 371-ФЗ от 9 ноября 2020 года. И теперь все шаг за шагом будет подлежать прослеживаемости.

На первом этапе неважно импортировали вы этот товар, или вы только торгуете импортным товаром. ИП на УСН 6 %, или ООО на УСН 15 %, или вы ИП на ПСН или вы компания на ОСН — все должны отчитываться по прослеживаемым товарам. Нам обещают утвердить формы в декларациях, поменяли счета фактур, все красиво.

Какие товары будут отслеживать?

«В список прослеживаемых товаров согласно проекту постановления Правительства РФ с 01.07.2021 войдут:

бытовые холодильники и морозильники;

холодильное, морозильное оборудование, тепловые насосы, за исключением бытового оборудования;

автопогрузчики с вилочным захватом и другие погрузчики, тягачи, которые используются на платформах ж/д станций;

бульдозеры;

грейдеры;

дорожные катки и трамбовочные машины;

экскаваторы;

бытовые и промышленные (для прачечных) стиральные машины;

мониторы;

телевизионные приемники;

электронные интегральные схемы;

детские коляски;

детские автокресла.

Планируется, что с 01.01.2022 этот список пополнят срезанные цветы и бутоны, пригодные для декоративных целей или составления букетов».

Этот список будет пополняться до тех пор, пока все не попадет под контроль.

Цели и отчетность

Целью прослеживаемости является полнота уплаты налогов.

«При продаже таких товаров организации и предприниматели должны будут выставлять электронные счета-фактуры, а при работе на УСН — электронные универсальные передаточные документы (ст. 169 НК РФ). Это правило распространяется как на импортеров продукции, так и на лиц, купивших у них товар для последующей перепродажи».

В отношении прослеживаемых товаров не действует правило, согласно которому можно не выставлять счета-фактуры при продаже их неплательщику НДС. То есть даже неплательщикам НДС вы должны будете выставлять счета-фактуры в бумажном виде.

«Отчетность по прослеживаемым товарам и порядок ее заполнения будет утверждена налоговой инспекцией. В настоящее время можно руководствоваться формами, направленными письмом ФНС РФ от 14.04.2021 № ЕА-4-15/5042@. Отчетные документы необходимо направлять в цифровой форме через оператора электронного документооборота.

Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров, приобретенных на территории другого государства — члена ЕАЭС, необходимо направить в налоговую в течение пяти рабочих дней с момента принятия товаров на учет (п. 25 проекта постановления Правительства РФ „Об утверждении Порядка функционирования национальной системы прослеживаемости товаров“).

Уведомление об имеющихся остатках прослеживаемых товаров нужно подать:

при вступлении в силу перечня прослеживаемых товаров;

при внесении изменений в перечень — относительно товаров, которых коснулись такие изменения;

при принятии решения о продаже товаров, купленных после вступления в силу перечня товаров у физлиц, которые использовали его в личных, семейных, домашних целях;

при принятии решения о продаже товаров, купленных после вступления в силу перечня товаров у самозанятых;

при принятии решения о продаже ранее конфискованных товаров и некоторых других случаях».

Даже если вы купили у физлица, например, телевизор, а потом решили его перепродать, то вы должны внести этот телевизор в систему прослеживаемости. Также вы будете отчитываться перед налоговиками ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за окончанием отчетного квартала.

«Отчет, подаваемый:

плательщиками НДС — должен содержать сведения о покупке отслеживаемых товаров, в том числе через агента или комиссионера, о прекращении или возобновлении отслеживаемости, а также данные о покупке или продаже товаров, которые не облагаются НДС;

налогоплательщиками, работающими на спецрежимах и налогоплательщиками, которые освобождены от исполнения обязанностей плательщика НДС, — должен содержать сведения о покупке и продаже отслеживаемых товаров, а также данные о прекращении или возобновлении отслеживаемости».

Вывод

Понятно, что все идет к 100 % контролю. Те производители, кто работает легально, они, наверное, порадуются. Те, кто легально импортирует, он тоже порадуется, потому что весь левак исчезнет. Я не хочу высказываться за вас, напишите, пожалуйста, что вы об этом всем думаете в комментариях.

А тех, кто хочет выжить в условиях тотального контроля, жду на своем семинаре. На самом деле не все так плохо. Но по-прежнему многие бизнесмены не верят, что в нашей стране можно с низкими налогами работать на ОСН, при этом работать легально. Нет, можно работать легально даже в условиях тотального цифрового контроля. Можно работать даже в условиях автоматического обмена данными между налоговой и финансовыми учреждениями, включая банки. Все равно можно будет снижать налоги абсолютно легально.

А многие бизнесмены говорят: «Да не, я по-старому, у меня есть хорошие обнальщики». Ладно. Просто я с обнальщиками периодически общаюсь, и поверьте мне, то, что они говорят мне, сильно отличается от того, что они говорят вам по поводу вашей безопасности. Этого не существует вообще.

Нет ни одной технической или обнальной конторы, которая бы не высветилась у налоговиков. Возьмут вас за одно место, не возьмут — это другой вопрос. С другой стороны, налоговикам торопиться некуда, они сейчас заводят досье на вас. Могут через 3 года докопаться, могут через 5 лет — какие проблемы. По УК РФ срок давности 10 лет. Поэтому им некуда торопиться.

Выскажитесь, пожалуйста, как вы оцениваете наведение порядка в нашей стране, в том числе в создании системы прослеживаемости товара.

Спасибо и удачи в делах.