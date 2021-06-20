КС РФ присудил субсидиарку за долги перед клиентами

Добрый день, уважаемые коллеги.

На повестке дня довольно интересное решение Конституционного Суда. А так как КС РФ у нас является последней инстанцией, то его решения обязательны к исполнению всем органам власти, включая Президента РФ.

Это решение Конституционного Суда может иметь слегка негативные последствия для мира бизнеса. А может быть и не слегка. Возможно, кто-то попадет на сотни миллионов рублей субсидиарки. Поэтому давайте коротко пройдемся по этому решению КС РФ.

Постановление Конституционного Суда РФ от 21.05.2021 № 20-П

Дело было так: женщина, как физлицо в Челябинске купила что-то у коммерческой организации. А эта коммерческая организация ей это не предоставила. Покупка была на 172 788 рублей 35 копеек. Для юрлица это небольшие деньги.

Как бы там ни было, это юридическое лицо не выполнило свои обязательства перед покупательницей. А всего у этого юрлица обязательств скопилось на 464 881 рубль. Директор ООО сказал, что не может погасить эту задолженность. Соответственно, граждане подали в суд и выиграли.

Суд вынес решение взять по исполнительному листу деньги с этого юридического лица. А хозяин этой компании ее бросил, и долги не вернул. И 24 мая 2018 года налоговики исключили эту компанию из ЕГРЮЛ, как недействующее юридическое лицо.

Женщина, молодец. Отстаивает свои права. Она с этим не согласилась и пошла в суд. И суд первой инстанции отказал в иске.

«Решением Калининского районного суда города Челябинска от 5 апреля 2019 года покупательнице отказано в удовлетворении исковых требований, предъявленных к гражданам К. (директор, бухгалтер и участник ООО “У”) и Б. (участник общества) о возложении субсидиарной ответственности по обязательствам прекращенного общества, взыскании задолженности, поскольку истцом не представлены доказательства, безусловно свидетельствующие о недобросовестности и (или) неразумности действий (бездействия) ответчиков».

То есть получилось, что ООО-шка развалилась. Работы нет, долг остался, все разбежались, компания была брошена. Налоговики ее ликвидировали, несмотря на то, что были соответствующие бумаги от службы судебных приставов. Брать с ООО-шки нечего. Мы сейчас говорим о применении норм п. 3.1 ст. 3 № 14-ФЗ. Когда вы можете бросить свою ООО-шку с долгами, и налоговики ее могут ликвидировать. А затем в течение 5 лет вы, как бывший учредитель несете субсидиарную ответственность.

Это решение Конституционного Суда все полностью поменяло. Раньше еще эту субсидиарную ответственность несли только перед налоговиками, а теперь, после этого решения КС РФ будете нести и перед всеми кредиторами. Так уж случилось.

Как бы там ни было, суд первой и второй инстанции встал на сторону бизнесмена.

«Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда, оставляя названное решение без изменения, указала, что сам по себе факт необращения ответчиков с заявлением в арбитражный суд о признании общества несостоятельным (банкротом) не является достаточным основанием для признания недобросовестности хозяйственной деятельности К. и Б. и, как следствие, взыскания с них образовавшейся задолженности в субсидиарном порядке (апелляционное определение от 2 июля 2019 года)».

Суть такова, что женщина, когда эта компания подала на банкротство, узнала, что налоговики собираются ликвидировать эту организацию, но ничего с этим не сделала. Хотя она имела право остановить эту ликвидацию и подать компанию на банкротство. Короче, Судебная коллегия по гражданским делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции тоже встала на сторону бизнесмена, как и Верховный Суд.

Но наша замечательная истец не остановилась, несмотря на то, что проиграла Верховный Суд. Она обратилась в Конституционный Суд и выиграла дело. Теперь бывшие учредители этой ООО-шки обязаны вернуть ей 172 788 рублей.

Что сказал Конституционный Суд?

«В пункте 2 статьи 62 ГК Российской Федерации закреплено, что учредители (участники) юридического лица независимо от оснований, по которым принято решение о его ликвидации, в том числе в случае фактического прекращения деятельности юридического лица, обязаны совершить за счет имущества юридического лица действия по ликвидации юридического лица; при недостаточности имущества юридического лица учредители (участники) юридического лица обязаны совершить указанные действия за свой счет».

«Исключение недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц является вынужденной мерой, приводящей к утрате правоспособности юридическим лицом, минуя необходимые, в том числе для защиты законных интересов его кредиторов, ликвидационные процедуры.

Она не может служить полноценной заменой исполнению участниками организации обязанностей по ее ликвидации, в том числе в целях исполнения организацией обязательств перед своими кредиторами, тем более в случаях, когда исковые требования кредитора к организации уже удовлетворены судом и, соответственно, включены в исполнительное производство».

Если компания была брошена с долгами, как в этом случае, то сам по себе факт ликвидации компании налоговиками – это вынужденная мера. Но это не означает, что не надо возвращать долги. Долги у ликвидированной ООО-шки все равно должны быть покрыты учредителями. Тем более там действительно было исполнительное производство.

«Предусмотренная оспариваемой нормой субсидиарная ответственность контролирующих общество лиц является мерой гражданско-правовой ответственности, функция которой заключается в защите нарушенных прав кредиторов общества, восстановлении их имущественного положения».

Идея заключается в том, что, если прощать таких бывших учредителей, то это приведет к подрыву доверия участников гражданского оборота друг к другу, это приведет к дестабилизации оборота. А если долг у ООО возник перед потребителями, то и к нарушению их прав, защищаемых специальным законодательством о защите прав потребителей.

«Однако само по себе то обстоятельство, что кредиторы общества не воспользовались подобной возможностью для пресечения исключения общества из единого государственного реестра юридических лиц, не означает, что они утрачивают право на возмещение убытков на основании пункта 3.1 статьи 3 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Короче, Конституционный Суд говорит о том, что физлица юридически не очень грамотные, и могли не знать, что у них было право приостановить ликвидацию этой компании. Возможно, они не читали 630 страниц № 127-ФЗ, или они вообще не знали про эту процедуру банкротства. И поэтому, если они не подали в суд на банкротство этой компании. Но это не означает, что они теряют свое право на восстановление их нарушенных прав. И бывший учредитель должен перед ними расплатиться.

«Соответственно, предъявление к истцу-кредитору (особенно когда им выступает физическое лицо – потребитель, хотя и не ограничиваясь лишь этим случаем) требований, связанных с доказыванием обусловленности причиненного вреда поведением контролировавших должника лиц, заведомо влечет неравенство процессуальных возможностей истца и ответчика, так как от истца требуется предоставление доказательств, о самом наличии которых ему может быть неизвестно в силу его невовлеченности в корпоративные правоотношения».

То есть нужно же доказать, что вред был причинен умышленными действиями руководителя этой компании и учредителей. А раз у физлица нет возможности проникнуть внутрь организации и понять действительно ли этот вред был умышленный, то тем более он не обязан никому ничего доказывать.

«Соответственно, лицо, контролирующее общество, не может быть привлечено к субсидиарной ответственности, если докажет, что при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по обычным условиям делового оборота и с учетом сопутствующих деятельности общества с ограниченной ответственностью предпринимательских рисков, оно действовало добросовестно и приняло все меры для исполнения обществом обязательств перед своими кредиторами».

В данном случае директор и учредитель могли уйти от субсидиарной ответственности, если бы они доказали, что они действовали добросовестно, разумно и что они предприняли все возможное, чтобы вернуть долги. Честно говоря, Конституционный Суд, этой фразой дает какую-то надежду, она настолько расплывчата…

Скажу вам из своего опыта: субсидиарку теперь штампуют на каждом шагу. Если раньше эту субсидиарку по брошенным организациям с долгами перед налоговой штамповали по бывшим директорам и учредителям, то сейчас, благодаря решению этого КС РФ, субсидиарку будут штамповать и по долгам перед прочими кредиторами.

Вывод

Если уже решили бросить свою организацию, просчитывайте риски. Первый риск – у организации не должно быть явных долгов, как в этом случае. Второй риск – у налоговиков есть право в течение 3 лет проверить брошенную организацию. Посмотреть всех ее контрагентов и если налоговики увидят, что там есть разрывы в НДС, что в цепочках присутствуют «технички», то они имеют право доначислить этой уже ликвидированной брошенной компании и НДС, и прибыль, и все остальное: пени, штрафы.

Эта ответственность будет возложена на бывших учредителей этой компании. Третий риск – у компании не должно быть каких-то скрытых моментов. Например, больших виртуальных остатков, какой-нибудь скрытой кредиторской задолженности. Почему? Потому что, когда налоговики после ликвидации попробуют вникнуть, по крайней мере, в те документы, которые имеются в их распоряжении, и если они еще что-то обнаружат, то попадос будет еще больше.

Надеюсь, информация пошла вам на пользу. Если и задавать вам вопрос, то: «Как вы считаете, кто здесь прав? Покупательница или бизнесмен?» Я лично поддерживаю женщину, в данном случае я не на стороне бизнесмена. Потому что долг был, за свои долги надо отвечать. Поэтому я на стороне этой замечательной женщины. Она молодец, своего добилась, прошла все инстанции, дошла аж до Конституционного Суда.

Спасибо и удачи в делах.