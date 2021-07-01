Может ли самозанятый зарегистрировать товарный знак

Добрый день, коллеги.

Самозанятыми становится все больше и больше граждан. Многие из них даже не оформляют ИП, а просто скачивают программу «Мой налог» и работают, как физлица. За 3-4 минуты скачал программу, открыл, ввел номер телефона, сфотографировал себя, сфотографировал паспорт, отправил подтверждение налоговикам – и все, ты самозанятый.

А так как самозанятыми становится все больше людей, то встал вопрос – может ли физлицо, будучи самозанятым, иметь свой логотип и всякие идентификационные признаки? Предоставляется ли ему право все это хозяйство иметь так, чтобы его права интеллектуальной собственности были защищены?

Письмо Минэкономразвития России от 29.04.2021 № ОГ-Д01-3750 «О возможности использования самозанятым логотипа или названия» (вместе с Письмом Роспатента от 15.04.2021 № 02/33-341/08 «О рассмотрении обращения»)

В своем письме Минэкономразвития пишет:

«В свою очередь, на основании абзаца первого пункта 4 статьи 1259 ГК РФ для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей».

Это если речь идет о произведениях науки, литературы, искусства. В части, касающейся промышленных образцов, тут уже надо делать патент. В части, касающейся товарных знаков и знаков обслуживания, тут тоже надо регистрировать свои авторские права. Дальше Минэкономразвития дает разъяснение.

«В качестве товарных знаков – согласно статье 1482 ГК РФ – могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации; товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. При этом статья 1479 ГК РФ закрепляет, что на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный Роспатентом, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. Однако, согласно статье 1478 ГК РФ обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель».

Получается, что пока не все так плохо: ИП и организация могут зарегистрировать свой товарный знак. А самозанятый, не являющийся ИП, не может зарегистрировать товарный знак. Вот эту коллизию собираются устранить.

В своем письме Федеральная служба по интеллектуальной собственности пишет:

«В настоящее время в соответствии с пунктом 4 плана мероприятий ТДК разработан проект Федерального закона “О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации”, предусматривающий внесение изменений в действующее законодательство Российской Федерации в части закрепления возможности регистрации товарных знаков на имя граждан, в том числе самозанятых, и их участия в распоряжении правами на зарегистрированные товарные знаки».

В данном случае спасибо чиновникам, они собираются принять закон, в соответствии с которым любое физическое лицо, в том числе самозанятый, может сделать собственный товарный знак, зарегистрировать его в Роспатенте, и себя идентифицировать. Ждем принятия этого закона.

Давайте добавим немного оптимизма. На всех собираются надеть узду, в 2021 году налоговики откатывают все цифровые платформы по контролю каждого нашего вдоха и выдоха. Я посмотрел – выживем, все будет нормально, я уже нашел способы, как будем выживать. О них я расскажу на ближайших семинарах, записывайтесь, не пожалеете.

На семинаре я довольно много буду давать, в том числе много позитивной нормативной базы, которая позволит выжить в эпоху уже на 100% умирающей обналички.

Спасибо и удачи в делах.