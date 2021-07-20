Про «позитивный контроль» и прослеживаемость импортных товаров

Добрый день, уважаемые коллеги.

С 1 июля началась прослеживаемость импортных товаров, которая описана в № 374-ФЗ. Я вам уже об этом рассказывал, что у государства появилась цель — легализовать все товарные потоки. И в данном случае речь идет об импорте.

И, наконец-то, вышли два постановления правительства, которые все это хозяйство разжевывают. Цель этих постановлений — убить весь нелегальный импорт, сделать так, чтобы с любой импортной запчасти платились налоги.

Постановление Правительства РФ от 01.07.2021 № 1110 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости»

Напомню, что речь идет не только о тех, кто занимается импортом, но и о тех, кто этот импорт хранит, перевозит и продает. Вся эта безмерная отчетность, декларирование, записи в счетах-фактурах, в книге покупок или в книге продаж, все это вы должны делать.

Какие товары попали под прослеживание:

холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415;

автопогрузчики с вилочным захватом; прочие тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием;

бульдозеры с неповоротным или поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные;

машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством;

мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение;

мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение;

коляски детские;

детские сиденья (кресла) безопасности, устанавливаемые или прикрепляемые к сиденьям транспортных средств (с металлическим каркасом);

детские сиденья (кресла) безопасности с пластмассовым каркасом, устанавливаемые или прикрепляемые к сиденьям транспортных средств.

Это интересно, прежде всего тем, что закон вступил в силу с 1 июля, и бизнесмены, по идее, должны были успеть подготовиться. То есть эти постановления должны были бы выйти месяца за 3 до вступления в силу закона. Но постановления вышли 1 июля, а в юридической базе появились еще через несколько дней. А бизнесмены каким-то образом, обладая провидением, должны были узнать, что же они тут напишут. Хотя проекты, конечно, были, но их недостаточно.

Постановление Правительства РФ от 01.07.2021 № 1108 «Об утверждении Положения о национальной системе прослеживаемости товаров»

Из Положения Правительства № 1110 вы уже знаете, что подлежит прослеживаемости. Вы видите, что да, вы торгуете импортными холодильниками или телевизорами. И вы берете Постановление Правительства № 1108 и изучаете его, чтобы не нарваться на большие неприятности. В этом постановлении даются все определения, что, как, откуда, зачем.

«Прослеживаемость осуществляется в отношении товаров, указанных в перечне, при выполнении одного из следующих условий:

товары ввезены на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, и выпущены в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления;

товары ввезены на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, и не помещены под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в связи с конфискацией или обращением в собственность (доход) Российской Федерации иным способом;

товары ввезены на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, и не помещены под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в связи с обращением взыскания на них по решению суда в счет уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин...»

Вплоть до того, что, кто-то принесет в вашу комиссионку телевизор и вы должны будете внести его в систему прослеживаемости. И здесь много всего. Например, здесь есть раздел о том, в каких случаях эта прослеживаемость прекращается или возобновляется. Она возвращается на место, если происходит возврат остатков неиспользованных, не переработанных товаров из производства, переработки, в отношении которых прослеживаемости подлежала прекращению. То есть прекратили, потом вернули.

«Возврат продавцу физическими лицами товаров, подлежащих прослеживаемости, ранее реализованных физическим лицам для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд, а также возврат налогоплательщиками налога на профессиональный доход, товаров, подлежащих прослеживаемости, ранее реализованных налогоплательщикам налога на профессиональный доход».

То есть если физлица возвращают вам товар, то вы опять этот товар вводите в систему прослеживаемости. И то, что нашли после инвентаризации, опять вводите.

Про отчетность

Если вы имеете хоть какое-то отношение к импортным товарам из Постановления № 1110, то рекомендую вам изучить оба постановления. Потому что тут, например, есть раздел «Как производить хранение, учет и обработку сведений, включаемых в Национальную систему прослеживаемости товаров». Также отсюда вы узнаете, как будет происходить контроль за операциями с товарами, включенными в перечень или как будет происходить обмен сведениями между национальной системой прослеживаемости и госорганами. Естественно, вся информация попадет в налоговую инспекцию.

Ну и, естественно, так как закон уже вступил в силу, за 3 квартал вы должны будете сдать соответствующее уведомление о том, что у вас есть импорт, включая те товары, которые у вас были на остатках. Вы уже сейчас должны направить это уведомление об остатках.

«Участники оборота товаров обязаны представлять в налоговый орган по месту нахождения организации (по месту учета организации в качестве крупнейшего налогоплательщика), по месту жительства индивидуального предпринимателя отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в отчетном периоде, в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, только при наличии в отчетном периоде (квартал) операций с товарами, подлежащими прослеживаемости».

Вывод

Как вы считаете, государство таким вот образом наводит порядок? Они объявили, что на территории России все будет промаркировано, а в части импорта у нас уже заработала прослеживаемость. Это сделано, чтобы у всех были равные условия для конкурентной борьбы, как написано в пояснительной записке. Ну и чтобы пополнить таким образом бюджет РФ. Вы же, наверное, поддерживаете усилия государства по наведению порядка и пополнению бюджета РФ?

Это лишь первый шаг. Как вы относитесь к такой перспективе? А тех, кого тошнит от такого «позитивного» контроля с целью пополнения бюджета РФ, жду на своих семинарах. Там я расскажу, как жить в этих вот замечательных условиях.

Спасибо и удачи в делах.