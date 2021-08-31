Про самозанятых, кредиты и банкротство: отвечаю на ваши вопросы

Добрый день, уважаемые коллеги.

Мои специалисты проанализировали и передали мне, что вам понравилась рубрика «Вопрос-ответ». Поэтому мы продолжаем работу над ней и ждем ваших комментариев с вопросами юридического толка, связанных с безопасностью, оптимизацией налогов, с легализацией криптовалюты и вообще в целом с криптовалютным рынком. Это наша специализация.

Вопрос № 1. «Скажите, Владимир, как платить налог с аренды самозанятому? Как зарегистрироваться проще? Придется платить налог 4% со всех входящих на карту денег?»

Этот вопрос задал Konstantin Rash после ролика «Дети-самозанятые: когда и чем могут заниматься молодые бизнесмены».

Ответ: В части, касающейся того, как проще зарегистрироваться, существует несколько вариантов. Сложного ничего нет. Скачал приложение, зашел на сайт ФНС России, отправил свою фотографию, код, пароль, номер телефона, получил подтверждение, и через 5 минут ты стал самозанятым. Можно через Госуслуги, можно, конечно, через МФЦ. Но проще все сделать онлайн, я именно этот способ рекомендую.

Дальше Константин спрашивает, как платить налог с аренды самозанятому. Очень просто. Если он будет сдавать в аренду квартиру физлицам, и деньги будет получать на карточку, а номер карты, которая будет использоваться для бизнес-операций, вы указываете при регистрации НПД.

ФНС России еще в прошлом году, выпускала письмо, где разрешила самозанятым использовать свои карточки для бизнес-операций.

Как платить налог? Налоговики будут видеть эти бизнес-операции. И будут присылать расчет, сколько вы должны заплатить, с учетом налоговых вычетов. На самом деле, налог будет не 4-6%, а даже меньше. Вам даже положен налоговый вычет в 10 000 рублей.

Но есть еще один хороший вопрос: придется ли платить налог 4% со всех входящих на карту денег? Нет, не придется. Вы будете платить налог только с тех операций, которые относятся к бизнесу. Если вы получаете деньги от друзей или родственников, то пусть пишут назначение платежа «подарок, на бензин, сыну на школу» и так далее. Налоговики, в зависимости от назначения платежа, все эти операции будут видеть и будут их разделять.

Плюс, вы как самозанятый обязаны «пробивать чек контрольно-кассовой машины», но у вас есть приложение «Мой налог», которое позволяет отправлять клиенту онлайн-чек, сформированный в приложении. А так он такой же, со всеми соответствующими реквизитами, как и чек ККМ. И, соответственно, вы, получая деньги за оказанные услуги в качестве самозанятого, тоже обязаны выставлять чек. И, соответственно, налоговики это увидят и будут брать налог.

Если возникнут недоразумения, налоговики с вами свяжутся и какие-то вещи уточнят. В общем, нет проблем с этим налогом. Но нужно понимать, что я только коротко рассказал про этот налог, я почти ничего не рассказал. Почему? Если вы захотите узнать подробнее про самозанятых, то изучите Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ и Федеральный закон от 27 ноября 2018 № 425-ФЗ. А также 17 подробных писем ФНС и Минфина о применении налога на профессиональный доход. Плюс, отдельное письмо налоговиков, где описано, какие операции физлица, когда он получает деньги на карточку, будут обложены налогами, а какие не будут.

Вопрос № 2. «Очень классные новости! когда это только начнет работать? Я прослушал или не было?»

Этот вопрос задал Макс Решетов после ролика «Дети-самозанятые: когда и чем могут заниматься молодые бизнесмены».

Ответ: это уже начало работать, уважаемый Макс. Во всех регионах Российской Федерации эта система была введена, окончательно по всем регионам она заработала с 1 сентября прошлого года. Люди поняли, насколько эта тема удобна и выгодна, чтобы платить минимальные налоги и при этом работать легально.

И уже за 4 месяца прошлого года самозанятыми по официальной статистике стало больше 1,3 млн человек, к марту их было уже больше 3 млн. Сейчас, я думаю, что самозанятых уже 5 млн, наверно.

Государство специально придумало этот налог. Как сказал господин Егоров, он носит социальный характер. Просто чтобы люди могли как-то тебя легализовать, платить минимальный налог и чувствовать себя спокойно.

Вопрос № 3. «Что-то не вполне понятно-это что, теперь физлицам карту иметь не позволят? Или с любого поступления на карту 13% будут снимать?»

Этот вопрос задал evraz ivanovich после ролика «Как ФНС и банки будут контролировать карточки физлиц».

Ответ: ни в коем случае, ни первое, ни второе. Физлица по-прежнему могут иметь столько карточек, сколько захотят. Правда, банк имеет право отказать в выдаче карточки. Но это так называемые вопросы комплаенса, связанные с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Но как бы там ни было, карточек вы можете иметь сколько хотите.

С каких поступлений на карточку налоговики будут брать налоги? Только с тех, которые налоговики посчитают поступлениями от реализации товаров, работ или услуг. То есть если налоговики посчитают, что вы получаете деньги на карточку от физлиц-клиентов, и вы не сможете налоговикам доказать, что вы бизнес-операциями не занимались, то только в этом случае вас обяжут заплатить НДФЛ.

Но, я боюсь, и такая судебная практика повсеместно есть, что в этом случае налоговики еще заставят заплатить 20% НДС. По крайней мере, у них такое право есть. И судебной практики не в пользу налогоплательщиков полно. Почему? Потому что налоговики в этом случае посчитают вас предпринимателем на основании ст. 2 ГК РФ. Дальше, на основании ст. 23 ГК РФ, вы должны были зарегистрироваться ИП-шником, но вы нифига не зарегистрировались. И у вас нет на руках уведомления о возможности применения специальных налоговых режимов.

Значит, налоговики посчитают вас бизнесменом на ОСН, и в соответствии со ст. 11 НК РФ они имеют право со всех бизнес-операций физлица доначислить еще и НДС. Плюс, штраф 20%, пеня и НДФЛ 13%. А еще штраф 30% за несданные декларации. Суммы получаются довольно большие.

Вывод довольно простой. Либо зарегистрируйтесь ИП-шником и перейдите на патент или на упрощенку, или станьте самозанятым. Но легализуйте свою деятельность, чтобы избежать этих проблем.

Вопрос № 4. «То есть я больше не смогу брать ссуду на работе?»

Этот вопрос задал Денис Котов после ролика «Дать в долг можно будет только по лицензии ЦБ РФ».

Ответ: я говорил о том, что Владимир Владимирович подписал закон, где введена административная ответственность. И если ИП-шник или юрлицо дают кредиты и займы физлицам на потребительские нужды, и совокупная сумма таких кредитов, займов, ссуд и так далее составила меньше 2 млн 250 тысяч рублей, то для начала этого ИП-шника оштрафуют, по-моему, на 200 тысяч рублей. А у юрлица максимальный штраф доходит до 1 млн рублей, а также их могут прикрыть на срок сначала на 15 суток, а потом до 90 суток.

А если правоохранители обнаружат, что сумма этих выданных потребительских кредитов, займов, ссуд физическим лицам составляет больше 2 млн 250 тысяч рублей, то можно схлопотать уголовную статью и сесть. По-моему, там максимальный срок лишения свободы до 3 лет. Это можно посмотреть в ст. 171.5 УК РФ.

Денис, вы сможете брать ссуду на работе. Но ваш директор может присесть. Вот так издевательски я отвечу.

Ну, задаваться идиотским вопросом, а почему Путин подписал такие законы и в чьих интересах, мы не будем. Догадайтесь сами. Идея эта довольно проста. Все должны пойти в банк и осчастливить своими процентами, которые вы будете платить по кредитам займам и ссудам, официальные банки, а не какие-то там организации.

Вопрос № 5. «А что если банкротство завершено, но доброжелатели пишут заявления в органы, какие сроки давности привлечения или их нет так как будет по вновь открытым обстоятельствам?»

Этот вопрос задал вова вова после ролика «7 лет тюрьмы за преднамеренное банкротство... Вы с ума сошли?»

Ответ: ну, во-первых, уважаемый коллега, здесь и первое — правда, и второе — правда. Срок давности по этой статье 10 лет. И, естественно, если будут вновь открывшиеся обстоятельства, то тогда вообще срок начнет действовать заново. Вам нужно этих недоброжелателей как-то уладить.

У меня нет цели нагонять излишних страхов. Не так много правоохранителей, которые в состоянии в этом разобраться. И они стараются за подобные дела вообще не браться. И плюс, если вы сделали все грамотно и там у вас работали хорошие юристы, то вообще доказать никто ничего не сможет.

Но я рекомендовал бы вам обратиться к профессионалам, чтобы они перепроверили все это хозяйство. И вы могли бы убедиться, что доказать ничего невозможно. Этими словами я не призываю вас нарушать закон. Я являюсь категорическим противником того, что бизнесмен за какое-то нехорошее экономическое деяние должен присесть на 7 лет. Мне кажется, что тут против бизнесменов должны применяться какие-то штрафы, взыскания в гражданско-правовом поле, но не в следственном изоляторе и не в тюрьме. Вам не надо пугаться, вам нужно пригласить специалиста, который бы посмотрел на эту ситуацию объективно.

Надеюсь, информация была полезной для вас. Жду ваших вопросов.

Спасибо и удачи в делах.