Пирамида рухнула: что делать вкладчикам

Добрый день, коллеги.

Сегодня хочу ответить на вопрос подписчика:«Здравствуйте, Владимир. Подскажите как правильно поступить клиентам нашумевшей финансовой компании QBF?»

На самом деле уголовное дело против нее было возбуждено еще в апреле месяце. По всей стране прошли обыски по части 4 статьи 159, лет по 8 они получат. Финансовая пирамида QBF рухнула к чертовой матери. Пока арестованы, насколько я понимаю, три человека, в том числе руководители, юристы этой финансовой пирамиды. Некоторые товарищи приносили в эту финансовую пирамиду по 200-300 млн, и уже установлено, что один отдал больше 1 млрд рублей.

Коллеги, я вам расскажу про эти финансовые пирамиды, но только про рухнувшие. Я лично анализировал их. Скажем так, по просьбе своих клиентов, я за год около 8-10 раз делал юридические заключения по самым разным организациям, которые подпадают или могут подпасть в категорию финансовых пирамид. Последний раз я этим занимался позавчера, потратил весь день, буквально с утра до ночи. Я не имею права говорить какие структуры подвергал анализу по просьбе моих заказчиков. Скажу только про Finiko.

Я ею занимался дважды: первый раз, когда она только возникла, а второй раз в начале осени прошлого года. И мои друзья, кто вкладывал деньги в Finiko, были на меня жутко обижены. Они мне говорили, что это абсолютно честная организация. А согласно моему юридическому заключению получалось, что это на 100% криминальная структура от начала до конца, и я с помощью закона доказал это.

Мои друзья очень сильно обижались, типа вот ты на святое посягнул. Потом в декабре прошлого года против этой пирамиды было возбуждено уголовное дело, но мои друзья-фанатики все равно говорили «Туров, нет». В результате мы получили то, что получили: Finiko рухнула. Короче, ребят, остальные пирамиды называть не буду. Я чуть-чуть, самую малость, разбираюсь в них.

Ответ

Отвечаю вам, уважаемый коллега, на вопрос, что вам делать и как вам правильно поступить. Вы стали жертвой очередной финансовой пирамиды, расскажу по шагам.

Шаг 1. Найти человека, который разбирается в финансовых пирамидах и одновременно, чтобы он был хорошим юристом, разбирался в Уголовном кодексе и в Уголовно-процессуальном кодексе. Заплатить ему какую-то копейку.

Шаг 2. Этот человек должен будет вам сказать следующее «друг, пожалуйста, подготовь мне краткое описание по шагам всех твоих взаимоотношений с этой пирамидой. Подготовь доказательства того, сколько денег в эту пирамиду ты внес. Сколько от нее ты успел получить».

Если вы внесли, например, 1 млн рублей, а уже получили 3 млн, но вам должны еще 3 млн, то расслабьтесь и забудьте. Все свое уже получили, никакого мошенничества тут нет. Те 3 млн, которые сверху вам обещали, никто уже не отдаст.

Шаг 3. Юрист или адвокат должен будет вам сказать «пожалуйста, предоставь мне подлинники всех документов, которые у тебя имеются во взаимоотношениях с этой пирамидой». Если там не было никаких документов, как это часто бывает в пирамиде: вас подсоединяют к ним путем публичной оферты, типа галочку поставили, с условиями соглашения согласен, которые мутно были написаны. То вы все равно должны будете вашему юристу эти соглашения предоставить.

Я вам скажу, позавчера, когда я анализировал одну из структур, по моему мнению пирамидой не является. Зачем я ее анализировал? Сами создатели этой структуры попросили после того, как ЦБ их внес в список пирамид, чтобы помогли им как-то «отмыться». А ЦБ внес в свой список 1 июня 1820 организаций, которые по их мнению обладают признаками финансовой пирамиды.

Шаг 4. После того, как предоставите все документы юристу, он должен сделать опрос. Если это адвокат — адвокатский допрос. На основании вышеперечисленного, этот специалист должен будет подготовить заявление в правоохранительные органы. Может случиться, что вы напишите два заявления: на создателя пирамиды и на того человека, который вас в эту пирамиду вовлек.

Но тут нужно еще пять критериев соблюсти:

проверить, тот кто, вовлек вас в эту пирамиду, получал от вас деньги на карточку или нет;

есть ли у вас какая-то переписка и доказательства о том, что он вас вовлекал;

проводил ли он какие-то совещания или собрания, есть ли у вас доказательства, например, аудио- или видеозаписи;

имел ли тот человек, который вас вовлек, с вашей доли какой-то процент и есть ли у вас доказательства;

сможете ли вы организовать группу пострадавших таким образом, чтобы написать заявление в ОБЭП на того, кто вас вовлек, при соблюдении всех прочих условий.

Вывод

Я кратко изложил суть. Главное тут: был ли у вас ущерб или не было? Потому что, если вы 1 млн вложили, а 3 млн получили, то ущерба никакого нет, никаких заявлений на пирамиду написать не сможете. Это если коротко.

Уважаемые юристы и адвокаты, те, кто в теме и разбирается. Чтобы не было такого «Туров, ты не все рассказал». Я далеко не все рассказал. Я черт знает сколько не рассказал. Я лишь очень кратко ответил человеку на вопрос.

Я надеюсь этот формат вам понравился, поэтому пишите под этим постом побольше вопросов. И я продолжу отвечать на ваши вопросы.

Спасибо и удачи в делах.