Добрый день, коллеги.

Сегодня на повестке дня три социалочки:

во сколько России обошлась пандемия?

как побороть бедность?

возня перед выборами: Сергей Миронов предложил снизить НДС до 5%.

Во сколько России обошлась пандемия?

Мне тут задали интересный вопрос: «Собянин заявил: «Пандемия коронавируса стоила Москве больше 600 млрд рублей». А как вы, Владимир Викторович, считаете? По вашим подсчетам, во сколько пандемия обошлась России в целом и бизнесу в частности?»

Но для начала я вам процитирую кое-что из Коммерсанта:

«Убытки бюджета Москвы за последние полтора года, связанные с распространением коронавируса, превысили 600 млрд руб., 200–250 млрд руб. из которых — недополученные доходы за 2020 год, сказал мэр столицы Сергей Собянин. При этом он заявил, что распространение коронавируса в городе в меньшей степени влияет на экономику и в большей — на самоощущение жителей. «Мы недополучили 200–250 млрд руб. доходов за прошлый год. И за полтора года израсходовали еще где-то 350 млрд на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу»,— сказал господин Собянин в интервью РБК.

По мнению мэра Москвы, COVID-19 в столице «в меньшей степени влияет на экономику», но «гораздо в большей степени он влияет на внутреннее самоощущение и самочувствие». Он отметил, что в этих условиях нужно найти оптимальное решение, чтобы как защитить здоровье и жизни людей, так и «спасти экономику и психологическое самочувствие тех же самых граждан».

Говоря о работе бизнеса во время пандемии, господин Собянин отметил, что власти не планируют тотальную проверку заведений торговли, общепита и сферы услуг на предмет вакцинации их сотрудников от COVID-19. По его словам, показатель по отраслям превысил 60% привитых, а по отдельным предприятиям — 70–80%».

Да, знал бы Собянин, как эти прививки получаются. Ну да ладно, речь не об этом. Меня спросили: во сколько, по моим подсчетам обошлась пандемия. Давайте для начала возьмем официальные цифры Правительства. И там чиновники говорят, что помогли бизнесу и людям, по-моему, на 4 млрд рублей.

Вот только в эту «помощь» они включили и отсрочки по налогам, по страховым взносам, по уплате арендной платы, но их все равно платить надо. Также в эту социальную помощь вошли небольшие подарочки, которые раздали бизнесменам и гражданам. Почему подачки? Потому что 12 130 рублей – это не ах какие деньги, которые получили сотрудники пострадавших отраслей.

А теперь внимание: даже по официальному документу, который подготовил бизнес-омбудсмен для президента, если всех пострадавших бизнесменов принять за 100%, то реальная поддержка коснулась не более 23%. И эти 400 млрд рублей смотрятся совсем жалко, потому что в закромах Родины лежат 55 трлн рублей.

Давайте глянем на официальные цифры пострадавшей экономики. Давайте посмотрим снижение ВВП, проседание доходов в бюджет Российской Федерации, по-моему, там проседание на 4%. Да в конце концов, я это на собственной шкуре прочувствовал, как изменилась платежеспособность бизнесменов. И каждый из вас это чувствует. Как население все больше берет кредитов и скатывается в долговую яму. А вокруг все продолжает дорожать.

На прямой линии с народом у Путина спросили: почему морковка дороже бананов? Так вот, морковка больше не дороже бананов, потому что они подорожали.

Вывод

У меня есть разрозненные данные Правительства, ЦБ и данные бизнесменов… У меня нет общей конкретной цифры, во сколько это всего обошлось экономике. Поэтому в рублях я этого сказать не могу, но я могу сказать в ощущениях людей.

Если перевести это ощущение людей и спросить: во что обошлась пандемия для населения и для бизнеса, я отвечу:

Не то чтобы мы потеряли надежду, но надежды на нормальную жизнь стало меньше. Раньше было больше уверенности в будущем, мы знали, что произойдет через месяц, полгода или год, мы могли планировать это будущее. А сейчас горизонт планирования резко снижен. И появилось очень много неуверенности в будущем. Появилось очень много непредсказуемости, в том числе эта непредсказуемость появилась из-за абсолютно непредсказуемых действий наших властей. Хотя нет, я ошибаюсь, их действия абсолютно предсказуемы, они направлены на то, чтобы сохранить власть любой ценой. В этом они абсолютно предсказуемы. Люди потеряли веру и доверие к властям.

Вот во что обошлась нам пандемия. И это очень грустно.

Как власти собираются реабилитировать ваше доверие? Путем силы, угроз, наказаний и подачек. Смогут ли они вернуть доверие такими методами? Я не буду отвечать на этот вопрос. Потому что хочу узнать ваше мнение. Жду ответы в комментариях.

Как побороть бедность?

Продолжаю отвечать на ваши вопросы: «Кудрин призвал помогать нуждающимся семьям для снижения бедности вдвое. Что вы, Владимир Викторович, об этом думаете? И как вы считаете, как побороть бедность».

Я полностью изучил предложение господина Кудрина. Сейчас я расскажу, что он предлагает, и почему я с этим не согласен. Но общий вывод такой: что-что, а делить они умеют, и подачки давать они тоже умеют.

«Согласно оценкам Росстата, в 2020 году дефицит доходов бедного населения в России — сумма средств, которых не хватает россиянам до уровня прожиточного минимума — составил 727 миллиардов рублей. Наибольший дефицит дохода наблюдается у семей с тремя и более детьми, а также у семей с безработными. По итогам 2020 года, уровень бедности в России достиг минимума с 2014 года и составил 12,1 процента населения или 17,8 миллиона человек».

Остается понять кого они отнесли в категорию бедных. Потому что Владимир Путин сказал, что средний класс – это те, у кого зарплата 17 000 месяц, то кто же тогда бедный? Какая же у них тогда зарплата?

«Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил мнение, что адресная помощь нуждающимся семьям позволит снизить уровень бедности в России вдвое в сжатые сроки. Для реализации этой меры потребовалось бы относительно небольшое количество средств — «несколько сот миллиардов рублей», заявил Кудрин в интервью для РБК.

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Председатель Счетной палаты добавил, что не менее важно учитывать имущественный ценз. Если обращаться к многофакторной модели нуждаемости, то она гласит, что при наличии второго автомобиля или квартиры гражданин ограничен в получении социальных выплат. «С учетом этого ограничения мы сразу идем на снижение бедности более чем вдвое», — подчеркнул он».

Тут вы должны встать и начать аплодировать. В чем хитрость? Как они собираются снизить бедность вдвое? Раньше считали сколько денег вы зарабатываете и давали разные пособия, льготы и все остальное, если вы мало зарабатывали. А теперь, если у тебя есть квартира, значит, ты не бедный. Все, тебя вычеркнули из списков нуждающихся. Купил вторую старенькую машину в кредит – не бедный. И таким образом, мы снизим уровень бедных вдвое. Ну кайф же!

«Кудрин согласился с тем, что принятый в России одномерный концепт абсолютной бедности, при котором нуждающихся определяют как граждан с доходами ниже прожиточного минимума, отличается от международных подходов к многомерной бедности.

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Конечно, это не полностью решает проблему бедности, поскольку 11–12 тысяч рублей в расчете на человека (11 653 рубля — размер прожиточного минимума, прим. «Ленты.ру») — это не так уж много».

Да неужели? Неужели глава Счетной палаты признал, что 11 653 рубля – это не так уж много. Мне интересно, сколько эти граждане, которые установили прожиточный минимум, тратят в день на еду, что посчитали, что 11 653 рубля достаточно, чтобы прожить в месяц другому человеку. Может быть, как-то по-другому нужно это считать? А у нас тут еще вводят многофакторную модель, чтобы уменьшить бедность два раза.

Как побороть бедность? Ну уж точно не с помощью статистических методов, исключая из этой группы тех, у кого есть квартира или вторая машина. Так мы точно бедность не поборем. Так мы спрячемся от нее.

Не существует волшебной таблетки, не существует какого-то одного ответа на вопрос, как побороть бедность. Для этого нужно сделать очень много всего.

Желаю вам стать богатыми и счастливыми.

Возня перед выборами: Сергей Миронов предложил снизить НДС до 5%

Конечно, маловероятно, что это будет принято, но с другой стороны, может быть, как-то же надо задобрить избирателя. Потому что те рейтинги, которые публикуют официально одобренные центры изучения общественного мнения, ну как вам сказать, они написаны на коленке.

Справедливороссы предложили уменьшить ставку НДС на продукты питания и основополагающие товары. Они уже разработали законопроект и отправили его в Правительство для получения отзыва. Сергей Миронов, лидер этой партии, хочет понизить на основополагающие товары и продукты ставку НДС с 10% до 5%.

И если вы торгуете фруктами, хлебом, мясной продукцией, яйцами, макаронами, детскими товарами, одеждой, обувью, медицинскими препаратами, а также другими товарами массового ежедневного использования, вы будете платить НДС 5%.

Как они это оправдывают

Они хотят, как говорит Сергей Миронов, сделать еду и остальную важную продукцию дешевле и доступнее.

«В условиях систематического дорожания товаров снижение налога станет отдельной мерой помощи малоимущим россиянам и семьям с детьми. А понижение цен на медикаменты особенно актуально в период эпидемии».

Ну а возмещать недополученные бюджетом доходы, в результате введения этой льготы, они собираются путем введения прогрессивной ставки НДФЛ, за счет увеличения налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль, а также за счет увеличения таможенных сборов и другими способами.

Популизм чистой воды. Давайте переведу это на человеческий язык, что сказал этот гражданин, возглавляющий партию.

Он говорит: «Мы сделаем для вас продукты дешевле. Снизим ставку НДС до 5%, но введем прогрессивную шкалу НДФЛ и бабла себе побольше возьмем. Увеличим нагрузку на нефтегазовую отрасль… Да в любом производстве сидит продукция нефтегазовой отрасли в себестоимости, и все эти товары подорожают в цене. И они себе еще больше бабла возьмут. Повысим таможенные сборы – отлично, все импортные товары будут стоить намного дороже.

Вывод

Популизм чистой воды. Тут снизим НДС, громко аплодируем нашим партиям перед выборами, а потом втихаря введем прогрессивную шкалу НДФЛ, увеличим налоговую нагрузку на нефтегазовый сектор, увеличим таможенные сборы и сделаем так, чтобы автоматически все подорожало.

То есть, грубо говоря, на 5 копеек тебя облагодетельствуем, но шкурочку сдерем с тебя потом на 5 или 500 рублей. Вот, пожалуйста, замечательная инициатива. И если, не дай бог, эта инициатива пройдет, то в прессе будут кричать, как они позаботились о людях.

Напишите, что вы об этом думаете.

Жду вас на семинаре 9-10 сентября, там я расскажу, как не сдохнуть от этой заботы.

Спасибо и удачи в делах.