Добрый день, коллеги.

Сегодня на повестке дня обзор документов и вопросов по самозанятым и патентной системе:

как «вернуть» стоимость патента;

может ли самозанятый работать на ПСН.

Как «вернуть» стоимость патента

С 1 января 2021 года, если вы ИП на патенте, то вы сможете, заплатив страховые взносы, вернуть стоимость патента. Допустим, вы купили патент за 20 000 рублей, а страховые взносы вам обошлись в 40 000 рублей. И вы можете полностью обнулить стоимость патента. Вам эти деньги либо вернут, либо зачтут в следующем налоговом периоде. Это если вы работаете один как ИП. А если у вас есть сотрудники (на патенте можно иметь до 15 человек), то вы можете в 2 раза уменьшить стоимость всех патентов, которые у вас есть.

Но была путаница, никто не знал, как и какие формы использовать. И наконец-то появились разъяснения налоговиков.

Приказ ФНС России от 26 марта 2021 года № ЕД-7-3/218@

В этом приказе утверждены: бланк и правила направления уведомления в налоговую инспекцию – там все есть. И, плюс, налоговики дополнительно разжевывают, как и что заполнять в Письме ФНС России от 19.07.2021 № СД-4-3/10101@.

И пусть будет хорошо хотя бы ИП, работающим на патенте. Раньше стоимость патента плюсовалась к стоимости страховых взносов. А сейчас на всю сумму страховых взносов можно уменьшить стоимость патентов. И на том хорошо.

Тяжелее всего, конечно, компаниям на ОСН. Плюс, налоговики придумали тему, что с 1 января 2022 года перед началом выездной налоговой проверки будут блокироваться активы налогоплательщиков. И не забывайте о замечательном цифровом контроле. Все стало веселее. И как выжить в этих условиях, я расскажу на ближайшем семинаре 9-10 сентября.

Я об этом уже говорил, что у бизнесменов появилась какая-то безнадега. Что, типа, все бесполезно, ничего работать не будет, все способы оптимизации бесполезны. Нет, не бесполезны! И 100 раз уже говорил, в 101-ый скажу. Я много раз бизнесменам доказывал на калькуляторе: используя те способы законной оптимизации, о которых я говорю на семинарах, вы потратите меньше денег, чем, когда вы работаете с использованием технических компаний. И это будет на 100% безопасно.

Может ли самозанятый работать на ПСН

Меня много раз спрашивали на семинаре: «Может ли самозанятый, будучи ИП, совмещать свою деятельность с патентом?» К сожалению, не может.

Потому что конкретные ограничения мутно там написаны в ч. 2 ст. 4 и в ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. И п. 7 ст. 4 не позволяет совмещать НПД с иными спецрежимами.

Еще был вопрос: «Можно ли самозанятому покупать и продавать крипту?» Пока можно.

Но Минфин уже выпустил письмо, в котором написано, что нельзя. Потому что Минфин действует на опережение. Эта инициатива еще в законопроекте, который сейчас находится в Думе. Криптовалюту хотят признать имуществом. А самозанятый не может покупать и продавать имущество.

Увидимся 9-10 сентября на семинаре, там я расскажу о законной оптимизации налогов, в том числе с помощью самозанятых.

Спасибо и удачи в делах.