Про подконтрольные объекты, рейдовые визиты и валежник

Добрый день, коллеги.

Сегодня на повестке дня обзор новостей и новинок законодательства:

«Подконтрольные объекты», готовьтесь к рейдовым визитам;

А вы заготовили валежник на зиму?

«Подконтрольные объекты», готовьтесь к рейдовым визитам

Я искал хорошие новости, но что-то в этот раз в нормативно-правовой базе их не оказалось. Правительство озаботилось реформой контрольно-надзорной деятельности в трудовой сфере.

Постановление Правительства РФ от 21.07.2021 № 1230 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»

Эти правила вступили в силу 23 июля. И они заменили старое Постановление Правительства от 01.09.2012 № 875.

Всех бизнесменов, директоров и организации поделили на группы и назвали подконтрольными объектами. Не то чтобы я придирался к словам, но как-то не очень приятно, когда тебя называют подконтрольным объектом. Называть людей, которые создают национальное достояние страны, кормят, поят, одевают и обувают всех бюджетников, включая чиновников, подконтрольными объектами... до этого надо додуматься. Я не знаю, что вы об этом думаете, напишите свое мнение в комментариях.

Короче, уважаемые подконтрольные объекты, вас поделили на группы риска, и от того, в какую группу вы попадете, зависит частота плановых проверочных выездов контролеров. По большому счету, в сравнении со старыми правилами, частота проверок не изменится. Те, кто попадет в группу высокого риска, раз в 2 года в обязательном порядке должны будут проверять. Значительный риск — раз в 3 года. Средний риск — раз в 5 лет. Ну и так далее.

«При осуществлении государственного контроля (надзора) могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий: а) информирование; б) обобщение правоприменительной практики; в) объявление предостережения; г) консультирование; д) профилактический визит».

Появилось такое понятие, как профилактический визит. То есть мы к тебе приедем и научим тебя, уважаемый подконтрольный объект, жизни. Но проверкой это считаться не будет. Мы просто будем тебя консультировать.

Вывод

Меня взволновало то, что бизнесменов назвали подконтрольными объектами. Да, мне это не нравится. Может быть, вам нравится, но мне не нравятся профилактические визиты. Консультировать меня тоже не надо, я как-нибудь сам разберусь. Предостережение объявлять будут, только вот о чем?

Кроме профилактического визита, есть еще инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка. Как звучит! Мы сейчас к подконтрольному субъекту пришлем рейдовый осмотр. Почему сразу не рейдерский захват?

Ой, слушайте, это хорошее постановление, у нас же нельзя ругать... Я обеими руками выступаю за то, что постановление хорошее, оно правильное, правительство правильно называет вас подконтрольными объектами и правильно делает, что планирует к вам профилактические визиты, инспекционные визиты, рейдовые осмотры. Ну а то, что вы думаете об этом постановлении, напишите, пожалуйста, в комментариях.

А вы заготовили валежник на зиму?

А вот и радостная новость. Но можете взять мои слова «радостная новость» в кавычки и можете совершенно резонно подумать, что я, наверное, издеваюсь. Но я не имею права издеваться над документами наших замечательных министерств и ведомств. А у меня в руках, между прочим,

Письмо Минприроды России от 22.04.2021 № 16-50/5292-ОГ «О заготовке валежника»

«В соответствии с частью 1 статьи 11 Лесного кодекса Российской Федерации (далее — Лесной кодекс) граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов.

<...>

При заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и (или) образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале.

Правилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов предусмотрено, что при заготовке валежника допускается применение ручного инструмента (ручных пил, топоров, легких бензопил). Не допускается применение при заготовке валежника специализированной техники.

Памятка для граждан по сбору и заготовке валежника для собственных нужд размещена на официальном сайте Совфеда и на официальном сайте Рослесхоза.

<...>

В свою очередь, заготовка ветровальных и сухостойных деревьев допускается на основании договора купли-продажи лесных насаждений в соответствии со статьей 30 Лесного кодекса.

Порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд устанавливаются законами субъектов Российской Федерации».

Вывод

При чем здесь валежник, если блог посвящен оптимизации налогов? Все очень просто. Вы все налогоплательщики. И когда вы покупаете литр бензина, я неоднократно это говорил, в каждом литре уже сидит 70% налогов. В литре молока тоже сидят 40% налогов. А в резервах Родины уже накопилось уже порядка 50 трлн рублей. Денег у государства за гланды.

И я подумал, что люди собирают валежник не от хорошей жизни. Я подумал, что можно было бы разрешить налогоплательщикам пилить себе на дрова сухостой. Ну не надо человека, по моему мнению, ловить, сажать, требовать от него, чтобы он заключил договор на спил в соответствии со ст. 30 Лесного кодекса.

Может быть, можно разрешить нашим гражданам бесплатно пилить сухостой? Ведь они его пилят, поверьте мне, не от хорошей жизни. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете.

Спасибо и удачи в делах.