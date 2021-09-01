Ошибка Турова, проверка госзакупок и «двойные» налоги

Добрый день, коллеги.

Сегодня на повестке дня обзор налоговых новостей и новинок судебной практики:

Туров ошибся;

Корпорация МСП взялась за аффилированность;

ФНС начнет отслеживать вклады;

перечислил налоги через проблемный банк? Готовься раскошелиться дважды.

Туров ошибся

Я совершил невынужденную ошибку. Есть такая штука — налог на профессиональный доход, на котором могут работать как просто физлица, так и ИП. И на семинарах я говорил, что в одном из писем ФНС России, как я его понял, было написано, что человек, работающий в компании «А» и ставший самозанятым, может также оказывать какие-то услуги своей компании по дополнительным договорам.

Я не понимаю, в законе черным по белому написано, что, вообще-то, этого делать нельзя. Если ты из компании уволился, то в течение двух лет, если ты стал самозанятым, ты не имеешь права заключать договоры гражданско-правового характера с бывшим работодателем. Государство это сделало, чтобы не было соблазна уволить людей из компании и превратить их в самозанятых. Потому что тогда страховые — ноль, НДФЛ — ноль, это невероятно выгодно. Еще и налог на прибыль будете уменьшать.

Но недавно Минфин и ФНС России выпустили совместное письмо. Позиция однозначно поменялась. Поэтому будем считать, что я ошибся, хотя невольно. Будем считать, что я вас в этой части вводил в заблуждение. А что оправдываться-то? В конце концов, я пользовался письмом ФНС России. У них там семь пятниц на неделе.

В № 422-ФЗ написано: «Для целей настоящего Федерального закона не признаются объектом налогообложения доходы: <...> 8) от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по гражданско-правовым договорам при условии, что заказчиками услуг (работ) выступают работодатели указанных физических лиц или лица, бывшие их работодателями менее двух лет назад».

Письмо ФНС России от 03.08.2021 № СД-4-3/10980@

И тут тоже об этом написано. В письме отвечают на вопрос: может ли сотрудник, став самозанятым, сдать в аренду недвижку своему работодателю, но уже будучи самозанятым. Минфин отвечает: «Нет, ни при каких обстоятельствах».

«Учитывая изложенное, доходы, полученные от оказания услуг по сдаче в аренду (найм) жилых помещений и (или) объектов движимого имущества своему работодателю, не признаются объектом налогообложения НПД».

Значит, что с этого придется заплатить НДФЛ.

Мне всегда неприятно, когда я делаю такие ошибки, сам того не желая. У меня был случай с письмами Минфина, когда с разницей в две недели один и тот же человек, замдепартамента тарифно-таможенной политики Минфина, по одному и тому же вопросу высказал две прямо противоположные точки зрения. В одном месте пишет можно, в другом месте пишет нельзя. И в качестве издевательства еще добавляет: «Ну, вообще-то, наши разъяснения носят информационно-разъяснительный характер. И вы, типа, бизнесмены, должны думать и решать сами. И так далее и тому подобное». Тогда зачем вы эти разъяснения выпускаете? Еще раз приношу извинения за свою ошибку.

Корпорация МСП взялась за аффилированность

То, о чем мы сейчас будем говорить ... ну, я реально не знаю этой темы. И вас попрошу, в комментариях написать, как оно на самом деле.

Корпорация малого и среднего бизнеса пишет, что многие предприниматели, не участвуют в госзакупках, потому что они не доверяют этой системе. Потому что уверены, что честно победить в них невозможно. И поэтому Корпорация МСП проверит на взаимозависимость предпринимателей с их заказчиками по госконтрактам.

Если бизнесмены будут пойманы на аффилированности со своими госзаказчиками, то таких бизнесменов ограничат в торгах. Таким образом, Корпорация хочет повысить доверие мира бизнеса к госзакупкам, создав равные конкурентные условия и исключив сговор и откаты.

Я действительно не знаю этой темы. Я просто хочу узнать, действительно ли мир бизнеса не доверяет госзакупкам и считает, что выиграть тендер невозможно из-за того, что там уже изначально присутствует сговор. Если это есть, то является ли это каким-то массовым явлением?

Получается, что Корпорация МСП правильно делает, что пытается в этой области навести порядок. И мы ее должны поблагодарить. Или, как сказала мне одна чиновница из подобной структуры, что, на самом деле, все эти структуры созданы только лишь для того, чтобы бюджеты пилить. Может быть, и так, не знаю. Что вы об этом думаете?

Я в торгах не участвую и держусь от этого подальше. Я вообще считаю, что от государства брать ничего не надо, ну его нафиг. Себе дороже, что называется. Но это мое мнение. Возможно, вы знаете об этом больше. Выскажитесь, пожалуйста.

ФНС начнет отслеживать вклады

Я уже сто раз говорил, что к концу 2021 года должна быть введена в промышленную эксплуатацию платформа по автоматическому обмену информацией между банками и налоговиками. И она будет введена, кто бы сомневался.

Но пока банки обязаны отчитываться перед налоговиками по всем нашим вкладам. Почему? Потому что с первого января 2021 года вклады облагаются НДФЛ по разным ставкам. И, если у вас вклад на сумму больше 1 млн рублей, то сверх суммы, заработанной на этом миллионе рублей, вы должны будете заплатить налог по ставке 15%.

А, так как банк знает только о вкладах, которые вы сделали у него, но не знает, какие вклады вы сделали в других банках. И все коммерческие банки должны отчитаться в ФНС, рассказать налоговикам о том, где и какие доходы вы получили, чтобы государство могло с вас содрать на пару процентов НДФЛ больше.

Плюс, под это правило подпадают физлица, если им вклад перешел по наследству. Налоговики сами за вас все посчитают и этот налог взыщут.

Вывод

Но я хотел донести вам одну более глубокую идею. Дело в том, что, когда эта платформа заработает, под раздачу подпадут не только физлица, у которых есть вклады, но и те, кто получает доходы на свои карточки, которые нигде не декларирует. Например, одна из моих родственниц организовала у себя дома производство тортиков, которые продает через инстаграм. И деньги получает на карточку. Я ее предупредил, что когда начнется массовый контроль, ее возьмут за одно место. И она стала самозанятой, теперь платит 4% налогов от сделок с физлицами и спит спокойно.

Не то, чтобы я пытаюсь вам прорекламировать налог на профессиональный доход и заставить вас быть самозанятыми. Я просто пытаюсь донести, что, уж лучше быть самозанятым и платить 4%, чем после нового года, если налоговики вас поймают и заставят заплатить 20% НДС. Потому что вас признают предпринимателем на ОСН, плюс повесят 20% штраф, пеню, НДФЛ 13%. А еще, так как вы не сдавали декларацию, вам может прилететь еще один штраф.

Перечислил налоги через проблемный банк? Готовься раскошелиться дважды

У государства раньше была такая позиция, что если налогоплательщик, перечислил деньги в бюджет, а банк оказался потом проблемным, то налоги считались заплаченными, и к вам никаких вопросов не было. Сижу за компом, перечисляю налог. А завтра узнал, что, оказывается, лицензию у банка отозвали. Завтрашним числом. Но я откуда знал об этом? Я-то налоги заплатил. Такова была позиция раньше. А сейчас она поменялась на прямо противоположную.

Определение Верховного Суда РФ от 15.06.2021 № 310-ЭС21-8109 по делу №А14-26566/2018

Организация перечислила налоги через проблемный банк, но деньги в бюджет не поступили. После этого компания еще раз добровольно перечислила половину подлежащих к уплате налогов, а вторую половину у нее принудительно забрали налоговики. Бизнесмен говорит: «Подождите, но если я деньги в банк перечислял. Банк в это время существовал. У него лицензию потом отозвали. Я-то тут при чем? Вы вот то, что я до этого перечислил, зачтите мне в счет уплаты будущих налогов, как-то так». Ничего подобного.

Судьи пояснили, что если деньги в бюджет не поступили, то зачет или возврат платежа будут означать компенсацию потерь налогоплательщика за счет средств бюджета. Для возврата налогов из бюджета значение имеет не только факт признания их уплаченными, но и фактическое поступление денег в казну.

Вывод

Получается, что вы создаете новую судебную практику, создаете новые прецеденты, согласно которым у нас, как всегда, виноват налогоплательщик. Подождите, ведь государство этому банку выдало лицензию, которая гарантирует, что мои деньги там не исчезнут. Вы, государство, контролируете эти банки. Вы знаете, в какой момент отзовете у него лицензию. В таком случае вы должны по-честному меня, налогоплательщика предупредить и сказать, чтобы я не платил через этот банк налоги.

Или придумайте какой-нибудь предварительный механизм, типа, этот банк поставлен на заметку, и может случиться такое, что через месяц мы у него отзовем лицензию. И мы не рекомендуем налогоплательщикам терять свои деньги, перечисляя деньги в бюджет. Потому что, если лицензию мы у него зовем, что вы потеряете свои деньги дважды.

По моему мнению, вот так должно поступать разумное государство, которое заботится о своих налогоплательщиках. И которое лицензирует банковскую деятельность и контролирует ее. Я, мелкий предприниматель, не могу знать, отзовете вы эту лицензию у банка или нет. Я просто добросовестно плачу налоги. Бизнесмена дважды наказали просто ни за что. Ограбили. Напишите, что вы об этом думаете.

Спасибо и удачи в делах.