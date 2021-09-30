Минтранс хочет контролировать совместные поездки, а Минфин придумал 12 требований для импортеров

Добрый день, коллеги.

Сегодня на повестке дня обзор новостей и новинок законодательства:

Минтранс хочет контролировать водителей и пассажиров попуток;

Минфин хочет знать все о ваших импортных покупках.

Минтранс хочет контролировать водителей и пассажиров попуток

Сейчас развивается много сервисов, где вы можете найти себе попутчика. Допустим, вы каждый день ездите в одно и то же время по одному и тому же маршруту на работу из Балашихи в Москву. И вы думаете, почему бы вам кого-нибудь не подвезти и на этом немножко не подзаработать. Пассажиры вам будут платить меньше, чем за такси, но больше, чем за общественный транспорт. Ну, и вы хотя бы окупите топливо. Абсолютно нормально.

И вы заходите на соответствующий сервис, регистрируетесь там, указывая маршрут, стоимость и количество пассажиров, которых готовы взять. Кому же от этого плохо? Государству плохо.

Проект Федерального закона «Об организации совместных поездок физических лиц на автомобильном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

«Сегодня в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом действует новый сервис — совместные поездки, перевозки пассажиров в попутном направлении с использованием личных легковых автомобилей с компенсацией части расходов водителя.

Развитие этого сервиса осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися информационными посредниками, с использованием информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“.

Законодательством Российской Федерации не урегулированы правоотношения при осуществлении совместных поездок. Вследствие этого такие сервисы зачастую используются недобросовестными физическими лицами для организации коммерческих перевозок пассажиров без соответствующей регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, без лицензии на осуществление перевозок пассажиров и иных лиц автобусами, а также других разрешительных документов».

Знаете, я внимательно проштудировал этот закон, и мне хочется сказать только одно: ловите этих нелегальных перевозчиков. Зачем вы этот закон распространяете на обычных граждан, которые помогают друг другу? Зачем вы туда лезете? Ну, и ловите нелегалов тогда. Нет, они взяли и весь закон распространили на всех нас.

Этот законопроект разработан МВД России, Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минтрансом. Минтранс создал рабочую группу, они там что-то анализировали, думали и вот, что они придумали. Естественно, они ссылаются на зарубежный опыт.

Конечно же, это все делается в целях обеспечения безопасности дорожного движения. При чем здесь безопасность дорожного движения? То есть, когда ты едешь один по дороге, это безопасно, а когда у тебя сидят пассажиры, это влияет на твою безопасность дорожного движения. Невозможно читать их оправдания.

Что такое организация совместных поездок

«Организация совместных поездок — деятельность по предоставлению физическим лицам, имеющим намерения стать участниками совместных поездок, возможности ознакомиться с предложениями физических лиц, имеющих намерения стать исполнителями совместных поездок, об осуществлении совместных поездок и заключить договоры безвозмездного использования части вместимости транспортного средства для совместных поездок посредством совершения действий в программе для электронных вычислительных машин, базы данных, сайта и (или) страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ (далее — информационный ресурс)».

Короче, теперь вы должны будете тратить деньги безвозмездно, но вам должны будут компенсировать часть ваших затрат. Вы с этими людьми должны будете через интернет заключать соответствующие договоры. А чиновники придумали орган контроля — Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный контроль (надзор) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, или его территориальные органы.

Как найти попутчика

Для совместных поездок будет созданы специальные сайты или приложения. И на этих ресурсах для поездок у вас должна быть «учетная запись — совокупность учитываемых организатором совместных поездок в информационном ресурсе сведений об участнике совместной поездки либо об исполнителе совместной поездки (включая сведения о принадлежащем ему транспортном средстве для совместных поездок), позволяющая осуществить их идентификацию, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

То есть хочешь, чтобы тебя кто-то подвозил, ты тоже должен там зарегистрироваться, пройти идентификацию. Дальше расписаны понятия «совместная поездка», «транспортное средство». Например, это легковой автомобиль, категория M1, вместимостью до 8 человек.

Если вы хотите организовать эти совместные поездки, чтобы водители и пассажиры регистрировались на вашем сервисе, то вы должны будете стать ИП или юрлицом.

Про требования к организаторам

И вот тут начинается самое интересное.

Этот организатор обязан «не допускать предоставления с использованием информационного ресурса возможности физическим лицам, имеющим намерение стать участниками совместных поездок, ознакомиться с предложениями физических лиц, имеющих намерения стать исполнителями совместных поездок, об осуществлении совместных поездок в случаях, если:

а) исполнители совместных поездок или транспортные средства, с использованием которых планируется осуществление совместной поездки, не соответствуют обязательным требованиям, предусмотренным статьей 33.2 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

То есть чтобы тебя вообще допустили к этому ресурсу, у тебя должно быть водительское удостоверение соответствующей категории с общим стажем не меньше 2 лет, ты должен пройти ТО, у тебя должно быть ОСАГО и так далее. Иначе тебя не допустят к совместным поездкам. Ты не сможешь воспользоваться этим ресурсом.

Про ценообразование

«Размер компенсации части затрат на эксплуатацию транспортного средства для совместных поездок, рассчитанный исполнителем совместной поездки и указанный в предложении об осуществлении совместной поездки в отношении одного участника совместной поездки, превышает предельный размер компенсации затрат на эксплуатацию транспортного средства для совместных поездок, рассчитанный в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта».

То есть Минтранс, по всей видимости, выпустит какой-нибудь приказ, в котором будет написано, что, если ты хочешь кого-нибудь подвозить, ты имеешь право брать не больше, например, 5 рублей за километр. В противном случае, если ты заявишь большую цену, тебя на этот ресурс просто не допустят. Чиновники сами выработают ценник и правила, как это все будет происходить.

«Порядок такого расчета должен учитывать среднюю стоимость топлива и смазочных материалов на соответствующем товарном рынке, средний расход топлива и смазочных материалов транспортным средством для совместных поездок соответствующей марки и модели, протяженность используемых при осуществлении совместной поездки платных автомобильных дорог и платных участков автомобильных дорог, размер платы за проезд по таким дорогам и участкам, а также количество участников совместной поездки и не может превышать величину, равную отношению суммы расходов исполнителя совместной поездки на приобретение топлива и смазочных материалов и оплату проезда по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог для целей осуществления совместной поездки к количеству участников совместной поездки».

То есть Минтранс сядет и все посчитает. Посчитает для Жигулей, для Camry, для BMW, для Лексуса, для всех машин. Посчитает и скажет: «Oк, твоя машина кушает 9 литров на 100 километров, это стоит 500 рублей. Ты едешь до работы 50 километров туда, 50 километров обратно. Значит, ты можешь перевести 4 пассажира туда и обратно, которые должны тебе заплатить не больше 500 рублей».

Вот как это будет выглядеть. Потому что заработать ты на этом не имеешь права. А то вдруг получишь лишние 50 рублей. Это же безобразие! Поэтому нет, Минтранс все за вас посчитает, выпустит соответствующие приказы, разъяснения и так далее.

Про поездки

«Количество совместных поездок, осуществляемых одним и тем же исполнителем совместной поездки, не должно превышать:

а) в случае совместных поездок на расстояние до 100 километров — две совместные поездки в течение одних суток или десять совместных поездок в течение семи суток;

б) в случае совместных поездок на расстояние от 100 километров до 500 километров — одну совместную поездку в течение одних суток или пять совместных поездок в течение семи суток;

в) в случае совместных поездок на расстояние свыше 500 километров — одну совместную поездку в течение трех суток».

На этом все.

Вывод

Я рекомендую этот восхитительный закон посмотреть самостоятельно. Ну, уж очень он интересный. Прибыль вы не должны получать. Более того, была норма, запрещающая водителю брать деньги наличными. Народ стал возмущаться, и прошла информация, что Минтранс передумал, и, может быть, они внесут изменения в закон и разрешат брать деньги на бензин наличными. А так все должно было быть по безналу. Строго, чтобы все контролировалось, понимаете.

Жду ваши выводы и мнения в комментариях. Меня, наверное, вы уже поняли. Я, по-моему, уже все сказал и все уже прокомментировал.

Минфин хочет знать все о ваших импортных покупках

На повестке дня толстый документ, подписанный министром А. Г. Силуановым. В соответствии с этим документом, у нас должны быть созданы специальные организации, соответствующие определенным требованиям.

Проект Приказа Минфина России «Об определении требований к лицам, осуществляющим доставку товаров для личного пользования в качестве экспресс-грузов и декларирование товаров для личного пользования, доставляемых в адрес физических лиц в качестве экспресс-грузов, и порядка совершения таможенных операций в отношении таких товаров, включая операции по уплате таможенных пошлин, налогов»

Например, вы хотите купить через Амазон себе какую-нибудь безделушку за границей. То теперь вы имеете право покупать эти безделушки только через специально уполномоченные организации. А стать этой специальной уполномоченной организацией не так-то просто.

Специальная уполномоченная организация будет вас идентифицировать, перепроверять, готовить на вас кучу бумаг, взыскивать таможенные платежи, только потом вы получите свой товар. Вот так теперь это все будет. Это, если коротко.

«В целях обеспечения эффективности совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля в отношении товаров для личного пользования, приобретенных физическими лицами в рамках международной электронной торговли, доставляемых в адрес таких лиц через таможенную границу Евразийского экономического союза в качестве экспресс-грузов...»

Требования к специальной уполномоченной организации

Чтобы стать этой организацией юрлицу, которое будет иметь право доставлять вам какие-то товары... тут такие требования, что легче в космос улететь. У меня большой вопрос: а зачем все это? Я сейчас кое-что процитирую.

Оператор должен отвечать следующим требованиям:

«1) предоставить в ФТС России в письменном виде в свободной форме заявление, содержащее информацию о соответствии такого юридического лица требованиям, указанным в подпунктах 2 — 12 настоящего пункта;

2) находиться в реестре таможенных представителей, ведение которого предусмотрено статьей 345 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ;

3) не иметь неисполненной обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов за совершение таможенных операций (далее — таможенные платежи), специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов, пеней, за исключением случаев, когда срок, установленный в уведомлении о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней, не истек;

4) не находиться в реестре лиц (учредителей и (или) участников), суммы таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней которых признаны безнадежными к взысканию, ведение которого осуществляется в соответствии с частью 4 статьи 82 Федерального закона 289-ФЗ;

5) не находиться в процессе ликвидации и признания банкротом решением арбитражного суда с открытием конкурсного производства;

6) не иметь недоимки по налогам, сборам и задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

7) не иметь невыполненной обязанности по уплате административного штрафа, назначенного юридическому лицу на основании вступивших в законную силу одного и более постановлений ..., если срок исполнения постановления о наложении административного штрафа... не истек;

8) не иметь фактов привлечения к уголовной ответственности физического лица, являющегося учредителем (участником) этого юридического лица, его руководителем, главным бухгалтером, за преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена Разделом VIII, а также статьями 226.1, 289, 290, 291, 291.1, 291.2, 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2021, № 27, ст. 5109);

9) обеспечить наличие на лицевом счете юридического лица, предусмотренном статьей 5 Федерального закона 289-ФЗ (далее — лицевой счет), неснижаемого остатка авансовых платежей в размере не менее двухсот пятидесяти тысяч евро по официальному курсу иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленному Центральным банком Российской Федерации, действующему на день регистрации первой таможенной декларации, поданной таким лицом в порядке, установленном настоящим приказом».

Должен быть пакет коммерческих документов, подтверждающих стоимость и оплату товаров для личного пользования. Инвойсы, счета-проформы, счета-фактуры — много всего.

Требования к покупателям и товару

Что касается граждан, тут тоже много интересного. Если вы выписали себе через Амазон авторучку, то прежде, чем вам ее привезут и отдадут, согласно этому проекту приказа, с вас, естественно, возьмут таможенные платежи.

Оператор должен будет получить все сведения о вас, включая номер телефона и адрес. Также у него должен быть с вами договор на оказание услуг по доставке товаров для личного пользования и совершения таможенных операций в отношении товара личного пользования. Надеюсь, что все эти договоры будут заключаться прямо на электронной площадке и хотя бы с этим не будет проблем. И мало кто, конечно, эти договоры будет читать. Вы просто галочку поставите, что согласны и все хорошо.

Также должны быть соблюдены запреты и ограничения в соответствии со ст. 7 Таможенного кодекса. А то вдруг вы выпишете какой-нибудь химикат или лекарство, которое по законам Австралии, США, Израиля и Америки легально, а у нас нет.

По каждому товару личного пользования должен быть номер и дата заказа, номер телефона получателя, адрес, ну и много всего интересного.

Вывод

Короче, проект приказа толстый, интересный, замечательный. Многие бизнесмены благодаря этим вот восхитительным требованиям, будут просто выдавлены с рынка. Советую изучить этот проект.

Напишите, что вы об этом думаете.

Спасибо и удачи в делах.