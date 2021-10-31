ИП и юрлица должны выдавать чеки, когда тратят деньги

Добрый день, уважаемые коллеги.

Всем все уже давно понятно, что государство в лице Минфина и налоговых органов хочет контролировать не только доходы, наличные и безналичные, но и расходы ИП и организаций.

Что касается безналичных расходов, здесь государство уже давно все контролирует на 100%, как и расходы по карточкам. В конце этого года будут запущены многочисленные цифровые платформы, я не раз говорил об этом на семинарах и вебинарах.

Но теперь, по мнению Минфина, государство хочет контролировать и наличные денежные расходы ИП и юрлиц. Если ИП-шник или организация закупает какой-то товар у физлица для дальнейшей перепродажи, то нужно пробить онлайн-чек. То есть теперь бизнесмены будут пробивать чеки ККМ не только при получении денег, но и когда их расходуют.

Письмо Минфина России от 07.09.2021 № 30-01-15/72134

«Положениями статьи 1.1 Федерального закона №54-ФЗ определен термин «расчеты», под которым понимаются, в частности, прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги». То есть выплата денег наличными – это тоже расчеты. Согласен.

«При заключении организацией договора гражданско-правового характера с физическим лицом на реализацию им в пользу такой организации товаров, а также при последующей выплате денежных средств физическому лицу покупателем является сама организация.

Вместе с тем в случае если деятельность организации направлена на приобретение товаров у физических лиц и их дальнейшую реализацию, при осуществлении расчетов (выплат денежных средств физическому лицу за товар) у организации возникает обязанность применения контрольно-кассовой техники и, соответственно, выдачи (направления) кассового чека».

То есть от нас требуют применять ККТ не только, когда нам платят деньги, но и когда мы что-то покупаем у физлица. Все это делается в рамках той концепции, о которой нам объявил господин Егоров, глава ФНС России, в ноябре прошлого года. Государство создало платформу по автоматическому стопроцентному контролю всех транзакций юридических и физических лиц. До конца этого года она должна быть запущена в промышленную эксплуатацию. И дальше последует автоматическое взимание налогов.

То, что государство готово к автоматическому взиманию налогов, было объявлено еще в апреле 2018 года господином Мишустиным, нынче премьер-министром. Но сейчас дело дошло уже до реального внедрения. И более подробно я расскажу об этом на семинаре, дам всю нормативную базу, покажу планы, как это все будет происходить.

Вывод

Что делать? Как быть? Возникает некоторая злость по этому поводу. Потому что, если бы этот контроль был позитивным, был бы направлен на заботу о людях, это одно. Но когда весь этот контроль направлен на то, чтобы позаботиться о собственном кармане, это совсем другое.

Но факт в том, что все это направлено исключительно на то, чтобы отслеживать буквально каждую транзакцию. И наша задача – научиться выживать в этих условиях. Жду ваши комментарии. Может быть, у вас есть предложения, как избежать этого дурдома.

Спасибо и удачи в делах.