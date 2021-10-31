Добрый день, друзья.

Мне в комментариях накидали риторических вопросов. И вот этот прямо кайф: «Туров ошибся. Обнал не умер! Вы говорили, что обнал умрет 11 января 2021 года. Но обнал жив!» Давайте измерим степень его живости.

Первые деньги в бизнесе я начал зарабатывать в феврале 1992 года. В 1992-1999 годы стоимость обналички была 0,5%. Максимума она достигла в 1999 году, по небольшим суммам — 2,5%. Потом стоимость обналички росла и росла, государство все жестче и жестче к ней относилось.

Где-то к 2005-2008 годам стоимость обнала уже была в районе 8-10%. И да, на тот момент времени я считал, и это подтверждалось чиновниками, что в нелегальном обороте находилось больше 60% НДС.

Но дальше обнал потихонечку загибался. Как сказал зампред Центробанка: «Мы сделали обналичку экономически неэффективной». И где-то к 2015-2016 году стоимость черной обналички варьировалась. Совсем «грязная» — в районе 12-14%, более-менее «чистый» обнал — 16%. При этом, по данным ФНС России, в теневом обороте находилось уже не больше 20% НДС.

В первом квартале 2021 года, после того как заработала новая программа контроля НДС, а также куча цифровых платформ, стоимость обналички поднялась выше 20%. А в теневом обороте, по данным ФНС России, находилось только 0,4% НДС.

Поэтому если уж обнал и жив, то он доживает свои последние дни. Вопрос в том, что с чем сравнивать. Вы говорите, обнал жив. Ну, да, жив, в какой-то степени. Но, уважаемый обнальщик, пожалуйста, не затягивайте в своих грязные сети бизнесменов. Потому что вы их точно подставите. Не существует больше безопасной обналички. Существуют недостаточно грамотные налоговики, которые еще не научились на 100% качественно убивать эти схемы.

Но прямо сейчас, осенью 2021 года, запускаются в промышленную эксплуатацию специальные цифровые платформы. И теперь убийством обналички будут заниматься эти цифровые платформы. То есть это приводится в нечеловеческий режим.

Уважаемые обнальщики, если вы смотрите этот ролик, если вы по-прежнему радостно мне сообщаете, что обнал не умер, и вы хотите это доказать, я приглашаю вас на интервью. Пожалуйста, приходите и доказывайте на цифрах, что обнал не умер. Не хотите показывать свое лицо — окей, снимем вас со спины. Главное, приходите ко мне с доказательствами. Я предоставляю возможность в открытую высказать вашу точку зрения. Приходите, снимем ролик, еще с радостью сделаю с вами прямой эфир.

Всем удачи в делах, и не пользуетесь, пожалуйста, обналичкой. Иначе вляпаетесь. Лучше приходите на мой семинар, я научу вас законно оптимизировать налоги.