В каждой компании появится сотрудник по борьбе с коррупцией

Эта новость прошла еще 24 августа, но я тогда не стал ее давать, решил понаблюдать. Президент торгово-промышленной палаты заявил о необходимости создать механизмы комплексной защиты специалистов, обличивших коррупционные схемы. Инициатива связана с исполнением поручения президента наладить контакт власти и бизнеса в этой сфере. Но, на самом деле, все круче.

Что планируют сделать

Планируется, что в каждой компании появится специально обученный человек, который будет следить, чтобы вы не решали вопросы с правоохранителями и налоговиками путем договоренности. Чтобы не давали откатов и взяток. В вашем офисе будет идти борьба с коррупцией. Вы должны нанять специалиста, который будет бороться с коррупционным схемами внутри вашей компании, чтобы он взаимодействовал с правоохранительными органами.

Понятно, что миру бизнеса это на хрен не надо. Но я бы предложил руководителю ТПП обязательно ввести это правильно в «Роснефти», «Газпроме» и в других государственных организациях. Пусть они эту инициативу сначала на себе отработают, а мы посмотрим на результаты. Посмотрим на успешный опыт отработки этой инициативы на самих себе. А уже потом подумаем, распространять это на мир бизнес или нет.

Да, мир бизнеса дает откаты. Да, это нарушение ст. 204 УК РФ. И бизнесмен решает вопросы с государством, с налоговиками и с правоохранительными органами не потому, что ему деньги деть некуда, а потому что он хочет выжить. Это вы ставите его в такие условия.

Реальный пример

Бизнесмена просто развели как лоха. А мужик классный и бизнес у него классный. Против него не было шанса возбудить уголовное дело, там уголовной статьи даже нет, как и нет состава преступления. А к нему пришли правоохранители, все ему ласково объяснили и сказали, что ему капец. И рассказали, как можно решить вопрос. Тот достал из широких штанин больше 20 млн рублей и отдал за решение вопроса. Повторюсь, что решать было нечего, потому что там состава преступления нет. То есть его тупо развели. Вы думаете, они на этом успокоились? Нет. Они сказали: мало. И продолжили свою разводку и давление.

Если бы вы только знали, сколько у меня этих примеров… Господа бизнесмены, прежде чем решать вопросы таким образом, позвоните в мою компанию. Мы вас за 3 копейки спасем. Один 42 млн отдал «решалам», другой 56 млн. Вам что, деньги деть некуда? Не ведитесь, пожалуйста, на эти разводки.

Вывод

Что касается инициативы руководителя нашего ТПП, пусть они ее откатают сначала на госкомпаниях. Пусть на их территории сначала пройдет борьба с коррупцией. А что вы думаете об этой инициативе? Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях.

Спасибо и удачи в делах.