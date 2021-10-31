Как перейти на УСН без уведомления ИФНС

Добрый день, коллеги.

Вы знаете, что наша судебная система, в отличие от чиновников, часто выносит решения в пользу налогоплательщиков. И спасибо им за это.

Бизнесмен не использовал специально установленную форму, чтобы уведомить налоговую, что он переходит на УСН. Соответственно, он не получил ответа от налоговиков, где было бы написано, что он может смело перейти на упрощенку.

Он просто по почте отправил налоговикам бумажку, где написал что-то типа: «Я на упрощенке. Отстаньте от меня». То есть использовал нестандартную форму заявления. Дальше он поставил на учет кассу с накопителем для УСН, вносил авансовые платежи и сдавал отчетность, как на упрощенке.

Налоговики зарегистрировали его кассу как у упрощенца. Авансовые платежи и отчетность от него, как от упрощенца принимали. А потом спохватились, сказали: «Нет, ты неправильно подал уведомление, мы тебя переводим на ОСН». Ну, естественно, бизнесмен с этим не согласился и обратился в суд.

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 19.07.2021 № Ф04-3633/2021 по делу № А70-17294/2020

Первые две инстанции встали на сторону налоговой и подтвердили доначисления НДС и налога на прибыль. Они пояснили, что обязанность по направлению уведомления о переходе на УСН не была вовремя исполнена налогоплательщиком. И поэтому он должен работать на ОСН.

Слава богу, что у нас есть нормальные и честные суды. Кассация не поддержала суд первой инстанции и апелляционную инстанцию. Кассационный суд указал, что, несмотря на отсутствие доказательств своевременного направления уведомления, налогоплательщик соответствует всем критериям для применения УСН. В конце концов, налоговики поставили кассу налогоплательщика на учет, как упрощенцу. Принимали от него платежи и отчетность, как от упрощенца. Какого черта вы хватаетесь за этот формальный признак, если вы уже своими действиями подтвердили, что компания работает на УСН. И суд встал на сторону налогоплательщика.

Вывод

У меня появилось опасение, что государство надавит на систему арбитражных судов. И в ближайшем обозримом будущем арбитражные суды будут выносить решения исходя из принципа революционной целесообразности. Независимо от того, виноват налогоплательщик или нет. Я очень надеюсь, что этого не произойдет, и что наша арбитражная система, которая разрешает споры между частниками и государством, будет разрешать их честно.

Я на это очень надеюсь. Как вы думаете, этот каток государственной машины, раздавит наши суды, которые встают на сторону налогоплательщика? Или все-таки наша судебная система в части, касающейся взаимоотношений налогоплательщика или налоговиков, будет принимать справедливые решения, в том числе, в пользу налогоплательщиков. Напишите, что вы об этом думаете. Спасибо за то, что вы еще живы и все еще работаете в нашей стране. И то, что вы все еще создаете национальное достояние нашей страны.

Спасибо вам за это.