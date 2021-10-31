Налоговое уведомление надо?

Добрый день, уважаемые коллеги.

У нас полным ходом идет отчетная кампания по имущественным налогам. И до конца октября завершится направление налоговых уведомлений физическим лицам.

Что делать, если вы не получите уведомление по налогу на имущество?

«Если такие физические лица не получат налоговые уведомления, то они обязаны сообщить о наличии у них объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения. Такое сообщение оформляется по форме и направляется в любой налоговый орган либо в МФЦ, уполномоченный их принимать. Необходимо приложить копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на объекты недвижимого имущества и (или) документов, подтверждающих государственную регистрацию транспортных средств. Сообщение должно представляться в отношении каждого объекта налогообложения однократно в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом (т.е. за налоговый период 2020 года — не позднее 31 декабря 2021 года)».

А если вы этого не сделаете, то налоговики все равно взыщут с вас эти налоги и оштрафуют на 20% от неуплаченной суммы.

Вывод

«Поэтому если до 1 ноября налогоплательщик не получит налоговое уведомление, ему целесообразно заблаговременно проинформировать об этом налоговый орган либо направить информацию через личный кабинет налогоплательщика или интернет-сервис «Обратиться в ФНС России».

Вот такое разъяснение налоговики разместили на своем сайте. А мне интересно: если вы не получите уведомление по налогу на имущество, вы пойдете сдаваться или нет? Жду ваших комментариев.

Спасибо и удачи в делах.

Ссылка на документы:

Информация ФНС России «ФНС пояснила, что делать, если владелец налогооблагаемого имущества не получил налоговое уведомление»