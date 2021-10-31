Как ФНС загоняет бизнес в налоговый мониторинг

Добрый день, уважаемые коллеги.

Есть такая вещь, как налоговый мониторинг. Это когда компания с оборотом больше миллиарда рублей допускает налоговиков ко всем внутренностям компании. И там есть пачка отчетов, которые нужно предоставлять. Также в компании должен быть специально обученный человек, который будет писать эти отчеты налоговикам.

И государство, получив доступ ко всем внутренностям и контролируя каждую операцию, либо подтверждает операции и налоги, либо отклоняет. И оспорить это можно только через суд. Плюс, никаких налоговых проверок по этому поводу не проводится.

Государство придумало стимулы, чтобы загнать всех в этот налоговый мониторинг. Как сказал господин Егоров, глава ФНС России: «По результатам работы 2021 года те компании, которые войдут в систему налогового мониторинга, дадут 48% доходной части бюджета РФ». Об этом он заявил на закрытом вебинаре в ноябре 2020 года.

Как стимулируют бизнесменов входить в налоговый мониторинг

Через послабление в возмещении НДС. Заявленные участниками налогового мониторинга в налоговых декларациях за третий квартал 2021 года суммы НДС подлежат возмещению в заявительном порядке. Заявление представляется в электронной форме в определенном формате и так далее.

«Участники налогового мониторинга также освобождаются от представления банковской гарантии и договора поручительства. Кроме того, для них предусмотрено начисление процентов в размере однократной ставки рефинансирования ЦБ РФ на сумму подлежащих возврату сумм налога».

Стимулы:

Тебе возвращают НДС без всяких проверок по заявлению. Ты не представляешь никаких банковских гарантий и договоров поручительства. Тебе платят проценты за то, что налоговики чуть-чуть твоими деньгами воспользовались и, может быть, несвоевременно вернули тебе НДС, который ты заявил к возмещению.

И этот новый заявительный порядок возмещения будет реализован в отношении налоговых деклараций по акцизам за июль и август 2021 года. Сейчас — заявительный порядок возмещения НДС за третий квартал 2021 года. Это замечательный стимул, чтобы все добровольно пошли и встали в стойло цифрового контроля со стороны государства.

Вывод

Подобная цифровизация в ближайшие пару лет коснется каждого из нас. Государство пошло по пути того, что надо контролировать каждую нашу транзакцию, рассчитывать и взыскивать с нас налоги. Я об этом не раз говорил и более подробно всю эту нормативную базу представлю на своем ближайшем семинаре. Приходите, не пожалеете. И заодно научу вас законно оптимизировать налоги в условиях этого жесткого цифрового контроля.

Как вы считаете, предположение господина Егорова, что все бизнесмены побегут в налоговый мониторинг, оправдается или нет? Напишите, что вы об этом думаете в комментариях.

Спасибо и удачи в делах.

Ссылка на документы:

Информация ФНС России «Возмещение налогов участникам налогового мониторинга производится в заявительном порядке»