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Где хранить деньги: список надежных банков на 2022 год

Для рубрики Банки
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Добрый день, уважаемые коллеги.

Иногда на семинарах по оптимизации налогов вы спрашиваете, в каких банках лучше хранить деньги. И мой ответ прост: всегда смотри нормативную базу.

Информационное сообщение Банка России от 11.10.2021 «Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций»

Это означает, что даже если что-то произойдет с этой кредитной организацией, то вы свои деньги не потеряете, она будет докапитализирована. Это системообразующие банки и их уничтожать путем потери денег граждан и денег организации никто не будет.

«Новым участником перечня системно значимых кредитных организаций в 2021 году стало АО «Тинькофф Банк». Такое решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы».

Соответственно, на конец октября 2021 года в списки системно значимых организаций кредитных организаций, где вы не потеряете свои деньги, значится 13 банков.

№ п/пНаименование кредитной организацииРег. №
1АО ЮниКредит Банк1
2Банк ГПБ (АО)354
3ПАО «Совкомбанк»963
4Банк ВТБ (ПАО)1000
5АО «АЛЬФА-БАНК»1326
6ПАО Сбербанк1481
7ПАО «Московский Кредитный Банк»1978
8ПАО Банк «ФК Открытие»2209
9ПАО РОСБАНК2272
10АО «Тинькофф Банк»2673
11ПАО «Промсвязьбанк»3251
12АО «Райффайзенбанк»3292
13АО «Россельхозбанк»3349

«Банк России ежегодно утверждает перечень системно значимых кредитных организаций в соответствии с Указанием Банка России от 13.04.2021 № 5778-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций».

Я эти банки не рекламирую, но некоторыми из них я пользуюсь. Надеюсь, информация пошла вам на пользу. Как всегда, прошу комментарий и лайк за мою работу.

Спасибо и удачи в делах.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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