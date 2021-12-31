Где хранить деньги: список надежных банков на 2022 год

Добрый день, уважаемые коллеги.

Иногда на семинарах по оптимизации налогов вы спрашиваете, в каких банках лучше хранить деньги. И мой ответ прост: всегда смотри нормативную базу.

Информационное сообщение Банка России от 11.10.2021 «Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций»

Это означает, что даже если что-то произойдет с этой кредитной организацией, то вы свои деньги не потеряете, она будет докапитализирована. Это системообразующие банки и их уничтожать путем потери денег граждан и денег организации никто не будет.

«Новым участником перечня системно значимых кредитных организаций в 2021 году стало АО «Тинькофф Банк». Такое решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы».

Соответственно, на конец октября 2021 года в списки системно значимых организаций кредитных организаций, где вы не потеряете свои деньги, значится 13 банков.

№ п/п Наименование кредитной организации Рег. № 1 АО ЮниКредит Банк 1 2 Банк ГПБ (АО) 354 3 ПАО «Совкомбанк» 963 4 Банк ВТБ (ПАО) 1000 5 АО «АЛЬФА-БАНК» 1326 6 ПАО Сбербанк 1481 7 ПАО «Московский Кредитный Банк» 1978 8 ПАО Банк «ФК Открытие» 2209 9 ПАО РОСБАНК 2272 10 АО «Тинькофф Банк» 2673 11 ПАО «Промсвязьбанк» 3251 12 АО «Райффайзенбанк» 3292 13 АО «Россельхозбанк» 3349

«Банк России ежегодно утверждает перечень системно значимых кредитных организаций в соответствии с Указанием Банка России от 13.04.2021 № 5778-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций».

Я эти банки не рекламирую, но некоторыми из них я пользуюсь. Надеюсь, информация пошла вам на пользу. Как всегда, прошу комментарий и лайк за мою работу.

Спасибо и удачи в делах.