Где хранить деньги: список надежных банков на 2022 год

Добрый день, уважаемые коллеги.
Иногда на семинарах по оптимизации налогов вы спрашиваете, в каких банках лучше хранить деньги. И мой ответ прост: всегда смотри нормативную базу.
Информационное сообщение Банка России от 11.10.2021 «Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций»
Это означает, что даже если что-то произойдет с этой кредитной организацией, то вы свои деньги не потеряете, она будет докапитализирована. Это системообразующие банки и их уничтожать путем потери денег граждан и денег организации никто не будет.
«Новым участником перечня системно значимых кредитных организаций в 2021 году стало АО «Тинькофф Банк». Такое решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы».
Соответственно, на конец октября 2021 года в списки системно значимых организаций кредитных организаций, где вы не потеряете свои деньги, значится 13 банков.
|№ п/п
|Наименование кредитной организации
|Рег. №
|1
|АО ЮниКредит Банк
|1
|2
|Банк ГПБ (АО)
|354
|3
|ПАО «Совкомбанк»
|963
|4
|Банк ВТБ (ПАО)
|1000
|5
|АО «АЛЬФА-БАНК»
|1326
|6
|ПАО Сбербанк
|1481
|7
|ПАО «Московский Кредитный Банк»
|1978
|8
|ПАО Банк «ФК Открытие»
|2209
|9
|ПАО РОСБАНК
|2272
|10
|АО «Тинькофф Банк»
|2673
|11
|ПАО «Промсвязьбанк»
|3251
|12
|АО «Райффайзенбанк»
|3292
|13
|АО «Россельхозбанк»
|3349
«Банк России ежегодно утверждает перечень системно значимых кредитных организаций в соответствии с Указанием Банка России от 13.04.2021 № 5778-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций».
Я эти банки не рекламирую, но некоторыми из них я пользуюсь. Надеюсь, информация пошла вам на пользу. Как всегда, прошу комментарий и лайк за мою работу.
Спасибо и удачи в делах.