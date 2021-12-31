Минфин: иностранец может стать самозанятым

Добрый день, коллеги.

На повестке два хороших письма Минфина про налог на профессиональный доход.

Письмо Минфина России от 25.08.2021 № 03-11-11/68527

Этим письмом Минфин разрешил становиться самозанятым тем, кто не является гражданином РФ, но является гражданином Европейского Экономического Союза. И неважно, является этот человек налоговым резидентом России или нет.

По мне, это незаконное письмо. Минфин пишет, что это его мнение, и это письмо не содержит правовых норм и не конкретизирует нормативные предписания.

«Возможность применения налогоплательщиком специального налогового режима НПД не ставится в зависимость от наличия или отсутствия у налогоплательщика статуса налогового резидента Российской Федерации при осуществлении деятельности на территории Российской Федерации».

То есть, ты можешь не быть резидентом РФ, например, ты на месяц приехал в Россию, но можешь стать НПД-шником. Да ради бога. Я считаю, что это нарушение закона. Но это хорошая новость, пусть лучше люди платят 4% или 6% от своего дохода, зарабатывая деньги в РФ и помогая российской экономике, чем с этих людей будут драть шкуру по повышенным ставкам налогообложения.

Письмо Минфина России от 25.08.2021 № 03-11-11/68515

Здесь Минфин разрешает становиться самозанятыми, тем, кто занимается кадастровой деятельностью. Это тоже нормально.

Оба письма я оцениваю хорошо. Ну а вы напишите, что вы думаете об этих письмах Минфина в комментариях.

Спасибо и удачи в делах.