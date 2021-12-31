Как получить ИНН, если нет прописки и жилья

Добрый день, коллеги.

Налоговики, все-таки, молодцы. Существует правило о постановке на налоговый учет: гражданин становится на налоговый учет либо по месту прописки, либо по месту нахождения его недвижимости или какого-то имущества. А если у гражданина нет прописки? А если у него нет никакого имущества? Значит, он не может встать на налоговый учет?

Налоговики говорят: «Чтобы мы могли учесть налогоплательщика, ему необязательно иметь прописку и недвижку. Он может прийти в любую налоговую инспекцию и попросить поставить его на учет».

Письмо ФНС России от 09.09.2021 № КВ-3-14/6138@

И в этом налоговики говорят, что они могут присвоить вам индивидуальный номер налогоплательщика в любой налоговой инспекции РФ на основании п. 1 ст. 83 НК РФ и п. 7 ст. 84 НК РФ. Если гражданин, не являющийся ИП-шником, не имеет жилья и другого имущества, то его могут поставить на учет на основании заявления, поданного в любую налоговую инспекцию по его выбору.

«Заявление физического лица о постановке на учет в налоговом органе (далее – Заявление) по форме, утвержденной приказом ФНС России от 08.05.2020 № ЕД-7-14/323@ (доступна для скачивания на сайте ФНС России по адресу www.nalog.ru в разделе «Учет физических лиц» – «Формы документов»), может быть представлено в любой налоговый орган, осуществляющий работу с физическими лицами, лично (или представителем), через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, почтой заказным письмом».

Например, я приехал в Москву, у меня нет квартиры или другого имущества. И я уду в МФЦ или пишу письмо налоговиком, где прошу поставить меня на учет и присвоить ИНН. Потому что я хочу стать налогоплательщиком РФ.

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