Кто будет собирать и продавать нашу биометрию с 1 марта 2022 года

Добрый день, друзья.

Продолжим про идентификацию, аутентификацию, цифровой контроль и сдачу биометрии. Короче, все это тянулось и тянулось. Наши граждане категорически не хотят сдавать биометрию лица и голоса.

За 3 года биометрию сдали только 100 000 человек.

И было принято решение поставить все это на коммерческие рельсы. Сделать так, чтобы банкам это было интересно.

Банки будут брать у нас биометрию, а потом эту информацию они будут продавать. За использование этой информации им будут платить деньги, например, нотариусы. Все таблицы, расчеты, цифры уже есть, все это одобрено. И плюс, будет создана куча коммерческих организаций, которые тоже будут завлекать граждан в идентификацию и аутентификацию, в сдачу биометрии лица и голоса. И они тоже этой информацией будут делиться за деньги.

Также для нас с вами будут установлены ограничения. Будет так же, как и с прививками. Нет, они добровольные, только билет на самолет или поезд не купишь. Все добровольно, только в ресторан или в кинотеатр не сходишь, и заграницу тебя не выпустят. То же самое с этой идентификацией и аутентификацией — все добровольно. Вот только без биометрии уже не возьмешь машину в аренду (каршеринг). А еще не сможешь работать водителем такси.

Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 № 1799

Сегодняшнее постановление посвящено требованиям, предъявляемым к организациям, которые будут проводить эту идентификацию и аутентификацию, собирать данные о нас и брать биометрию. Которые потом будут законно торговать этой биометрией, предоставляя информацию только тем, кому ее положено предоставлять.

Для начала давайте я вам расскажу, чем аутентификация отличается от идентификации, иначе в голове будет каша.

Аутентификация — это процесс подтверждения, что человек именно тот, за кого он себя выдает.

Это когда вы говорите: «Я — Вася Иванов», и система проверяет и подтверждает, что вы действительно Вася Иванов.

Идентификация — «совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем (в ред. Федерального закона от 31.12.2017 № 482-ФЗ)».

То есть, после того, как вы сдали свою биометрию, она где-то храниться. И потом, когда мы хотим получить какую-то госуслугу, система нас идентифицирует. Система направляет запрос в соответствующий центр, где уже хранится ваша биометрия лица и голоса, и собранные в момент идентификации сведения должны совпадать со сведениями из хранилища. Если совпал, получается, я — это я, Вася Иванов, выдаю себя за Васю Иванова. Все в порядке, со мной можно иметь дело.

Как стать организацией, осуществляющей идентификацию и (или) аутентификацию

Правительство разработало порядок аккредитации организации, которые будут собирать биометрию. Тут все довольно просто. Если организация хочет заниматься, допустим, только идентификацией или аутентификацией, или и тем и другим, то тут четко написано, какие документы они должны предоставить.

Например, если организация собирается заниматься только аутентификацией, то есть подтверждением того, что Вася Иванов — это Вася Иванов, то она должна иметь: уставный капитал не меньше 50 млн рублей; финансовое обеспечение не меньше, чем на 50 млн рублей; документы, подтверждающие наличие права собственности на аппаратные, шифровальные, криптографические средства и так далее.

А если какая-то организация хочет заниматься аутентификацией и идентификацией, то она должна получить лицензию, подтверждающую, что: минимальный размер собственных средств — не меньше 500 млн рублей; финансовое обеспечение — не меньше 100 млн рублей.

Здесь уже требования сильно ужесточаются.

Вывод

Мое пожелание ко всем этим коммерческим организациям только одно, чтобы они не торговали нашими данными. И чтобы преступники не могли использовать эти данные, чтобы брать без нашего ведома на нас кредиты и совершать иные противоправные действия.

Жду ваших комментариев. Мне всегда интересна ваша точка зрения на все эти восхитительные меры, связанные с заботой о нас.

Спасибо и удачи в делах.