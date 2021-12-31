Как снизить кадастровую стоимость и имущественные налоги

Добрый день, уважаемые коллеги.

Сегодня у нас немного учебный ролик, где мы посмотрим на то, как Росреестр рассказывает про кадастровую стоимость.

Информация Росреестра от 15.10.2021 «Рубрика „Вопрос — ответ“: что нужно знать о кадастровой стоимости объекта недвижимости и как ее оспорить?»

Росреестр рассказывает, что такое кадастровая стоимость, как ее считают и что нужно сделать, чтобы ее уменьшить. Потому что если вы уменьшаете кадастровую стоимость, то вы будете платить меньше имущественных налогов.

Кадастровая стоимость — это, по сути дела, результат оценки вашей недвижимости. То есть привлеченный орган посчитал и сказал: «Ваша квартира стоит столько-то». Мы могли бы сказать, что это рыночная цена, но не всегда она совпадает, с рыночной ценой.

В общем, кадастровая стоимость — это понятие, которое придумано, чтобы брать с этой «цены» налоги. Соответственно, у каждой квартиры, у каждого объекта недвижки есть эта кадастровая стоимость, с которой налоговики рассчитывают налоги.

Соответственно, при расчете этой стоимости они учитывают, где находится объект, сколько он примерно стоит, какая там инфраструктура, каково состояние этой недвижимости, с чем граничит, автобусные остановки, подъезд, разъезд и так далее.

Делают эту кадастровую оценку руками государственных бюджетных учреждений, которые есть в каждом регионе. Вы можете открыть любой сервис «Росреестра» и посмотреть кадастровую стоимость на вашу недвижку, или получить выписку из реестра и посмотреть, какая стоимость указана в этой выписке. Также кадастровую стоимость вашей недвижки вы можете узнать в личном кабинете налогоплательщика, в разделе «Имущественные налоги».

Если вы считаете, что ваши налоги великоваты, то вы можете написать соответствующее заявление. И специальная комиссия его рассмотрит. И, возможно, кадастровая стоимость будет уменьшена.

Но я вам все это рассказываю не для того, чтобы рассказать, как это делается. Просто недавно вступил в силу закон, согласно которому любая корректировка стоимости трактуется в пользу владельца. Споров на этот счет, я надеюсь, больше не будет.

Федеральный закон от 31.07.2020 № 269-ФЗ

То есть если государство само изменило стоимость в сторону уменьшения или вы добились изменения кадастровой стоимости через комиссию или суд, то все эти изменения, если стоимость уменьшилась, будут применяться с даты применения старой цены. И, таким образом, налог для вас будет меньше.

Возьмем для примера 2021 год. В этом году мы платим налоги за 2020 год. И в конце ноября 2021 года вы, допустим, добились изменения в стоимости в меньшую сторону. Соответственно, налог на квартиру или дом в 2022 году вы будете платить уже по уменьшенной цене. И эта новая цена начнет действовать, как я понимаю, с 1 января 2022 года.

То есть, в принципе, закон хороший. Спасибо партии родной за наше счастливое детство. Может быть, для граждан это не столь актуально. А для организаций, у которых много недвижки, этот закон может быть полезным. Так что давайте хоть что-то будем использовать в нашу пользу.

А если вы хотите глобально снизить налоги, при этом, чтобы это было полностью законно, то жду вас на своем ближайшем семинаре, где я в деталях все эти вещи разжую. Все способы оптимизации, о которых я вам расскажу, вы сможете применять в 2022-2023 годах, в том числе, в условиях тотального цифрового контроля. Не думайте даже и не сомневайтесь, записывайтесь на семинар, точно не пожалеете. Это я вам гарантирую.

Спасибо и удачи в делах.