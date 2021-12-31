ФНС беспокоится о чаевых для самозанятых

Добрый день, уважаемые коллеги.

Кто такие самозанятые, вы уже прекрасно знаете. Федеральный закон от 27.11.2018 №422-ФЗ действует во всех регионах России с 1 сентября 2020 года. Если вы получаете деньги от физлиц, то платите 4% налогов, а если от юрлиц – 6%. Страховые взносы вы при этом имеете право не платить. Преимуществ огромное количество. И, в принципе, для людей, у которых личный доход не превышает 2,4 млн рублей в год, довольно неплохая вещь.

И налоговики озаботились контролем чаевых, которые может получать самозанятый.

Например, человек стал ИП-самозанятым, работает таксистом и иногда ему оставляют «на чай».

Так вот, налоговики озаботились учетом этих чаевых. Они заявили, что по просьбе самозанятых введут соответствующую программу учета поступления денег, раздел «Чаевые».

И не успели самозанятые попросить налоговиков ввести этот раздел для учета чаевых, как крупнейшие банки откликнулись на этот запрос и запустили соответствующий сервис.

Правда работает это, когда вы снимаете эти чаевые, банки берут повышенную комиссию. Ну, да ладно. И налоговики, провели опрос среди самозанятых:

«Оставляют ли клиенты чаевые?

Желаете ли вы получать чаевые электронно?

Хотите ли вы, чтобы в приложении «Мой налог» появилась функция приема электронных чаевых?»

И самозанятые сказали: «Да, конечно». И, в принципе, вполне такое могло быть. Потому что самозанятому нужно, чтобы его доход от работы был отдельно от чаевых и отдельно от иных поступлений.

Потому что, по мнению Минфина и согласно закону, чаевые не облагаются вообще никакими налогами. А еще налоговики пообещали, что чаевые облагаться никакими налогами не будут. И вообще, в ближайшие 3 года ставки налогов по самозанятым трогать не будут.

Все это красиво. И по идее, правильно. При условии, конечно, что государство и здесь не подготовило нам какой-нибудь капканчик. Из серии: «Что-то у тебя, друг, чаевые слишком большие. А давай-ка мы это обложим какими-нибудь дополнительным налогом». Ну, посмотрим, как оно дальше будет.

Напишите в комментариях, верите ли вы в эту «безналоговую» историю или нет.

А для тех, кто хочет научиться правильно оптимизировать налоги на ОСН и на других системах налогообложения, в том числе с привлечением самозанятых, жду на своем семинаре. Точно не пожалеете. Тем более, нужно подготовиться к 2022 году, когда введут в эксплуатацию автоматические платформы по контролю каждой нашей транзакции. Я стараюсь и дальше буду стараться держать вас в курсе самых злободневных нормативных актов.

Спасибо и удачи в делах.