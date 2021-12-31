В 2022 году налоги будут взимать автоматически

Добрый день, уважаемые коллеги.

Разбираем большое интервью главы ФНС России. Сегодня на повестке дня беззаявительные принципы налогообложения, единый налоговый счет и новые проекты ФНС.

«ФНС переходит на беззаявительные принципы налогообложения. Как, по вашему мнению, вообще изменятся модели уплаты налогов в будущем?»

О беззаявительном принципе налогообложения подробно глава ФНС рассказывал в ноябре прошлого года. Это был закрытый вебинар, на котором я был. Речь идет о том, что налогоплательщик должен спокойно работать, а фискалы за него сами посчитают и возьмут налоги.

Например, с 1 июля 2022 года по этой модели будут работать те, кто перейдет на АУСН (автоматизированную УСН). Они сами не будут платить вообще никаких налогов. За них государство все посчитает, возьмет 8% с оборота или 20% с прибыли. Страховые взносы тоже сами возьмут. НДФЛ будет брать банк. То есть бизнесменам вообще ничего делать не надо, за них все сделают налоговики. Потому что вся зарплата переходит на безнал. Для кого-то это даже выгодно. И таких моделей будет становиться все больше и больше.

«Декларации являются агрегатами различного рода данных. Эти данные могут рождаться уже в дигитализированном формате. А если они не дигитализированы, когда мы на бумажках подписываем договоры? Здесь может быть два варианта решения задачи. Первый: кто-то заносит эти данные в учетные системы налогоплательщиков, и если мы имеем доступ к учетной системе (представим, что это распределенная база данных), то мы теоретически сможем сделать расчет».

Вы скажете: «Ну, это мечта». Нет, поизучайте налоговый мониторинг. Сейчас этот эксперимент проводится в добровольном режиме. Пока в добровольном. Эта платформа уже обкатывается. Так что это уже не мечта.

«Второй: сделать первичные данные изначально онлайновыми».

Представляете? Вся первичка в онлайне. Об этом впервые было объявлено почти 3 года назад, что, типа, уже разработана платформа, на которой все налогоплательщики РФ могут совершать сделки, все документы будут онлайн. Но все идет постепенно.

«Давайте представим, что мы создаем такую классную инфраструктуру электронного документооборота, где все обмениваются данными в электронном виде. В этом случае мы понимаем, как получить доступ к информационным потокам из компании и в компанию, причем тот доступ, который нам необходим для расчета налогов (иначе получим информационный шум). Наверное, это будет еще более оптимальное решение».

«Какие новые проекты готовит ФНС по упрощению взаимодействия с бизнесом?»

Корреспондент, естественно, тут же спрашивает о новых проектах. Раз налоговики идут по пути, чтобы все расчеты были в онлайн, чтобы они могли рассчитывать за нас все налоги, то, наверное, это должно стать проще для налогоплательщиков. И здесь господин Егоров отвечает:

«Во-первых, проект электронного документооборота. Это долгосрочный проект, тяжелая инфраструктурная история, разбитая на два фундаментальных блока. Для начала нужно развернуть на основании требований бизнеса такую инфраструктуру, которая позволила бы очень легко и дешево обмениваться в электронном виде документами, прежде всего в сегменте b2b».

В принципе идея-то хорошая. Это действительно облегчит жизнь налогоплательщикам с точки зрения документооборота. Правда, с точки зрения незаконных способов оптимизации будет совсем тяжко.

«И в случае удачи на первом этапе мы как раз получим ту самую инфраструктуру, в которой уже сможем перейти к модели налогообложения — по налогу на финансовый результат, НДС или налогу на прибыль».

А дальше нас ждет внедрение единого налогового счета. Закон подписан, ждем начала эксперимента. Он вступает в силу с 1 января 2022 года. То, что говорит господин Егоров, тут же реализуется в части, касающейся единого налогового платежа.

«Второе – проект единого налогового счета. Сегодня мы наших налогоплательщиков сделали в некотором смысле заложниками бюджетной системы, когда они вынуждены все свои платежи государству разбивать по видам муниципальных образований, по бюджетной классификации — вариаций, по которым нужно заполнять платежное поручение, больше, чем можно себе представить.

Наше предложение заключается в том, что мы от взаимодействия с плательщиком, у которого, условно, больше 40 лицевых счетов, переходим к взаимодействию через один лицевой счет. Все остальное становится отдельными субсчетами. Это значит, что я должен буду расплачиваться через один счет, а государство само руками налоговой службы распределит все эти платежи между бюджетами».

«Со стороны бизнеса вы здесь не встречаете возражений? В отличие от физлиц для большинства своих налогов бизнес рассчитывает самостоятельно налоговую базу…»

«По моему глубокому убеждению, в итоге от этой системы выиграют все. Если говорить о малом и среднем бизнесе, то это 100-процентный выигрыш. Дискутировать можно скорее с крупным бизнесом. Но учитывая, что мы это проходим на площадке всех общественных объединений, бизнес-ассоциаций, то у нас консенсус по тому, как работает система, в целом достигнут. Собственно, первым этапом является внедрение добровольной системы. Потому что еще, естественно, важно завоевать доверие плательщика — чтобы он видел, что мы этот расчет делаем прозрачно, понятно и удобно».

Давайте будем честны сами с собой. Да, действительно, когда вашу организацию, например, на АУСН, полностью освободят от всякой отчетности, то для микробизнесмена это хорошо, никакого головняка. С него взяли 8% налог с оборота, взяли НДФЛ и на этом конец. Конечно, это хорошо.

Вывод

Будут ли налоговики рассчитывать налоги точно и правильно? Например, в той же АУСН «доходы минус расходы» они не будут ставить какие-то вещи на затраты? Но это тоже предусмотрено законом. Об этом господин Егоров говорит, что у налогоплательщика, если мы что-то неправильно посчитаем, будет возможность подать уточняющую декларацию. Тогда вроде бы проблем тоже нет.

И возникает еще один вопрос и он, пожалуй, самый важный. Мои наблюдения чуть-чуть расходятся с теми опросами, которые опубликованы в этом интервью. Когда господин Егоров говорит о том, что подавляющее большинство налогоплательщиков доверяют всем этим системам, то я вижу, что наши люди как-то не очень доверяют государству в целом. Бизнесмены тоже не очень доверяют государству в целом. По крайней мере, они так говорят, когда я с ними встречаюсь.

Но что интересно, если смотреть цифры, мир бизнеса всем этим онлайн-системам доверяет. Потому что для микробизнесменов при низких налоговых ставках очень важно, чтобы у них не было никаких головных болей. Поэтому у меня в голове какие-то противоречивые данные. С одной стороны, я слышу о том, что типа мы не доверяем им, с другой стороны, все ринулись в эти системы. Потому что они удобные. Так доверяете или не доверяете? Ответьте в комментариях.

Рады ли вы тому, что господин Егоров облегчает вам жизнь, что за вас все посчитают, и вам не надо никаких деклараций заполнять или вносить авансовые платежи. Вы просто будете просто спокойно работать и зарабатывать, а государство само за вас все посчитает и возьмет все налоги. Вы этому рады или нет?

Спасибо и удачи в делах.