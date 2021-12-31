Как Конституционный Суд спас бизнесмена от субсидиарки

Добрый день, коллеги.

Сегодняшний документ крайне важен, потому что он касается субсидиарной ответственности. Например, вашей компании налоговики доначислили налоги, налоговики ее забанкротили, но компания не смогла расплатиться с бюджетом. И тут возникает субсидиарная ответственность директора.

Интересно, что по закону директора могут даже не пригласить на судебное заседание, где ему впаяют эту субсидиарную ответственность. Об этом говорится в ст. 34 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. И в этом случае так и произошло.

Постановление Конституционного Суда РФ от 16.11.2021 № 49-П

Был суд, где в рамках банкротного дела организации начислили больше 13 млн рублей. А позже, через несколько лет, тот же самый Арбитражный суд привлек директора к субсидиарной ответственности. Вот только этого директора не пригласили на заседание, у него не было даже возможности себя защищать.

Директор с этим не согласился и дошел до Конституционного Суда. Самое интересное, что суды сделали все по закону. Они и не должны были приглашать этого директора, они и не обязаны были ему давать возможность себя защищать. А просто заочно, по ныне существующим законам, взяли и решили припаять ему субсидиарную ответственность.

«При недостатке у должника средств для покрытия долгов, что является характерной ситуацией для процедуры банкротства, негативные последствия нередко несут контролировавшие должника лица, привлеченные к субсидиарной ответственности».

Директор же контролировал организацию, его так наказали. Он не согласился и дошел до Конституционного Суда, который встал на сторону налогоплательщика.

КС РФ отменил ст. 40 Арбитражно-процессуального кодекса, ст. 34 № 127-ФЗ и потребовал пересмотреть это дело.

«При этом федеральный законодатель не лишен возможности осуществить регулирование, направленное на обеспечение баланса интересов всех участников правоотношений в рамках процедуры банкротства, в том числе в части определения порядка обжалования лицом — при его привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника — принятого без его участия судебного акта о признании обоснованными требований кредиторов должника и о включении их в реестр требований кредиторов».

Короче, надо давать право людям обжаловать подобные вещи и надо давать право им защищаться.

КС РФ постановил

«1. Признать статью 42 АПК Российской Федерации и статью 34 Федерального закона „О несостоятельности (банкротстве)“ в их взаимосвязи не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17, 19 (часть 1), 46 (части 1 и 2) и 55 (часть 3), в той мере, в какой по смыслу, придаваемому им судебной практикой, они не позволяют лицу, привлеченному к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, обжаловать судебный акт, принятый без участия этого лица, о признании обоснованными требований кредиторов должника и о включении их в реестр требований кредиторов за период, когда это лицо являлось контролирующим по отношению к должнику.

2. Правоприменительные решения по вопросу признания обоснованными требований кредиторов за период, когда А.Н.Е. являлся контролирующим лицом по отношению к должнику, основанные на положениях статьи 42 АПК Российской Федерации и статьи 34 Федерального закона „О несостоятельности (банкротстве)“ и принятые ранее без его участия, подлежат пересмотру в установленном порядке».

Вывод

Если вы директор, главбух, да кто угодно, кто является контролирующими должника лицом, то вы можете попасть под субсидиарную ответственность. Знайте, что у вас есть возможность защищать себя и доказывать, что ваша компания не выводила активы. И что банкротство произошло, что называется, в силу экономических причин. И что налоги вы не можете доплатить в силу экономических причин.

Теперь есть решение КС РФ и вам обязаны предоставить возможность себя защищать и доказывать свою правоту, а не просто возложить на вас субсидиарную ответственность.

Это хорошее решение КС РФ, советую его изучить. Желаю вам удачи, желаю не попадать в подобные ситуации. Приходите на мой годовой семинар, где я расскажу, как не попадать под субсидиарку. Ну и, конечно же, будем рассматривать оптимизацию и обеспечение безопасности активов. В том числе посмотрим, как обезопасить активы так, чтобы лапа субсидиарки до них не добралась.

Удачи, процветания и преуспевания.