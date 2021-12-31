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Как Конституционный Суд спас бизнесмена от субсидиарки

Для рубрики Субсидиарная ответственность
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Добрый день, коллеги.

Сегодняшний документ крайне важен, потому что он касается субсидиарной ответственности. Например, вашей компании налоговики доначислили налоги, налоговики ее забанкротили, но компания не смогла расплатиться с бюджетом. И тут возникает субсидиарная ответственность директора.

Интересно, что по закону директора могут даже не пригласить на судебное заседание, где ему впаяют эту субсидиарную ответственность. Об этом говорится в ст. 34 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. И в этом случае так и произошло.

Постановление Конституционного Суда РФ от 16.11.2021 № 49-П

Был суд, где в рамках банкротного дела организации начислили больше 13 млн рублей. А позже, через несколько лет, тот же самый Арбитражный суд привлек директора к субсидиарной ответственности. Вот только этого директора не пригласили на заседание, у него не было даже возможности себя защищать.

Директор с этим не согласился и дошел до Конституционного Суда. Самое интересное, что суды сделали все по закону. Они и не должны были приглашать этого директора, они и не обязаны были ему давать возможность себя защищать. А просто заочно, по ныне существующим законам, взяли и решили припаять ему субсидиарную ответственность.

«При недостатке у должника средств для покрытия долгов, что является характерной ситуацией для процедуры банкротства, негативные последствия нередко несут контролировавшие должника лица, привлеченные к субсидиарной ответственности».

Директор же контролировал организацию, его так наказали. Он не согласился и дошел до Конституционного Суда, который встал на сторону налогоплательщика.

КС РФ отменил ст. 40 Арбитражно-процессуального кодекса, ст. 34 № 127-ФЗ и потребовал пересмотреть это дело.

«При этом федеральный законодатель не лишен возможности осуществить регулирование, направленное на обеспечение баланса интересов всех участников правоотношений в рамках процедуры банкротства, в том числе в части определения порядка обжалования лицом — при его привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника — принятого без его участия судебного акта о признании обоснованными требований кредиторов должника и о включении их в реестр требований кредиторов».

Короче, надо давать право людям обжаловать подобные вещи и надо давать право им защищаться.

КС РФ постановил

«1. Признать статью 42 АПК Российской Федерации и статью 34 Федерального закона „О несостоятельности (банкротстве)“ в их взаимосвязи не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17, 19 (часть 1), 46 (части 1 и 2) и 55 (часть 3), в той мере, в какой по смыслу, придаваемому им судебной практикой, они не позволяют лицу, привлеченному к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, обжаловать судебный акт, принятый без участия этого лица, о признании обоснованными требований кредиторов должника и о включении их в реестр требований кредиторов за период, когда это лицо являлось контролирующим по отношению к должнику.

2. Правоприменительные решения по вопросу признания обоснованными требований кредиторов за период, когда А.Н.Е. являлся контролирующим лицом по отношению к должнику, основанные на положениях статьи 42 АПК Российской Федерации и статьи 34 Федерального закона „О несостоятельности (банкротстве)“ и принятые ранее без его участия, подлежат пересмотру в установленном порядке».

Вывод

Если вы директор, главбух, да кто угодно, кто является контролирующими должника лицом, то вы можете попасть под субсидиарную ответственность. Знайте, что у вас есть возможность защищать себя и доказывать, что ваша компания не выводила активы. И что банкротство произошло, что называется, в силу экономических причин. И что налоги вы не можете доплатить в силу экономических причин.

Теперь есть решение КС РФ и вам обязаны предоставить возможность себя защищать и доказывать свою правоту, а не просто возложить на вас субсидиарную ответственность.

Это хорошее решение КС РФ, советую его изучить. Желаю вам удачи, желаю не попадать в подобные ситуации. Приходите на мой годовой семинар, где я расскажу, как не попадать под субсидиарку. Ну и, конечно же, будем рассматривать оптимизацию и обеспечение безопасности активов. В том числе посмотрим, как обезопасить активы так, чтобы лапа субсидиарки до них не добралась.

Удачи, процветания и преуспевания.

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Школа бизнеса Турова
Школа бизнеса Турова
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