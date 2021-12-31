Как «скрестить» самозанятого и ИП

Добрый день, уважаемые коллеги.

Налоговики выпустили еще одно хорошее разъясняющее письмо по самозанятым. Оно для тех, кто уже применяет налог на профессиональный доход. Таких у нас больше 3,5 млн человек. Это только физических лиц самозанятых. А есть еще ИП-самозанятые.

Вопрос № 1: статус самозанятого при регистрации ИП

Допустим, вы были самозанятым, как физлицо, а теперь вы решили применять НПД, как ИП. И возникает вопрос: теряете ли вы статус самозанятого при регистрации ИП?

Ответ: нет, не теряете.

Вопрос № 2: отзыв заявления о переходе на УСН

Допустим, вы стали ИП и у вас есть 30 дней на то, чтобы написать заявление и перейти на УСН. Можете ли вы передумать и в эти 30 дней отозвать переход на упрощенку и стать самозанятым?

Ответ: да, можете.

Вопрос № 3: совмещение НПД и других режимов налогообложения

Допустим, физлицо было самозанятым, а потом зарегистрировался в качестве ИП и перешел на упрощенку. Можно ли быть ИП на УСН без потери статуса самозанятого?

Ответ: нет. Естественно, в этом случае статус самозанятого теряется.

Письмо ФНС России от 25.11.2021 № СД-4-3/16437@ «О применении НПД после регистрации в качестве ИП».

Вывод

В общем, это хорошее разъясняющее письмо. Изучите его самостоятельно и используйте во благо.

А более подробно все эти вещи я рассказываю на семинарах. Там пачка нормативной базы. Например, я рассказываю, как можно использовать самозанятых для оптимизации, как не допустить ошибок, как не вляпаться.

Нормативной базы выходит очень много. И я стараюсь давать вам самые интересные вещи, которые могут помочь. И как обычно, желаю вам не попадать под проверки и под доначисления. Чтобы все у вас было хорошо.

Спасибо и удачи в делах.