Дожили! Скоро будем возить валюту чемоданами

Добрый день, уважаемые коллеги.

Сегодня на повестке документ, который касается денег и экспорта. Потому что бизнесменам стало все сложнее осуществлять платежи при экспорте из России. А тут нам обещают еще и вторичные санкции. То есть если кто-то из бизнесменов попробует обойти санкции через какой-то банк из Китая, Монголии или из Казахстана, то они тоже автоматически будут подпадать под так называемые вторичные санкции. Шутки шутками, но охота на тех, кто пытается обойти санкции, только начинается.

На самом деле, если вы занимаетесь какой-нибудь мелочевкой – ради бога. Но если вы, например, пытаетесь поставить партию автомобилей компаний «Фольксваген», «БМВ» или еще чего-то из Германии через Казахстан, то можно словить «побочку». Может быть, концерн «Фольксваген», на первую партию закроет глазки, но потом он скажет казахской компании ай-ай-яй. Перескажу вам реальный пример: «Если мы увидим, что у тебя норма продаж автомобилей выросла более чем на 20% от обычного уровня, то мы внимательно посмотрим, что происходит с нашими автомобилями дальше. Если мы обнаружим, что ты их поставляешь в Российскую Федерацию, то твоя компания попадет в соответствующие санкционные списки». Поэтому не так-то тут все просто. И вот президент пытается эту проблему решить.

Проект Указ Президента РФ «О дополнительных мерах по обеспечению расчетов в рамках внешнеторговой деятельности российских организаций»

«Резиденты – участники внешнеэкономической деятельности вправе получать от нерезидентов по внешнеторговым контрактам, предусматривающим экспорт товаров, наличную иностранную валюту и (или) валюту Российской Федерации за переданные такими резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности нерезидентам товары».

Если вы занимаетесь экспортом товаров, то теперь вы вправе заработанную наличную валюту мешками, чемоданами ввозить в Россию. Вы должны в течение месяца увезти ее в Россию, и затем вы должны эти деньги положить на свой расчетный счет, отдать наличку банку. Представляете, каково это, наличную валюту отдавать банку? А потом через свой расчетный счет вы должны всю эту валюту продать, естественно.

«Наличные денежные средства, полученные в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, подлежат ввозу на территорию Российской Федерации не позднее тридцати рабочих дней со дня их получения с соблюдением требований права Евразийского экономического союза и законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании и последующему зачислению на банковский счет в уполномоченном банке резидента – участника внешнеэкономической деятельности не позднее семи рабочих дней со дня ввоза наличных денежных средств на территорию Российской Федерации».

То есть когда ты получил чемодан с долларами от своего западного партнера, ты должен привезти в Россию этот чемодан в течение месяца, на границе показать, что ты везешь чемодан с долларами, а дальше в течение 7 рабочих дней ты этот чемодан должен отнести в свой банк.

А дальше в банке вы должны осуществить «обязательную продажу иностранной валюты». Короче, вы должны продать не меньше 80% валюты. Ну, и, конечно же, вы должны предоставить «в уполномоченный банк информацию о декларациях на товары, поданных в отношении ввезенных в Российскую Федерацию наличных денежных средств в соответствии с абзацем вторым пункта 1 настоящего Указа».

Но это еще проект документа, он появился в юридической базе до майских праздников. Я всегда говорю о нормативной базе долгоиграющего действия, срок действия которой длительный, это не разовые новости-однодневки.

Вывод

В общем, такой указ в ближайшие время точно выйдет. Предложите своим западным партнерам запасаться чемоданами наличной валюты, и – все, вперед, через Турцию. Самолеты летают. Загружаем в багажное отделение чемоданы с наличными долларами и евро и везем на родину, чтобы отнести их в банк и продать, поменяв все это хозяйство на искусственно заниженный в цене рубль. Мы же все с вами прекрасно понимаем, что курс рубля в отношении доллара и евро остается высоким просто потому, что не существует рыночных механизмов, чтобы узнать, сколько российский рубль стоит на самом деле. Рубль больше не является свободно конвертируемой валютой. Когда он станет свободно конвертируемой валютой, тогда мы и посмотрим, сколько он реально стоит.

То, что этот указ идет вам на пользу – это, вне всякого сомнения. Но у меня к вам вопрос. Напишите, готовы ли ваши контрагенты расплачиваться наличными долларами, евро, юанями и всем остальным? Я с трудом представляю курьеров, пересекающих границу с чемоданами денег. С точки зрения безопасности это тоже вызывает определенные вопросы. В общем, напишите, что вы думаете по поводу этого указа. Деваться некуда, президент пытается создать дополнительные каналы поступления валюты на территорию Российской Федерации.

Спасибо и удачи в делах.

Ссылка на документы:

Проект Указ Президента РФ «О дополнительных мерах по обеспечению расчетов в рамках внешнеторговой деятельности российских организаций»