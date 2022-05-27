Про НДС, экономию бумаги и имущество для иностранной родни

Добрый день, уважаемые коллеги.

Сегодня у нас опять обзор новинок нормативной базы. Рассмотрим несколько нормативных актов про «иностранный НДС», электронные чеки, заборы и налоги на них.

Письмо ФНС России от 30.03.2022 №СД-4-3/3807@

Раньше иностранные организации, которые оказывали услуги на территории РФ, сами платили НДС, а теперь вы будете платить за них НДС.

«Российским организациям, индивидуальным предпринимателям, приобретающим указанные в статье 174.2 Кодекса услуги в электронной форме у иностранных организаций, а также иные облагаемые НДС в Российской Федерации услуги и товары, рекомендуется самостоятельно исчислять, удерживать и уплачивать НДС в бюджет Российской Федерации с учетом подхода, изложенного в письме ФНС России от 24.04.2019 №СД-4-3/7937».

Все нормально. Если вы покупаете услуги или товары у иностранных компаний, то вы теперь должны сами платить за них НДС.

Письмо Минфина России от 29.03.2022 №30-01-15/25142

Тут речь идет о контрольно-кассовой технике.

«Согласно пункту 5.1 статьи 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ пользователь при осуществлении расчетов (за исключением расчетов в безналичном порядке в сети «Интернет») вправе не выдавать кассовый чек на бумажном носителе и в случае непредоставления покупателем пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты не направлять кассовый чек в электронной форме покупателю на абонентский номер либо адрес электронной почты, а также вправе применять контрольно-кассовую технику (за исключением контрольно-кассовой техники, применяемой в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных) вне корпуса автоматического устройства для расчетов в случае осуществления расчетов за реализуемый товар (кроме подакцизной продукции, технически сложных товаров, а также товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации) с использованием автоматических устройств для расчетов, содержащих внутри своего корпуса оборудование для осуществления выдачи данного товара, при условии отображения при осуществлении таких расчетов на дисплее автоматического устройства для расчетов QR-кода».

Если у вас нет кассовой бумаги, то почитайте это письмо и вы будете знать, что с этим делать.

Письмо ФНС России от 13.04.2022 №БС-3-21/3505@

Если у вас на балансе есть ограждения, заборы, ворота и вы думаете, платить за них налог на имущество или не платить, то в этом письме вы найдете пояснения. Если все это хозяйство у вас зарегистрировано на правах собственности и запись есть в едином государственном реестре недвижимости, тогда это основные средства, с которых налог надо платить. Если же нет, то как бы не надо.

Письмо ФНП от 15.03.2022 №1392/03-16-3

Федеральная нотариальная палата рассказывает, что она заблокирует все сделки с имуществом, если вы продаете его иностранным лицам вражеских государств.

«Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 4 апреля 2022 года №24»

В то же самое время Минфин разрешает распоряжаться имуществом. Если вы резидент Российской Федерации, но при этом у вас присутствует какое-то иное гражданство, вы можете дарить это имущество своим близким родственникам.

«Подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации принято единогласное решение разрешить резидентам-физическим лицам осуществление (исполнение) безвозмездных сделок (операций), влекущих за собой возникновение права собственности на недвижимое имущество, осуществляемых (исполняемых) с физическими лицами, являющимися иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических и физических лиц недружественные действия, при условии, что стороны указанных сделок (операций) являются супругами или близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ от 02.04.2022 №564

В этом документе говорится об обеспечении исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов при предоставлении рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов. Если это ваша тема – изучите документ самостоятельно.

Вывод

Тут нужно понимать, что из всей нормативной базы, который успевают генерировать наша Госдума, Совфед, Правительство и т.д., я успею сделать обзор примерно по 1% документов, который имеет отношение к бизнесменам. Я стараюсь подбирать для вас только ту нормативную базу, которая действительно может повлиять на вашу жизнь, ваши доходы и будущее ваших компаний.

Надеюсь, мои ролики и статьи идут вам на пользу. И вы узнаете из них что-то новое, вас это может подвигнуть на какие-то мысли, предупредить о чем-то, сэкономить какую-то копейку, не допустить какую-то оплошность.

Спасибо и удачи в делах!

Ссылка на документы: