ФНС требует «сдаться» по иностранным счетам, но не всем…

Кому нужно сдать отчетность по иностранным счетам в ФНС

Если у вас есть счет за рубежом в каком-нибудь иностранном банке или вы пользуетесь иностранными электронными кошельками. И за год через этот иностранный кошелек или счет прошло больше 600 тысяч рублей, вы обязаны сдать налоговикам отчет по форме КНД 1112520, утвержденной постановлением Правительства от 12 декабря 2015 года № 1365.

Информация ФНС

Вы можете через личный кабинет налогоплательщика физического лица сформировать и предоставить сведения о переводах денег как по счету в операциях, так и без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранным поставщиком платежных услуг.

«Такой отчет направляют граждане, имеющие счет или вклад в иностранном банке или других финансовых организациях за рубежом. Информацию предоставляют и лица, открывшие электронные кошельки у иностранных поставщиков платежных услуг, если на них зачислено более 600 тыс. рублей (или эквивалент в иностранной валюте) за отчетный год».

И налоговики в своей информации напоминают, что все физлица, которые не зарегистрированы в качестве ИП, должны сдать подобные отчеты о движении денежных средств на зарубежных счетах и электронных кошельках за 2021 год.

При этом раньше этот срок был, по-моему, до 1 апреля, а сейчас этот срок продлили до 1 декабря 2022 года.

Те резиденты и граждане РФ, у которых нет прописки, у которых нет места жительства или нет недвижки в России, могут направить подобный отчет в любой налоговый орган по своему выбору.

Не забудьте, иначе будут штрафы. У России со 118 странами есть автоматический обмен налоговой, финансовой, банковской информацией. Поэтому, тут без вариантов. Проще отчитываться.

Кому продать евробонды за 1 рубль

Эта информация относится к тем, у кого есть ВНЖ, ПМЖ, либо вид на жительство в любой так называемой недружественной стране. Или вы как-то иначе связаны с этими странами.

Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии от 23 мая 2022 года № 52/2

Короче, если вы как-то связаны с недружественными государствами и у вас есть какие-то евробонды, то в целях обеспечения финансовой стабильности РФ, вы эти евробонды можете продать своим родственникам, которые постоянно живут в России. И продать вы можете за сумму, не превышающую один российский рубль.

Допустим, вы владеете евробондами на 100 тысяч долларов, и в целях обеспечения финансовой стабильности вы можете продать все свои евробонды на 100 тысяч долларов своему брату/куму/сыну, который связан исключительно с РФ за рубль.

«...подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации принято единогласное решение разрешить резидентам — физическим лицам осуществление (исполнение) безвозмездных сделок (операций), а также сделок (операций) в размере, не превышающем 1 рубль, влекущих за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, отчуждаемые физическими лицами, являющимися иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических и физических лиц недружественные действия, при условии, что стороны указанных сделок (операций) являются супругами или близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации».

На самом деле, идея-то очень простая. Это хороший документ, коллеги. Вы за рубль передали активы, если на вас вдруг распространяются санкции, то вы активчы свои спасли.

А обычным гражданам «по барабану». Обычные граждане не владеют акциями и облигациями на тысячи и миллионы долларов.

Как платить за иностранное ПО

Моя компания пользуется рядом программ от иностранных правообладателей и мы за них не можем заплатить. Но у меня-то есть возможность за них платить. Мы просто все это хозяйство перерегистрировали на мою европейскую компанию. И сейчас за все платит европейская компания.

А если у вас нет этой европейской компании, что делать? Как платить? И эту проблему решает этот указ.

Указ Президента от 27.05.2022 № 322

Этот указ президента разрешает вам пользоваться всем этим программным обеспечением без ограничений и платить правообладателю в рублях. А если он не согласен, то он идет на фиг и тут подробно написано, как.

Но этот указ не касается некоторых отраслей, например, лекарств, медицинских изделий, сельхозпродукции и так далее. Это по-прежнему можно оплатить в валюте, главное, найти путь. Потому что есть отрасли, когда мы не можем себе позволить шантажировать западные компании.

Также этот указ не относится к программному обеспечению ЭВМ, к базам данных и информационным системам центров обработки данных, и к платежам, не превышающим 100 тысяч рублей. А также к правообладателям, названным в подпункте «а» пункта 1, которые надлежащим образом исполняют свои обязанности. То есть тем иностранным правообладателям, которые не ушли с территории РФ и продолжают работать.

Причем этот указ относится не только к иностранным компаниям. Он относится и к тем российским компаниям, которые совершили публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил РФ или госорганов. Для этих компаний будут установлены особые правила контроля.

А для всех остальных открывается специальный счет тип «О», на него отправляются рубли и дальше под контролем государства компания может конвертировать эти деньги.

«При надлежащем выполнении должником требований настоящего Указа сохраняется его право на использование результата интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации на ранее применимых условиях».

То есть если вы должник, отправили на рублевый счет эти деньги, то за вами сохраняется право на использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации на ранее применимых условиях, то есть наше государство таким образом вас защищает.

При этом правообладатель вправе обратиться в правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, чтобы ему разрешили перевести полученные рубли, конвертировать их и забрать.

Надеюсь, информация была для вас полезной.

Спасибо и удачи в делах.