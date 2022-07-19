За хоккеистами уже пришли: как спасти себя и бизнес от заботы государства

Легкость и беззаботность, с которой Россия не замечает мобилизацию, не доводит до добра. Сейчас, когда пришли за хоккеистами (уголовные дела за купленные военные билеты, принудительная отправка в армию), людям все еще кажется, что это отдельные случаи, а это система.

Это пока вас настоятельно просят записаться контрактником за миллион рублей за 4 месяца. Это пока вам вешают объявление в лифтах и на улицах, звонят по телефону и приходят на работу. Но вот за хоккеистами видите ли, уже пришли. Футболисты и филателисты не за горами.

Я не буду полностью цитировать вам ее письмо, судя по всему она откуда-то скопировала этот текст. Я хочу посмотреть на все эти вещи шире и более подробно, не касаясь ни мобилизации, не касаясь никакой принудительной отправки в армию - ничего этого трогать не буду.

Давайте поговорим с вами о «пугалках» в целом. Давайте поговорим с вами об эмиграции и запасных аэродромах за границей. Я немного умею пользоваться трендовым анализом и анализом на основе тенденции. И я постоянно анализирую массивы данных, в том числе принимаемые законы и нормативно-правовые акты.

Например, позавчера президент подписал больше сотни федеральных законов, и я в ближайшее время их проштудирую и сниму для вас ролики.

И регулярно анализируя большие массивы данных, наблюдая за трендами и тенденциями, я могу предсказывать, делать какие-то выводы, потому что они основаны исключительно на анализе данных.

Совсем скоро я буду давать интервью главному редактору одного серьезного российского Федерального делового издания, и один из вопросов, который мы будем обсуждать, звучит так:

«Я слышал мнение, что вы, опять же ради успеха продаж, склонны изобретать «пугалки». Например, говорите о тотальной слежке, пугаете идентификацией, аутентификацией, биометрией. Как часто такое встречается на практике?»

Мы с вами поговорим, как «пугалки» влияют на продажи. Но мы так же поговорим о том, как это влияет на судьбы людей, с точки зрения их спасения. Я часто встречаю комментарии, которые звучат примерно так: «Опять он нас запугивает, чтобы загнать на своих семинары».

Вот несколько правил, если вы занимаетесь продажей товаров или услуг не повседневного спроса. Вы всегда имеете дело с эмоциями людей, и если вы хотите им что-то продать, вы должны вызвать у них эмоцию. Вы должны вызвать у них желание купить посредством эмоции и интереса. Если вы продаете что-то ценное, особенно то, что поможет человеку, и вы точно знаете, что это ему поможет, пожалуйста, не стесняйтесь давить на его больные мозоли. Люди устроены так, что мы можем бесконечно долго прятаться сами от себя и от того что у нас болит. Мы будем убегать от проблем, пока не станет слишком поздно.

Приведу личный пример, несколько лет назад мне врач на протяжении трех лет говорил, что надо заняться здоровьем. И конечно же я не сделал процедуру, на которой настаивал врач. До определенно момента, пока меня не приперло. Он меня по-настоящему напугал последствиями моей медлительности и тупости. И я сдался и все сделал. К профессионалам надо прислушиваться.

Или вот еще пример из практики, одного моего знакомого бизнесмена, сейчас он уже не бизнесмен, я ласково просил не делать то, что он делает, потому что на него начали поступать жалобы, и он мог словить ст. 159 УК… Короче, только за 2 года я сделал 3 юридических заключения по его фирме, где все обосновал. И что я получал в ответ: «Володя, ну нафиг ты всех запугиваешь, у меня все под контролем. Не нужны мне твои «пугалки». И что в итоге? Он получил 8 лет строгого режима по статье мошенничество.

И после этого случая я стал винить себя, что его посадили. Я был слишком ласков с ним, этот человек мне небезразличен, он для страны и мира принес пользы и добра в 100 раз больше, чем среднестатистический россиянин. Просто из-за некоторых бизнес-ошибок он попал в те 73% бизнесменов, против которых возбуждают уголовные дела из-за чужих интересов. Да, там было за что цепляться, а ст. 159 УК – резиновая. Я должен был его сильнее напугать, чтобы он исправил свои ошибки и избежал тюрьмы.

Если ваш анализ показывает, что может произойти что-то негативное, и если то, что вы продаете человеку точно ему поможет, не делайте так, как я: не будьте ласковыми. Продавайте это жестко, не стесняйтесь давить на его больные мозоли. Да, вы можете вызвать свой адрес много нехороших слов, ничего страшного, переживете. Но зато потом он будет вас благодарить. У меня такое было тысячи раз.

Я не буду вас запугивать, говорить о том, что скорее всего произойдет в ближайшие месяцы и годы. Потому что, наверное, мало кто из вас в это поверит. И большинство опять скажет, что я паникер, и вообще у нас все стабильно, все хорошо. Давайте попробуем по-другому, короче если вы не согласны с руководящей и направляющей линией партии, то прислушайтесь к советам, которые я вам дам. Если в прошлом вы позволяли себе высказывать это несогласие, то, вполне возможно, что мои советы в ближайшие месяцы сохранят вам свободу.

И если вы хотите сберечь свою свободу и хотите обезопасить инвестиции, а также иметь возможность хранить и использовать так называемые «вражеские доллары и евро» в своей работе, то тоже придерживайтесь моих советов. И вот вам маленькое предсказание: банковская система России прямо сейчас активно избавляется от долларов. И она от них избавится. У нас будет самая крепкая валюта, неконвертируемая правда, но крепкая.

Если вы хотите иметь счета за границей, вести бизнес в Европе или вы хотите, чтобы ваши дети знали несколько языков и получили образование в европейском вузе, то сделайте то, о чем я сейчас вам расскажу. Но при этом, пожалуйста, не ревите связи с Россией. Да, ситуация будет ухудшаться, но есть большие надежды, что все будет хорошо. Но на всякий случай лучше все-таки соломку подстелить. Скачайте документ, внимательно изучите и заключите договор с моими партнерами и сделайте себе ВНЖ и ПМЖ в Евросоюзе, в Болгарии.

Почему именно Болгария? Я проанализировал половину мира и пришел к оптимальному: кириллица, много говорят по-русски, нет русофобии, самые низкие налоги в Европе, бесплатные детские сады и бесплатно образования, хороший климат и еда.

Мы поможем вам не только получить ВНЖ, но и открыть личные счета, открыть компанию. Прямо сейчас у нас на оформлении находится несколько десятков людей, которые решили создать в Европе подушку безопасности. Купите здесь жилье, купите машину, расширьте свои возможности для ведения бизнеса. И получайте доходы не только в рублях, но и в долларах.

Можно, конечно, напялить толстые розовые очки, спрятаться в домике и ничего не видеть, ничего не слышать. Но добрый вам совет: у вас есть, чуть ли не последний шанс сделать все это быстро, сделать это все сейчас. И дай бог, чтобы я ошибался. И если я ошибаюсь, то у вас просто появится больше возможностей для расширения бизнеса, для инвестиций, для будущего ваших детей.

Рекомендую, не ждите, нас впереди в ближайшие месяц-два ждут очень интересные события. Подстелите соломку. У меня для вас на ближайшее время нет хороших новостей. Но скажу лишь так: ситуация будет меняться очень быстро, надеюсь, что она будет меняться в лучшую сторону.

Спасибо и удачи в делах.