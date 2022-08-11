Да здравствует параллельный импорт!

Этот ролик относится к тем, кто занимается внешнеторговой деятельностью, если вы занимаетесь экспортом или импортом чего угодно, участвуете в параллельном импорте, то этот закон для вас.

Федеральный закон от 14.07.2022 № 326-ФЗ

И теперь вы имеете право защищать свою информацию, и никто не имеет права без вашего письменного разрешения написать, что вы занимаетесь параллельным импортом. Иначе этого человека сразу сильно накажут.

«В целях настоящей статьи под контрсанкционной информацией понимаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о совершенных или планируемых к совершению российскими физическими и (или) юридическими лицами — участниками внешнеторговой деятельности сделках, осуществляемых в области внешней торговли товарами, работами, услугами, информацией и (или) интеллектуальной собственностью в целях обеспечения потребностей внутреннего рынка Российской Федерации, распространение которых может повлечь за собой введение в отношении сторон таких сделок иностранными государствами, государственными объединениями, союзами и (или) международными организациями, совершающими недружественные и противоречащие международному праву действия в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, мер ограничительного характера».

И все это делается, конечно же, для защиты Российской Федерации и так далее. Это, несмотря на то что с 1 сентября вся наша реклама будет проходить через Роскомнадзор, она будет учитываться, ее будут проверять.

Что не будет являться контрсанкционной информацией

Только те сведения, которые обнародуют федеральные органы власти. А также те, которые содержат гостайну и коммерческую тайну, они подпадают под другой закон.

«Распространение контрсанкционной информации допускается только с письменного согласия ее обладателя — российского физического или юридического лица — участника внешнеторговой деятельности, совершившего или планирующего совершение сделки, указанной в части 2 настоящей статьи (далее для целей настоящей статьи — участник внешнеторговой деятельности)».

То есть, если я привезу в чемодане айфоны и продам их, мне за это ничего не будет. Но никто не имеет права без моего письменного разрешения, где бы то ни было, написать, что я привез в Россию айфоны. В противном случае, если кто-то из журналистов разгласит эту информацию, и бизнесмен от этого пострадает, то он будет иметь право требовать возмещение всех убытков, причиненных в связи с распространением контрсанкционной информации без согласия.

«Распространение контрсанкционной информации с нарушением требований, установленных настоящей статьей, влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации за разглашение информации с ограниченным доступом».

Штрафы пока, небольшие, от 5 до 20 тысяч рублей.

Понятное дело, что закон направлен на выживание российского бизнеса. Он направлен на выживание российской экономики. Другое дело, давайте не будем столь уж наивными. Потому что одно дело, когда вы завезли 10 айфонов, другое дело – вы завезли целую партию. Сложные приборы, сложное оборудование, бытовая техника, сельскохозяйственная техника, там везде стоят gps-навигаторы и так далее, все это, на самом деле, легко отслеживается.

Вывод

Бизнесмены – везде бизнесмены, им деньги надо зарабатывать, им сотрудников надо кормить. Именно поэтому ни один бизнесмен в России, по большому счету, не позволяет себе вообще в наше время рот открывать. Потому что ему надо работать, а не политикой заниматься.

Западные бизнесмены устроены точно так же. Я знаю, о чем я говорю. По моим оценкам, 70 или 80% западных бизнесменов плевать хотели на все эти санкции. Они ищут пути обхода всех этих ограничений, чтобы продолжить работу.

И этих способов наши умельцы уже нашли кучу. Через Прибалтику гонят товар, и документы подменяют, типа в Турции регистрируешь компанию, закупает турецкая компания, а товар на самом деле идет в Прибалтику. И в Прибалтике происходят два варианта. Либо он перепродается тут же вашей уже российской компании, он едет дальше, документы меняются. Либо просто меняются документы. То есть ваша турецкая компания транспортной компании сказала везти товар в Турцию через Прибалтику. Транспортная компания тоже все понимает, она его и везет в сторону Прибалтики. А там новый пакет документов появляется. И турецкая компания говорит, что товар нужно везти не в Турцию, а в Россию, товар едет дальше. И таких способов разработали уже массу. И таможня этому способствует.

И появились способы, когда даже внешнеторговые контракты регистрировать не надо. Это бартер. Тоже хороший способ. То есть западные бизнесмены тоже бизнесмены. И они тоже хотят работать с россиянами и просто зарабатывать деньги, сохранять рабочие места. А политики, что называется, пусть разбираются сами. Но, конечно, не все так поступают. Некоторые крупные компании, чтобы не терять имидж, громогласно заявили, что они уходят с российского рынка.

Короче, закон про контрсанкции, про неразглашение информации хороший. Нам надо выживать. Закон хороший, я его поддерживаю. Учимся работать в новых условиях. И наша задача – сохранить рабочие места, сохранить людям зарплаты, процветать и преуспевать, несмотря ни на что. Вот мое мнение, а вы напишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете.

И жду вас на своих семинарах по оптимизации налогов. Я по-прежнему помогаю бизнесменам законно экономить на налогах и помогаю сделать так, чтобы сэкономленные законно деньги остались в ваших карманах. Потому что я считаю, что вы ими сможете распорядиться лучше, чем кто бы то ни было еще.

Спасибо и удачи в делах.