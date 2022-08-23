Как быстро разблокировать счет в ИФНС, завезти авто через Казахстан и получить вычет по НДС

Про вычеты по НДС, мораторий на проверки и новый выходной

Россиянам добавили еще один выходной

В России на госуровне уделяется большое внимание воспитанию подрастающего поколения в духовно-нравственных традициях. И о воспитании детей я уже рассказывал, почитайте, это интересно

И теперь в следующем году — 8 июля — мы будем отмечать день семьи, любви и верности дома. Этот день будет нерабочим.

Это все нужно, чтобы у нас укрепился институт семьи. По замыслу разработчиков, данная мера должна способствовать объединению семей, укреплению родственных связей.

Как получить вычет по НДС на российские товары, применяемые за рубежом?

Если товары были приобретены в нашей стране, а использовались за рубежом, то по закону покупатель имеет право принять вычет НДС по счетам-фактурам, если они у вас есть. И все, и никаких проблем.

А чтобы подтвердить место, где были выполнены работы или оказаны услуги, достаточно предоставить договор или контракт и закрывающие документы.

Про освобождение от проверок

Я сто раз говорил, что все это для некомпетентных в законах бизнесменов. Никто никого не освободил. Ну, от торговой инспекции вас освободили, от трудовой комиссии чуть-чуть. Но налоговики, ОБЭП, таможня, пожарные и еще куча ведомств, которые как проверяли, так и будут проверять.

На налоговые проверки освобождение субъектов малого и среднего бизнеса не распространяется. Поэтому расслабляемся, дышим ровно — проверки со стороны налоговой как были, так и есть, так и будут.

В России ввели уголовную ответственность за нарушение правил безопасности интернета

И теперь если, не дай бог, вы публично продемонстрируете нацистскую атрибутику или символику, либо атрибутику или символику экстремистских организаций, например, вы сдуру продемонстрируете символику экстремистской организации Фейсбук или Инстаграм (деятельность запрещена на территории Российской Федерации), то для начала вас сильно штрафанут.

А потом вам дадут всего-навсего четыре года лишения свободы. Я об этом еще буду подробно рассказывать, следите за новостями.

Меньше уголовки для бизнесменов

Сейчас, если вы не заплатили налоги по ст. 199 УК, вас посадят, если сумма больше 15-45 млн рублей. И эту планку собираются поднять до 30-90 млн рублей. То есть бизнесменов будут, типа, реже сажать.

Почему я говорю «типа»? Потому что согласно данным из опроса ФСО, если все уголовные дела против мира бизнеса принять за 100%, то по ст. 199 УК проходит только 1%. А 73% проходят по «резиновой» ст. 159 УК, и возбуждаются они неправомерно. Это вызвано либо инициативой правоохранительных органов нажиться на вас, либо заказуха.

Принят закон об особом порядке обложения налогами цифровых финансовых активов

Согласно этому закону, если вы купили и продали крипту, то она не облагается налогами. А если крипта входит в состав иных цифровых финансовых активов, включая так называемые утилитарные цифровые права, то тогда это будет облагаться НДС.

Купил крипту, продал крипту — нет НДС, но от других налогов крипта не освобождается. Другие налоги вы заплатите в зависимости от режима налогообложения. Это может быть налог на прибыль или НДФЛ, или налоги на упрощенке. Но если крипта шла в составе каких-то общих активов, тогда и НДС придется заплатить, и другие налоги тоже.

Цифровые финансовые активы — это не только крипта, и вы (ваша компания) должны будете заплатить 13% от дохода, полученного от эмитента цифровых финансовых активов. А при превышении налогооблагаемой базы больше 5 млн рублей в год — 15%. Физлица платят 13%, если они получают доходы от эмитента цифровых финансовых активов.

Например, кто-то выпустил цифровой финансовый актив, грубо говоря, токенизировал свои акции или облигации, и если вы получаете с них какой-то доход, то платите НДФЛ 13% как физлицо.

Итак, налоги по-прежнему актуальны. Проверки со стороны ФНС по-прежнему актуальны. Налоговики добрее не становятся. А во втором полугодии этого года их доброта исчезнет совсем, потому что, по прогнозам нашего Минфина, бюджет в связи с санкциями должен будет стать дефицитным. И поэтому вам придется заботиться о себе самостоятельно.

Да, собственно, так оно всегда и было. В общем, жду вас на своем семинаре в сентябре. Там я и мои коллеги расскажут, что вправе и сто не вправе делать налоговики, если выявят намеренное занижение налоговой базы или какие-то «косяки» бизнесменов. Записывайтесь, не пожалеете.

Про сервис по ускоренной разблокировке счета от ФНС

Когда-то, когда не было Госуслуг, не было личных кабинетов на сайте ФНС, не было усиленных квалифицированных электронно-цифровых подписей, в случае если у ИП или ООО блокировали счета, то это, конечно, был большой геморрой. Я на всю жизнь это запомнил, потому что у меня вскрылась какая-то недоимка на сумму 3 рубля 62 копейки. И у меня блокирнули счет из-за этих копеек.

Блин, столько проблем было с его разблокировкой! Месяц, что ли, мы потратили на это. Сумасшедший дом! Сейчас же ситуация поменялась в лучшую сторону. Налоговики выпустили, на мой взгляд, хорошее разъяснение, как можно быстро разблокировать приостановление операций по счету.

Счета, операции по которым приостановлены налоговым органом за неисполнение требования об уплате налогов. Подлежат разблокировки при условии погашения долга.

И налоговики пишут, что данной функцией уже воспользовалось 25 тысяч налогоплательщиков. Поэтому заведите личный кабинет, это на пользу идет, и все будет хорошо.

«Лица, не имеющие личных кабинетов, могут воспользоваться новым сервисом ФНС России „Оперативная помощь: разблокировка счета“. Он позволяет оперативно связаться с оператором Центра помощи по реабилитации счета. В течение суток по телефону, указанному в электронном сообщении налогоплательщика, будет предоставлена информация о текущем статусе решения о приостановлении счета и возможностях для его отмены».

Шутки — шутками, а господин Егоров, глава ФНС, выполняет свои обещания. Он же нам пообещал, что сделает из налоговых органов цифровую компанию по качественному обслуживанию налогоплательщиков. Согласитесь, обслуживание довольно качественное.

Но при этом в результате этого качественного обслуживания все будем оцифрованы и загнаны в соответствующий периметр. И как Егоров сказал нам, все будем работать в соответствии с законодательством. То есть платить установленные налоги и сборы.

Ну а тех из вас, кто верит в то, что даже в эпоху тотального цифрового контроля можно-таки оптимизировать и НДС, и налог на прибыль, и в любые страховые, и НДФЛ, и налоги на упрощенке и т. д., жду на своем сентябрьском семинаре. Не пожалеете.

Про ввоз авто через Казахстан

В связи с санкциями многие бизнесмены ринулись в Казахстан, но оказалось, не все так просто. Многие решили машинку себе приобрести через Казахстан, но и тут все оказалось не так просто.

Информация ФНС о ввозе транспортных средств из республики Казахстан

«Автомобили, которые были выпущены в Республике Казахстан по „пониженной“ ставке ввозной таможенной пошлины являются условно выпущенными и не подлежат вывозу в другие государства — члены ЕАЭС, в том числе в Российскую Федерацию. Ввоз таких автомобилей в Российскую Федерацию лицами, постоянно проживающими в Российской Федерации, запрещен.

Электромобили, выпущенные в Республике Казахстан с „таможенной льготой“, запрещено предавать во владение, пользование, распоряжение лицам, постоянно проживающим в Российской Федерации. Для их ввоза в Российскую Федерацию необходимо уплатить таможенные пошлины, налоги в Республике Казахстан.

Поэтому при покупке автомобиля в Республике Казахстан рекомендуем получить у продавца документы, подтверждающие, что этот автомобиль был ввезен и выпущен в Республике Казахстан с полной уплатой ввозной пошлины, а не по „пониженной“ ставке или с применением „таможенной льготы“.

Также обращаем внимание, что на продажу могут быть выставлены автомобили, которые не были задекларированы (не выпущены в свободное обращение) и в отношении которых числится задолженность по уплате таможенных платежей, в том числе в других государствах — членах ЕАЭС.

Незадекларированные автомобили находятся под таможенным контролем и их запрещено передавать во владение, пользование, распоряжение любым лицам».

И эти правила распространяются и на Армению, и на Беларусь, и на Киргизскую республику.

В общем, не допустите эту ошибку, в том числе, по автомобилям. Не допустите эту ошибку, что, типа, Казахстан наше все и через Казахстан буду и экспортом и параллельным импортом буду заниматься.

10 раз проверьте, пожалуйста. Потому что нынешний президент Казахстана, господин Токаев, он начал проводить независимую от РФ политику. Поэтому не так все там просто. Хотя страна очень хорошая. Мне лично Казахстан нравится.

Про сортировку мусора

Путин подписал закон от 14.07.2022 № 268-ФЗ. И по этому закону всех научат раздельно выбрасывать мусор, отделяя то, что подлежит дальнейшей утилизации и переработке от того, что подлежит вывозу и захоронению. И этим законом вводится понятие вторичные ресурсы.

«Вторичные ресурсы — отходы, которые или части которых могут быть повторно использованы для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг или получения энергии и которые получены в результате раздельного накопления, сбора или обработки отходов либо образованы в процессе производства».

Крышки отдельно, как в Японии, наверное, будем собирать. И по этому закону вторичные ресурсы подлежат утилизации и переработке, и их захоронение не допускается. Этот закон относится и к юридическим лицам, и к ИП, и, естественно, к физическим лицам.

«Физические лица, в процессе потребления которыми образуются вторичные ресурсы, обеспечивают их раздельное накопление в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов либо сдачу в места сбора вторичных ресурсов».

То есть, теперь у нас на всех мусорках в России должны будут появиться баки для крышечек отдельно, как в Японии. А также отдельные баки для бумаги, для пищевых отходов и т. д.

«В местах сбора вторичных ресурсов может осуществляться складирование вторичных ресурсов как по видам вторичных ресурсов, так и по группам однородных отходов в соответствии с требованиями при обращении с такими группами».

Более того, тут собираются стимулировать юрлиц и ИП. Если они отдельно все это хозяйство собирают, утилизируют и отправляют на переработку, то они не будут платить экологические сборы. Но, если они в течение трех лет эти вторичные ресурсы не пристроили, тогда их, наоборот, заставят заплатить налоги.

«В случае признания побочных продуктов производства отходами в соответствии с подпунктом 1 пункта 8 статьи 51.1 настоящего Федерального закона указанный дополнительный коэффициент применяется к ставкам платы за негативное воздействие на окружающую среду, если побочные продукты производства размещены на объектах размещения отходов по истечении одиннадцати месяцев с даты образования таких продуктов».

Короче, если ты за три года не оприходовал все это хозяйство, то милости просим — плати налоги. А если ты за три года все это хозяйство оприходовал, сдал на переработку, то, соответственно, никаких налогов платить не надо.

Но у меня к вам вопрос не как к бизнесменам, а как к гражданам Российской Федерации, скажите мне, пожалуйста, через сколько дней, месяцев или лет на всех наших мусорках появятся отдельные баки?

И через сколько времени мы научимся сортировать мусор и складывать его по разным бакам? Потому что, в той же Японии, все жестко, везде камеры стоят. Если ты дома не отсортировал мусор и пришел на мусорку и неправильно там его отсортировал, то тебя все равно найдут и отправляют за свой счет на обучающие курсы по сортировке отходов.

Нас, россиян, когда научат? Когда у нас такие времена наступят, если они наступят вообще? Напишите в комментариях, что вы обо всем об этом думаете.

Лично я согласен на такие правила, потому что лично я, всей семьей, и с детьми, и нанимая работников и лес чистил, и поселок постоянно чищу. И я с этими правилами согласен. А вот согласны ли вы, я не знаю. Напишите об этом.

Спасибо и удачи в делах.