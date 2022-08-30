Подборка наказаний: штрафы для Яндекса, бизнеса и уголовочка за госизмену

За что теперь могут оштрафовать Яндекс и не только

Давайте поговорим о новых штрафах для поисковиков.

Федеральный закон от 14.07.2022 № 259-ФЗ

Если какой-то оператор поисковой системы забудет проинформировать пользователей, что они заходят на иностранный ресурс, в отношении которого Роскомнадзор принял решение начать меры понуждения, то этого оператора оштрафуют всего-то от 1,5 млн до 5 млн рублей.

А если этот оператор поисковой системы забудет заблокировать кого-нибудь, то в этом случае его тоже оштрафуют до 5 млн рублей, чтобы он не забывал блокировать.

Также в КоАП появится новая ст. 13.42.1«Нарушение требований к пропуску трафика через технические средства противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сети связи общего пользования«. То есть тебе сказали: «Пропускай этот трафик, а это не пропускай». И если какие-то правила пропуска трафика интернет-провайдеры будут нарушать, то их ждет штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей. А если они повторно нарушат правила пропуска трафика, то они будут оштрафованы на сумму от 3 до 5 млн рублей.

В КоАП появляется еще одна ст. 13.49 «Неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации». И если это иностранное лицо, действуя в интернете на территории РФ, не считает количество пользователей, то будет штраф до 1 млн рублей.

На сайте должен стоять счетчик посетителей. Если там будет свыше 500 тысяч пользователей в сутки, то это иностранное лицо должно открыть в Роскомнадзоре личный кабинет, и сливать туда всю информацию.

Иностранцы пытаются у нас все развалить, поэтому они должны зарегистрироваться в Роскомнадзоре и сотрудничать с ним. Они должны повесить у себя на сайте форму для жалоб. А если этого не сделают, то будет штраф в 10 миллионов. А мы должны на них жаловаться, следить за ними, чтобы они качественно работали.

Ну и дальше, нас ждет полнейший сумасшедший дом. С 1 сентября у нас вводятся новые правила учета рекламы. Это относится и к тому, когда наши рекламируют чужих. Если вы, используя иностранные ресурсы, что-то рекламируете, а эта реклама не прошла соответствующую квалификацию, хранение и так далее, то прилетят штрафы до 3 млн рублей.

А если «чужой» рекламирует свои товары через наши ресурсы, а есть решение о запрете на распространение такой рекламы, то в этом случае платформу ждет штраф до 6 млн рублей. Ну и так далее. Тут штрафы просто драконовские.

Как к этому вот относиться? Чего они боятся? Наверное, боятся, что собственные граждане будут что-то не то рекламировать. Заходить не на те иностранные ресурсы. Поэтому и придумали, в том числе, форму, чтобы мы могли стучать в Роскомнадзор, если мы увидим что-то неправильное.

Но шутки шутками, а жизнь у бизнесменов после 1 сентября усложнится. Поэтому подготовьтесь как-то.

Для бизнеса смягчили штрафы по КоАП

Вышел новый федеральный закон, который смягчает административную ответственность для предпринимателей. Особенно для тех, кто в первый раз совершил правонарушение. Плюс, если быстро оплатите, то сумма будет, по-моему, в два раза меньше.

Федеральный закон от 14.07.2022 № 290-ФЗ

«В частности, законом в КоАП закреплены следующие положения:

в случае предотвращения лицом, совершившим правонарушение, вредных последствий данного правонарушения либо добровольного возмещения им причиненного ущерба административный штраф назначается в минимальном размере, предусмотренном санкцией применяемой нормы;

правило о замене административного штрафа на предупреждение за впервые совершенное правонарушение распространяется на всех субъектов административных правонарушений, выявленных в ходе осуществления государственного контроля, муниципального контроля;

административный штраф за административные правонарушения, выявленные в ходе осуществления государственного контроля, муниципального контроля, может быть уплачен в половинном размере в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа».

И вот об этом написано в № 290-ФЗ, а я вам процитировал справку от «КонсультантПлюс».

Какой вывод тут можно сделать? Если в области идеологии, в политической области, в области контроля над нашим разумом и в области наших денег, нас просто жестоко загоняют в цифровое рабство. И за отказ или проступки в этой области предусмотрены огромные штрафы.

В рамках этого загона, если ты соблюдаешь все правила, то можешь рассчитывать на смягчение наказания. Видите, появляются законы, которые смягчают наказание. Но при условии, что ты в загоне, оцифрован и строго соблюдаешь все правила, уплачивая все положенные налоги и сборы.

Что делать? Либо мы поменяем правила, либо вынуждены будем следовать этим правилам. Но есть и хорошая новость. Несмотря на весь этот цифровой контроль, мной и моими специалистами разработаны правила оптимизации налогов даже в этих условиях. И в том числе, мы разработали правила, как сделать так, чтобы банки не отнесли вас в «красно-желтую зону».

Обо всем этом я и мои специалисты будем рассказывать на семинаре. Приходите, не пожалеете. У вас будет толстенный буклет, который станет для вас навигатором в самостоятельной оптимизации. И все это описано с учетом всех изменений, какие только возможны по состоянию на сентябрь 2022 года.

Что грозит за госизмену и публичные призывы против власти

Так как у нас с вами нет никакого военного положения и, скорее всего, не будет, нет и, скорее всего, не будет мобилизации. Потому что все делается по-другому, все делается иначе. В общем, наше государство решило усилить свои позиции в этом отношении. И Путин подписал закон, которым вносятся изменения в УК РФ.

Федеральный закон от 14.07.2022 № 260-ФЗ

«Участие гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 275 настоящего Кодекса), —

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет».

А если, не дай бог, кто-то захочет нарушить правила централизованного управления всякими хакерскими атаками, это ст. 274.2 УК, то его ждет до 3 лет лишения свободы на первый раз.

Также у нас «обновилась» государственная измена. Что же теперь такое государственная измена по ст. 275 УК?

«Государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, —

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет».

Так вот, если все это будет присутствовать, или что-то из этого присутствует, например, вы оказываете консультационную помощь иностранному государству, а эта консультационная помощь направлена против безопасности РФ, то вас посадят на срок от 12 до 20 лет. Так что не надо оказывать никакой консультационной помощи.

«Примечания. 1. Под переходом на сторону противника в настоящей статье понимается участие лица в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники.

2. Лицо, совершившее преступления, предусмотренные настоящей статьей, а также статьями 276 и 278 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации и если в его действиях не содержится иного состава преступления».

Также появилась ст. 275.1 УК «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством или международной либо иностранной организацией». Если вы сотрудничаете на конфиденциальной основе, то тут сроки от 3 до 8 лет лишения свободы. Но вас освободят от уголовной ответственности, если вы заявите ФСБ, что с вами хотят сотрудничать, но вы хотите работать на Россию. В этом случае, если вы все сообщили, вас освободят от уголовной ответственности.

Ну, и, конечно же, коллеги, ни в коем случае нельзя публично призывать к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Что это такое? Это ст. 280.4 УК «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Наказание по этой статье предусмотрено — срок от 2 до 4 лет.

Или в вот коллеги тоже интересная ст. 282.4 УК. Ни в коем случае не демонстрируйте публично символику, например, экстремистской организации Facebook или экстремистской организации «Инстаграм». Потому что если вы эту символику будете пропагандировать или публично где-то засветите, то тут до 4 лет лишения свободы. Сначала вас по КоАП оштрафуют, а потом на 4 годика посадят, всего-навсего.

Также обновилась ст. 283.2 «Нарушение требований по защите государственной тайны». И тут, если вы не очень качественно соблюдали требования по защите гостайны, то вас ждет много наказаний. Но самое большое — срок до 7 лет лишения свободы, если вы нарушали требования по защите гостайны в составе группы.

Еще обновилась ст. 284.1 «Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности».Если какая-то организация признана нежелательной на территории России, а вы принимаете какое-то участие в ее деятельности, или, не дай бог, еще деньги ей собираете, то тут есть срок до 10 лет.

Скажу честно, я сомневался, рассказывать вам об этом законе или нет. Вроде бы этот закон не имеет никакого отношения к налогам, к миру бизнеса. С другой стороны, мало ли. Вы же не только бизнесмены, не только индивидуальные предприниматели, вы еще и граждане Российской Федерации. И поэтому я решил вас предупредить, что такие санкции возможны, закон подписан, вступил в силу. Чтобы вы не допустили ошибки и не вляпались.

Надеюсь, информация пошла вам на пользу. Спасибо и удачи в делах.