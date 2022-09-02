Единый налоговый платеж: за оптимизацией будет следить робот

Дальше с этого счета Федерального Казначейства налоговики сами будут распределять наши деньги. Ну а сейчас они продолжают ставить эксперименты, продолжают обкатывать эту систему.

Письмо ФНС России от 02.08.2022 № КЧ-4-8/9976@

«Федеральная налоговая служба сообщает, что в связи с принятием Федерального закона от 29.11.2021 № 379-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации», положения Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) дополнены статьей 45.2. Указанной статьей введено понятие — единый налоговый платеж организации, индивидуального предпринимателя (далее — ЕНП), с использованием которого предусматривается применение особого порядка уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов) в период с 01.07.2022 по 31.12.2022».

Если вы ИП, все, милости просим. Вы уже, как я понимаю, исходя из этого замечательного документа, за 3 квартал авансовые платежи должны будете платить единым налоговым платежом. Может быть, они под «особым порядком» имеют в виду, что это эксперимент завершающийся. Может быть, я не проверял.

Идея, которую я хочу донести, другая, на самом деле, просто я использовал это письмо как причину, чтобы эту идею донести. Нужно понимать, что как бы государство ни рассказывало нам басни о том, что единый налоговый платеж облегчит жизнь бизнесмена. Что вам и вашему бухгалтеру не нужно самому распределять все налоговые платежи и страховые взносы, штрафы, пени и так далее, по различным кодам бюджетной классификации, что будет меньше работы – все это ерунда. Меньше ничего не станет, это я уже проверял.

Но главное не это. Главное то, что это будет очередным предпоследним шагом на пути перехода к автоматическому взысканию налогов, сборов, пеней, штрафов и всего остального. Сначала к полуавтоматическому, а потом к полностью автоматическому.

То есть все мы с вами должны будем просто работать и зарабатывать. А наши чиновники, контролируя каждый наш вздох, каждую полученную или потраченную копейку, самостоятельно за нас посчитают все, что мы должны фондам или государству и самостоятельно будут взыскивать. Сначала они будут нам предъявлять, а мы должны будем согласиться с этим и заплатить через единый налоговый платеж, а потом все постепенно перейдет к автоматическому взысканию налогов.

И более того, если проанализировать законопроекты за последние несколько лет, то можно кое-то заметить. Голубая мечта чиновников – создать единую платформу сделок. То есть чтобы все сделки между людьми, государством и бизнесом осуществлялись на единой платформе. Чтобы там были унифицированные договоры на все случаи жизни. И чтобы сделки вне этой платформы были невозможны.

Что будет с оптимизацией

И в связи с этим у бизнесменов возникает вопрос, который они периодически мне задают: «Туров, так что теперь? Вся оптимизация коту под хвост? Все, что ты создавал 20 с лишним лет, оптимизация налогов, безопасность активов и так далее. Теперь, если будет автоматическое взыскание налогов, то никакая оптимизация работать не будет?» Нет, ребят. Нет, наоборот, оптимизация налогов станет еще более востребованной. Роботу, который смотрит на эту компанию, где налоги уже оптимизированы, ему-то какая разница, на что смотреть? Теперь на все это будет смотреть робот, а уж под роботом мы налоги сможем оптимизировать. Потому что у робота нет предвзятого отношения. У робота не будет человеческого фактора.

Поэтому, наоборот, с точки зрения оптимизации налогов, чем больше будет этого дурацкого цифрового контроля, тем легче будет делать оптимизацию налогов. Поэтому здесь в этом отношении все в порядке. Приходите на семинар 8-9 сентября, мы все расскажем, покажем, объясним, прутику дадим, а еще заряд бодрости и энергии получите. Почувствуете, что вы в безопасности. Я серьезно говорю. Почувствуете, что решение есть. Почувствуете, что нерешаемых проблем не бывает. Увидите, что есть этот цифровой контроль, да, он неприятный, но это не помешает нам находить решения. А все решения я дам на семинаре.